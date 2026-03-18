Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα

«Δεν περνάει μέρα με αυτή την κυβέρνηση που να μην βγει στο φως ένα καινούργιο σκάνδαλο, μία νέα διασπάθιση δημοσίου χρήματος», τονίζει η Νέα Αριστερά, προσθέτοντας ότι, αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκονται τα προγράμματα κατάρτισης που χρηματοδοτήθηκαν με ευρωπαϊκούς πόρους.

Όπως αναφέρει, «σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του δημοσιογράφου Τάσου Τέλλογλου, έλεγχος ευρωπαϊκού μηχανισμού καταπολέμησης της διαφθοράς εντόπισε σοβαρές αποκλίσεις στην υλοποίηση προγραμμάτων».

Και συγκεκριμένα:

•⁠ ⁠«Υπάρχει υποεκτέλεση των προγραμμάτων καθώς έχουν δηλωθεί περισσότερα άτομα από εκείνα που εκπαιδεύονται.

•⁠ ⁠»Στο πρόγραμμα για τις φυλακές, 7500 δηλώθηκαν, λίγο πάνω από 4000 εκπαιδεύτηκαν, ποσοστό 56%.

•⁠ ⁠»Στο πρόγραμμα για αναπήρους, 3000 δηλώθηκαν, 882 εκπαιδεύτηκαν, ποσοστό 29%.

•⁠ ⁠»Στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους, 1600 δηλώθηκαν, 209 εκπαιδεύτηκαν, ποσοστό 13%.

•⁠ ⁠»Το 80% της θεωρητικής εκπαίδευσης ιδιαίτερα στις περιοχές μετάβασης από τον λιγνίτη έγινε εξ αποστάσεως κάτι που η ‘Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί απαράδεκτο’».

«Ένα σύστημα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων που ευνοεί τους ‘ημετέρους’»

«Με απλά λόγια», σημειώνει η Νέα Αριστερά, «χρήματα που δόθηκαν για κατάρτιση, δεν οδήγησαν στην κατάρτιση που δηλώθηκε. Το αποτέλεσμα; Από το συνολο των 6.488.075 ευρώ που πήρε η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή ένωση, η χώρα μας καλείται να επιστρέψει το 25%, δηλαδή 1.622.018 ευρώ».

«Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στους πολίτες», επισημαίνει, παραθέτοντας τρία βασικά ερωτήματα:

•⁠ ⁠»Ποιος θα πληρώσει για αυτή την κακοδιαχείριση;

•⁠ ⁠»Πώς αξιοποιούνται τελικά οι ευρωπαϊκοί πόροι στη χώρα;

•⁠ ⁠»Και ποιος λογοδοτεί όταν διαπιστώνονται τέτοιες αποκλίσεις;».

«Η εικόνα είναι πλέον καθαρή: ένα σύστημα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων που ευνοεί τους ‘ημετέρους’, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς λογοδοσία», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, διαμηνύοντας πως «δεν θα συνηθίσουμε σε μια καθημερινότητα σκανδάλων».