ΔΥΠΑ: Διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια σε προγράμματα του Tαμείου Ανάκαμψης

Η υπόθεση Παναγόπουλου έφερε στο προσκήνιο μια ευρύτερη συζήτηση για τα προγράμματα κατάρτισης και τις δράσεις για τους ανέργους, σε μια σειρά δημόσιους φορείς, μεταξύ άλλων και τη ΔΥΠΑ.

Τις τελευταίες μέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας μια σειρά ανακοινώσεων που αφορούν τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και τη διαχείριση προγραμμάτων που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Οι ανακοινώσεις – καταγγελίες προέρχονται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – ΠΑΝΣΥΠΟ. Αναφέρονται σε τρία προγράμματα: «Κοινωνική επανένταξη των πιο ευάλωτων» ύψους 151,6 εκατ. ευρώ, ψηφιοποίηση 250 μαθημάτων, προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ και «Asset Management System – Βάση Δεδομένων Ακίνητης Περιουσίας ΔΥΠΑ», με προϋπολογισμό περίπου 600.000 ευρώ.

Μεταξύ άλλων κάνουν λόγο για υπερκοστολογήσεις, αδιαφανείς διαδικασίες επιλογής αναδόχου, διαγωνισμούς με έναν μόνο υποψήφιο και προκηρύξεις που ευνοούν λίγα μεγάλα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι και στα τρία προγράμματα εμπλέκεται η εταιρεία Αlpha Ωμέγα Ζed Μονοπρόσωπη A.E (ΑΩΖ), συμφερόντων του κ. Ανδρέα Γεωργίου, συζύγου της πρώην γενικής γραμματέα του υπ. Εργασίας κ. Άννας Στρατινάκη.

Πρόκειται για μία από τις εταιρείες που ελέγχονται από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στο πλαίσιο της υπόθεσης Παναγόπουλου, για τα προγράμματα κατάρτισης της ΓΣΕΕ. Ο κ. Γεωργίου έχει εκδόσει ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που λέει ότι δεν μορεί να ποινικοποποιείται η επιχειρηματικότητα, ούτε «πριν ερευνηθεί μια υπόθεση σε βάθος, να προκύπτουν καταδικαστικά συμπεράσματα από τον Τύπο, δημιουργώντας πεδίο σοβαρής δυσφήμισης του προσώπου μου για την οποία επιφυλάσσομαι να αντιμετωπίσω με κάθε νόμιμο μέσο».

Ερωτήματα που ζητάνε απαντήσεις

Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ δεν εστιάζουν αποκλειστικά στην εμπλοκή της ΑΩΖ. Τονίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν προκαταλαμβάνουν την κρίση της Δικαιοσύνης, ούτε αποδίδουν ποινικές ευθύνες. Ζητάνε διαφάνεια και λογοδοσία για τον τρόπο ανάθεσης των έργων και διευκρινίσεις από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, για το τι μέτρα έχει πάρει για να προστατευθεί, σε περίπτωση που η ελεγχόμενη ανάδοχος εταιρεία δεν μπορεί να εκτελέσει τα έργα – π.χ. λόγω δέσμευσης λογαριασμών.

Το in επικοινώνησε με τη ΔΥΠΑ ζητώντας να μας σχολιάσουν της καταγγελίες, στο πλαίσιο ρεπορτάζ. Αντί γραπτού σχολιασμού, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ κ. Γιάννα Χορμόβα μας προσκάλεσε στα κεντρικά γραφεία του δημόσιου οργανισμού στον Άλιμο, ώστε να απαντήσει προσωπικά σε όλες τις ερωτήσεις.

Δήλωσε ότι διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες της ΠΑΝΣΥΠΟ και υπογράμμισε ότι όλες οι διαδικασίες είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου.

Σχετικά με την εμπλοκή της εταιρείας AΩΖ, η οποία αναφέρεται στο πόρισμα Βουρλιώτη για την υπόθεση Παναγόπουλου, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ τονίζει ότι ο οργανισμός δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για τυχόν δεσμεύσεις λογαριασμών της εταιρείας και ότι τα παραδοτέα έργα υλοποιούνται εντός προθεσμίας.

Επίσης αναφέρθηκε στα υψηλά ποσοστά απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων από τη ΔΥΠΑ, της συμβολή της στη μείωση της ανεργίας και στο ότι έχει ελεχθεί από 11 διαφορετικά ελεγκτικά σώματα, μεταξύ άλλων και της Κομισιόν, χωρίς να διαπιστωθούν παρατυπίες. Επικεντρώθηκε στο έργο για την Επανένταξη Ευάλωτων Ομάδων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναφέρθηκε επιγραμματικά και στα άλλα δύο έργα.

