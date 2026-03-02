Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο κανενός – Καμία εμπλοκή στον πόλεμο Τραμπ και Νετανιάχου

«Καμία στρατιωτική συμμετοχή και καμία εμπλοκή στον πόλεμο Τραμπ και Νετανιάχου», τονίζει η Νέα Αριστερά για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αποστολή φρεγατών και μαχητικών από την Ελλάδα στην Κύπρο.

«Η απόφαση της κυβέρνησης να στείλει τη φρεγάτα ‘Κίμων’ και μαχητικά F-16 στην Κύπρο, στο πλαίσιο της ραγδαίας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, συνιστά επικίνδυνη στρατιωτική εμπλοκή της χώρας μας σε ένα πόλεμο που παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα και οδηγεί σε ανάφλεξη όλη την περιοχή», τονίζει η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως ρωτά «γιατί η ελληνική κυβέρνηση αποστέλλει πολεμικά πλοία και αεροσκάφη; Μας ζητήθηκε επίσημα από την Κύπρο;» και προσθέτει ότι «το Εθνικό Συμβούλιο Κύπρου που συνεδρίασε σήμερα δεν πήρε καμία απόφαση ούτε συζητήθηκε η αποστολή εξοπλισμών από την Ελλάδα για την άμυνα της Κύπρου».

«Η χώρα δεν μπορεί να σύρεται σε περιπέτειες»

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η αποστολή πολεμικών μέσων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ‘μήνυμα σταθερότητας’. Είναι μήνυμα στρατιωτικής ευθυγράμμισης της χώρας μας με ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει πλευρά σε έναν πόλεμο που δεν υπηρετεί την ασφάλεια του ελληνικού λαού. Το αντίθετο μάλιστα. Εμπλέκει την χώρα μας ενεργά σε έναν πόλεμο που εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα».

Τέλος, τονίζει ότι «η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο κανενός. Δεν είναι ορμητήριο για τις επιλογές του Τραμπ και του Νετανιάχου ούτε ένα περιφερειακό πολεμικό παράρτημα. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να συμπεριφέρεται ως δεδομένος σύμμαχος σε κάθε κλιμάκωση. Απαιτούμε πλήρη ενημέρωση της Βουλής. Η χώρα δεν μπορεί να σύρεται σε περιπέτειες».