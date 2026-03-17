«Λαβράκια» από τους ευρωπαϊκούς ελέγχους για διασπάθιση πόρων και «καμπάνες» για το χορό εκατομμυρίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να επιστρέψει 1,6 εκατομμύριο ευρώ που είχε διατεθεί για προγράμματα κατάρτισης. Το εμπιστευτικό έγγραφο της OLAF φανερώνει ότι προγράμματα έχουν υπο-εκτελεστεί.

Το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προγράμματα κατάρτισης

Το έγγραφο αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και σύμφωνα με αυτό «ο οργανισμός για την καταπολέμηση της διαφθοράς έκανε ορισμένες δειγματοληψίες στα προγράμματα κατάρτισης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε τα ευρήματα του στις 27 Φεβρουαρίου αυτού του έτους» και κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα.

Η έρευνα αποκάλυψε μια συστηματική τάση υπερεκτίμησης τόσο του αριθμού των συμμετεχόντων όσο και του κόστους ανά ώρα. Ένα άλλο σημείο είναι η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.

Τα συμπεράσματα της Olaf

Υπάρχει υπο-εκτέλεση των προγραμμάτων καθώς έχουν δηλωθεί περισσότερα άτομα από εκείνα που εκπαιδεύονται:

Στο πρόγραμμα για τις φυλακές, 7.500 δηλώθηκαν, λίγο πάνω απο 4.000 εκπαιδεύθηκαν, ποσοστό 56%

Στο πρόγραμμα για αναπήρους, 3.000 δηλώθηκαν, 882 εκπαιδεύθηκαν, ποσοστό 29%.

Στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους, 1.600 δηλώθηκαν, 209 εκπαιδεύθηκαν, ποσοστό 13%.

Το 80% της θεωρητικής εκπαίδευσης ιδιαίτερα στις περιοχές μετάβασης από τον λιγνίτη έγινε εξ αποστάσεως κάτι που η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί απαράδεκτο».

Η χώρα μας καλείται να επιστρέψει το 25% των χρημάτων που έλαβε

Σαν συνέπειες των ευρημάτων, από το σύνολο των 6.488.075 ευρώ που πήρε η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα μας καλείται να επιστρέψει το 25%, δηλαδή 1.622.018 ευρώ, και, όπως τόνισε ο Τάσος Τέλλογλου, τα λεφτά «δεν θα επιστραφούν από εκείνους που πήραν τα λεφτά αλλά από τους φορολογούμενους».

Η Ελλάδα έχει προθεσμία ενός μηνός για να απαντήσει στα προκαταρκτικά ευρήματα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει επαρκής τεκμηρίωση ο πέλεκυς θα πέσει βαρύς.