Ακολουθεί μια σύνοψη των δηλώσεων της διοικήτριας της ΔΥΠΑ

Διασπορά ψευδών ειδήσεων

«Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις είναι ανυπόστατες. Επειδή σέβεται τη διαδικασία και την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος και τον θεσμό του συνδικαλισμού η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, γι’ αυτόν και μόνο γι’ αυτόν τον λόγο δεν θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες. Διαφορετικά επισύρουν και μήνυση και αγωγή, γιατί είναι σαφέστατη η διασπορά ψευδών ειδήσεων», λέει η κ. Χορμόβα για τις καταγγελίες της ΠΑΝΣΥΠΟ.

Τι απαντάει για το πρόγραμμα «Κοινωνική Επανένταξη των πιο ευάλωτων»

«Το Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας ‘Κοινωνική Επανένταξη των πιο ευάλωτων ομάδων – δικαιούχοι ΕΕΕ και άστεγοι΄ με φορέα υλοποίησης τη ΔΥΠΑ, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως μπορεί κανείς να διακρίνει από τη σελίδα του Ελλάδα 2.0, της ΕΥΣΤΑ (Εθνική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης), της αρμόδιας διεύθυνσης που ελέγχει, έχει πέντε υποέργα.

Το πρώτο υποέργο είναι η πλατφόρμα, η οποία θα παρακολουθεί όλη την διαδικασία της υλοποίησης του έργου, στο κομμάτι της κατάρτισης, συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ (σ.σ. το υποέργο υλοποιεί η εταιρεία AΩΖ)

Όπως έχει περιγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο, που εγκρίθηκε με απόφαση του υπουργού Εργασίας, εφόσον πρώτα ελέγχθηκε από την ΕΥΣΤΑ, η ανάδοχος εταιρεία επιλέχθηκε με ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία (σ.σ. Αύγουστος 2023). Η ΔΥΠΑ υλοποιεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες ακολουθώντας κατά γράμμα τις προβλέψεις του νόμου 4412/2016 (για τις Δημόσιες Συμβάσεις). Υπάρχει κάτι σε αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία το οποίο είναι θολό, γκρίζο, παράτυπο, αβέβαιο; Αν υπήρχε, η υπόλοιπη αγορά δεν θα το είχε προσβάλει;».

Δεν υπήρξαν άλλοι υποψήφιοι

Στο ερώτημα για το αν υπήρχαν και άλλοι υποψήφιοι πέραν της ΑΩΖ η κ. Χορμόβα απαντά ότι δεν πρόκειται για κάτι ασύνηθες. Δεν υπήρξε αίτημα από κανέναν άλλο ενδιαφερόμενο, ούτε ζητήθηκε παράταση χρόνου από άλλες εταιρείες για να συμμετάσχουν. «Τι θα κάνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης; Θα πάρει έναν κατάλογο εταιρειών πληροφορικής και θα χτυπάει τα κουδούνια και θα λέει «μήπως σας νοιάζει αυτό»; Είναι δυνατόν; (Το πρόγραμμα) είναι ανοιχτό, δημόσιο. Στο ΚΗΜΔΗΣ, στις διαγωνιστικές διαδικασίες, στο site της ΔΥΠΑ, όλα τα στοιχεία ήταν εκεί».

Τι κι αν ήταν Αύγουστος

Στις αιτιάσεις της ΠΑΝΣΥΠΟ ότι ο διαγωνισμός έγινε σε νεκρό χρόνο, τον Αύγουστο, όταν οι περισσότερες εταιρείες υπολειτουργούν ή είναι κλειστές, η κ. Χορμόβα απάντησε ότι το χρονικό διάστημα δεν το επιλέγει η ΔΥΠΑ αλλά ο νόμος. «Αν η συγκεκριμένη περίοδος εγείρει ερωτηματικά, ο ίδιος ο νόμος θα είχε πρόβλεψη ότι αυτοί οι διαγωνισμοί δεν διενεργούνται τον Αύγουστο. Και οδηγίες θα είχαν δοθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ότι Ιούνιο με 30 Αυγούστου κατεβάζετε τα μολύβια σας γιατί ο κόσμος θα ‘ναι στο νησί και δεν μπορεί να παρακολουθήσει… δεν τον βολεύει».

Σε «διατεταγμένη υπηρεσία» οι καταγγέλλοντες συνδικαλιστές

Η κ. Χορμόβα χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους εργαζόμενους συνδικαλιστές που προέβησαν στις καταγγελίες για τα προγράμματα της ΔΥΠΑ. «Αν κάποιος τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία, εγώ δεν μπορώ να του υποβάλω τα ερωτήματα. Αλλά το θεωρώ παράλογο για δημόσιο υπάλληλο, για άνθρωπο που υπηρετεί και αμείβεται γι’ αυτό, για να εφαρμόζει το νόμο. Ο μισθός που παίρνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι για να κάνουν τη δουλειά τους με διαφάνεια, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νόμο, στις εγκυκλίους και στις υπουργικές διατάξεις. Δεν είναι ούτε να τον ερμηνεύουν, ούτε να τον αμφισβητούν».

