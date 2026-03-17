OLAF: «Άλλα κόλπα» με τα προγράμματα κατάρτισης – Η Ε.Ε. ζητά από την Ελλάδα να επιστρέψει 1,6 εκατ. ευρώ
Εμπιστευτικό έγγραφο της OLAF ζητά από την Ελλάδα να επιστρέψει 1,6 εκατομμύριο ευρώ που είχε διατεθεί για προγράμματα κατάρτισης.
- Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια
- Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
- AI: Φόβοι για «έκρηξη» αντιγραφής στα online MBA – Πώς αλλάζει η αξιολόγηση
- Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό - Τέθηκε σε διαθεσιμότητα
«Λαβράκια» από τους ευρωπαϊκούς ελέγχους για διασπάθιση πόρων και «καμπάνες» για το χορό εκατομμυρίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να επιστρέψει 1,6 εκατομμύριο ευρώ που είχε διατεθεί για προγράμματα κατάρτισης. Το εμπιστευτικό έγγραφο της OLAF φανερώνει ότι προγράμματα έχουν υπο-εκτελεστεί.
Το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προγράμματα κατάρτισης
Το έγγραφο αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και σύμφωνα με αυτό «ο οργανισμός για την καταπολέμηση της διαφθοράς έκανε ορισμένες δειγματοληψίες στα προγράμματα κατάρτισης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε τα ευρήματα του στις 27 Φεβρουαρίου αυτού του έτους» και κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα.
Η έρευνα αποκάλυψε μια συστηματική τάση υπερεκτίμησης τόσο του αριθμού των συμμετεχόντων όσο και του κόστους ανά ώρα. Ένα άλλο σημείο είναι η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.
Τα συμπεράσματα της Olaf
Υπάρχει υπο-εκτέλεση των προγραμμάτων καθώς έχουν δηλωθεί περισσότερα άτομα από εκείνα που εκπαιδεύονται:
- Στο πρόγραμμα για τις φυλακές, 7.500 δηλώθηκαν, λίγο πάνω απο 4.000 εκπαιδεύθηκαν, ποσοστό 56%
- Στο πρόγραμμα για αναπήρους, 3.000 δηλώθηκαν, 882 εκπαιδεύθηκαν, ποσοστό 29%.
- Στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους, 1.600 δηλώθηκαν, 209 εκπαιδεύθηκαν, ποσοστό 13%.
Το 80% της θεωρητικής εκπαίδευσης ιδιαίτερα στις περιοχές μετάβασης από τον λιγνίτη έγινε εξ αποστάσεως κάτι που η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί απαράδεκτο».
Η χώρα μας καλείται να επιστρέψει το 25% των χρημάτων που έλαβε
Σαν συνέπειες των ευρημάτων, από το σύνολο των 6.488.075 ευρώ που πήρε η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα μας καλείται να επιστρέψει το 25%, δηλαδή 1.622.018 ευρώ, και, όπως τόνισε ο Τάσος Τέλλογλου, τα λεφτά «δεν θα επιστραφούν από εκείνους που πήραν τα λεφτά αλλά από τους φορολογούμενους».
Η Ελλάδα έχει προθεσμία ενός μηνός για να απαντήσει στα προκαταρκτικά ευρήματα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει επαρκής τεκμηρίωση ο πέλεκυς θα πέσει βαρύς.
- OLAF: «Άλλα κόλπα» με τα προγράμματα κατάρτισης – Η Ε.Ε. ζητά από την Ελλάδα να επιστρέψει 1,6 εκατ. ευρώ
- Μπρέντφορντ – Γουλβς 2-2: Οι γηπεδούχοι έχασαν έδαφος για την Ευρώπη
- Λίβανος: Κοινή δήλωση κατά της κλιμάκωσης της βίας από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Καναδά
- Απάτη με επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο: Δήλωσαν χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα για να πάρουν αποζημιώσεις
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 17.03.2026]
- Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή
- Μειώστε το ψηφιακό αποτύπωμά σας στο διαδίκτυο – Οδηγός για να γίνετε… αόρατοι
- Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»
