Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»

Στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από το Λιτόχωρο όπου παρέστη νωρίτερα σήμερα (1/3) στις εκδηλώσεις για την 148η επέτειο της επανάστασης του Ολύμπου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέστη στις εκδηλώσεις για την επέτειο της επανάστασης του Ολύμπου, στο Λιτόχωρο

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε ότι προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή είναι η συνεννόηση και ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο.

«Τιμούμε σήμερα την επανάσταση του Ολύμπου, το 1878, όπου μια χούφτα γενναίων Ελλήνων σήκωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, βάζοντας το θεμέλιο για την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας αργότερα» είπε αρχικώς.

Ανδρουλάκης: «Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά»

Για να αναφερθεί ακολούθως στην κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν οι ΗΠΑ σε συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά και στο χτύπημα σε δημοτικό σχολείο, όπου ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε 148.

«Θέλω, όμως, σήμερα να εκφράσω και την οδύνη μου για τον άδικο χαμό των μαθητριών και των μαθητών στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ. Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα υπάρχει μία προϋπόθεση: Η διπλωματία, η συνεννόηση και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο».