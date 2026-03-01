«Απρόκλητη» χαρακτηρίζει η Νέα Αριστερά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν και σημειώνει πως «είναι ένας πόλεμος επιθετικότητας που μας θέτει όλους σε κίνδυνο».

«Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αντιταχθεί κατηγορηματικά σε αυτή την κατάφωρη πράξη επιθετικότητας»

Πρόκειται, σημειώνει, «για μια ακόμη παράνομη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ σε μια χώρα πλούσια σε πετρέλαιο, για την οποία δεν υπάρχει καμία δικαιολογία».

«Δεν βρήκε ούτε μία λέξη για να καταδικάσει ρητά την επίθεση»

Η ΝΕΑΡ επικρίνει τον Έλληνα πρωθυπουργό για τις λέξεις επιλέγει στο σημείωμα της Κυριακής: «Ανησυχία», «σταθερότητα» και «συντονισμό». «Δεν βρήκε ούτε μία λέξη για να καταδικάσει ρητά την επίθεση», επισημαίνει.

«Όταν βομβαρδίζονται περιοχές μέσα σε πόλεις και υπάρχουν αναφορές για δεκάδες νεκρούς αμάχους, ανάμεσά τους παιδιά, η ουδετερότητα είναι μία πολιτική επιλογή που αυτόματα συντάσσει τη χώρα μας δίπλα στους θύτες.

Επίσης είμαστε για ακόμη μία φορά στο ίδιο έργο θεατές. Βλέπουμε ηγεσίες ευρωπαικών κρατών να καταδικάζουν με τόση ευκολία τις συνέπειες και όχι τα αίτια. Η ιρανική απάντηση βαφτίστηκε «απειλή», ενώ ο αρχικός βομβαρδισμός αντιμετωπίστηκε σχεδόν ως τεχνική λεπτομέρεια»τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται κατά το δοκούν»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε επισημαίνει πως «προφανώς το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται κατά το δοκούν. Είναι αυστηρό όταν αφορά τους ‘άλλους’ και ελαστικό όταν αφορά τους συμμάχους. Και σε αυτή τη σχολή επιλεκτικής ευαισθησίας, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ήδη το παράδειγμα με το αμίμητο ‘δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα’. Η αλλαγή καθεστώτος είναι ζήτημα του ιρανικού λαού και όχι ‘σωτήρων’, οι οποίοι παραβιάζουν συστηματικά το διεθνές δίκαιο και βομβαρδίζουν σχολεία στο όνομα της ‘απελευθέρωσης’».

Σύμφωνα με τη ΝΕΑΡ ο Τραμπ και ο Νετανιάχου «επιχειρούν με νταηλίκια να σύρουν ολόκληρη την περιοχή στο χάος, ακολουθώντας τη γνωστή ‘συνταγή’ Αφγανιστάν και Ιράκ, με μόνους κερδισμένους τους ίδιους».

Υπό αυτές τις συνθήκες «η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αντιταχθεί κατηγορηματικά σε αυτή την κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και να απορρίψει οποιαδήποτε χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα σε αυτόν τον ενδεχομένως καταστροφικό πόλεμο. Η χώρα μας πρέπει να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης. Δεν θα εμπλακούμε σε πόλεμο για ξένα συμφέροντα».