Κάνει λόγο για μια «εντός πολλών εισαγωγικών- καταγγελία, η οποία χωρίς καμία τεκμηρίωση, χωρίς να καταγγέλλει ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο, με εικασίες, με λασπολογία και με διασπορά ψευδών ειδήσεων, ακυρώνει το ρόλο όχι μόνο της ΔΥΠΑ αλλά και των δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτήν». Διευκρινίζει ότι του διαγωνισμούς της ΔΥΠΑ «δεν τους γράφει ούτε η Διοικήτρια, ούτε ο Υποδιοικητής, ούτε η Γραμματεία Διοίκησης. Τους γράφει η Διεύθυνση Υπηρεσίας Προμηθειών».

Μόνο 620 άνεργοι έχουν καταρτιστεί από τους 10.000

«Το έργο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος προβλέπει δύο δράσεις: Μία μικρής διάρκειας δράση 80 ωρών κατάρτισης, μία 12 μηνών δράση επιδοτούμενης απασχόλησης. Λέει ψευδώς, ανυπόστατα και κακόβουλα η ανακοίνωση ότι επειδή 97 εκατομμύρια πάνε στην ενίσχυση της δράσης απασχόλησης και 3 εκατομμύρια πάνε στην ενίσχυση της δράσης της κατάρτισης, ότι μόνο το 3% πάει στους ωφελούμενους ανέργους και το 97% πάει στις επιχειρήσεις. Πρόκειται για τραγική διαστρέβλωση» (η ανακοίνωση λέει «400 ευρώ επίδομα στον άνεργο -13.416 ευρώ στον εργοδότη»).

Από το πρόγραμμα που αφορά 10.000 ανέργους και προκηρύχθηκε το 2023, έχουν σήμερα καταρτιστεί και πιστοποιηθεί περίπου 640 άτομα, μας λέει η κ. Χορμόβα, επιφυλασσόμενη να μας παρουσιάσει επίσημα στοιχεία.

Ορόσημο για να πιαστούν οι στόχοι του προγράμματος είναι τα 7.000 άτομα. Οι προθεσμίες για το κλείσιμο των δανειακών συμβάσεων του ΤΑΑ, ώστε να πληρωθούν τα προγράμματα λήγουν τον Ιούνιο του 2026. Ως τότε συνεχίζονται οι αιτήσεις ανέργων. Γι’αυτό και δεν έχει γίνει αξιολόγηση του προγράμματος, αφού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για το αν ευνοούνται τα μεγάλα ΚΕΚ

Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ καταγγέλλουν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, όπως και άλλα αντίστοιχα, ευνοεί λίγα μεγάλα ΚΕΚ. Η κ. Χορμόβα το διαψεύδει. Λέει ότι στην πλατφόρμα του Ενιαίου Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης συμμετέχουν και τα 220 αδειδοτημένα ΚΕΚ, και ότι όλα αναλαμβάνουν προγράμματα. Για το αν υπάρχει αναντιστοιχία, απαντά ότι «δεν ορίζουμε εμείς την αντιστοιχία – εσύ που είσαι το ΚΕΚ αυτό θα πάρεις τόσο, εσύ θα πάρεις τόσο. Ο ίδιος ο ωφελούμενος πάει εκεί που θέλει…».

Μας παραπέμπει στην πλατφόρμα που υποστηρίζει το έργο, μέσω του ερευνητικού ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Πατρών «Διόφαντος» και δεσμεύεται να μας παρουσιάσει στοιχεία που δείχνουν ότι δεν προκύπτει ανισοκατανομή.

Για την εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα

Στο ερώτημα του in αν ανησυχεί για την εμπλοκή εταιρείας που ελέγχεται για μαύρο χρήμα και τη δυνατότητά της να υλοποιήσει τα προγράμματα, η κ. Χορμόβα απαντά ότι «επισήμως, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης δεν έχει λάβει από καμία δημόσια αρχή καταγγελία ‘παγώστε την υλοποίηση’. Δεν έχει λάβει καμία από καμία δημόσια αρχή ότι δεν θα προχωρήσετε γιατί έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί. (…) Για το συγκεκριμένο έργο μας έρχονται ήδη κανονικά τα παραδοτέα. Εμπρόθεσμα. Δεν υπάρχει λόγος να ιδρύσουμε έναν δικής μας σύλληψης χειρισμό, προσαρμοσμένο στην δημοσιογραφική περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Υπάρχει πάντοτε η αδήριτη ανάγκη να ακολουθούμε ακριβώς ό,τι προβλέπεται στο νόμο, στις εγκυκλίους, στη διαδικασία, στις ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες τους, απαρέγκλιτα. Και αυτό κάνουμε».