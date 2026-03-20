Νέα Αριστερά: Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα
Το ραντεβού του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα, παραφωνίες για το μέλλον του κόμματος στη Βουλή. Τελικές αποφάσεις συντεταγμένα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου
Όπως έχει γράψει ήδη το in εδώ και δυο ημέρες η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από πρόεδρος στη Νέα Αριστερά ήταν θέμα χρόνου. Μετά τη σημερινή συνάντηση μεταξύ Χαρίτση και Σακελλαρίδη με τη συμμετοχή και κορυφαίων στελεχών που εκφράζουν τις δυο τάσεις εντός του κόμματος συμφώνησαν όλα να αποφασιστούν συντεταγμένα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου την ερχόμενη Τρίτη.
Εκεί και σε ένα συμφωνημένο – όσο γίνεται – και συντεταγμένο πλαίσιο ο κ. Χαρίτσης θα υποβάλλει την παραίτησή του δίνοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο που η Νέα Αριστερά βρίσκεται διχασμένη σε δυο διαφορετικά σχέδια, αυτό της κομματικής πλειοψηφίας της οποίας ηγείται ο γραμματέας του κόμματος και θέλει πολιτική αυτονομία και σε αυτό της πλειοψηφίας της κοινοβουλευτικής ομάδας των 12 βουλευτών που επιμένει σε κάτι ευρύτερο στον προοδευτικό χώρο.
Η παραίτηση του κ. Χαρίτση από πρόεδρος του κόμματος αυτομάτως αυτό θα σημάνει και την παραίτησή του από πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Νέα Αριστερά: Η επόμενη μέρα
Χρέη προέδρου θα αναλάβει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ενώ θα πρέπει να εκλεγεί νέος επικεφαλής του κόμματος στη Βουλή.
Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δεν επιθυμούν σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να διαταράξουν τις σχέσεις τους οι οποίες είναι στενές και αδιατάρακτες παρά τη μεγάλη πολιτική διαφορά.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης φαίνεται να αναγνωρίζει στον Αλέξη Χαρίτση το γεγονός ότι χάριν της ενότητας παρέμεινε επί μακρό διάστημα πρόεδρος ενός κόμματος του οποίου δεν είχε την εσωτερική πλειοψηφία και πλέον το ζήτημα της παραμονής του στη θέση του έχει αποκτήσει ιδιαίτερο και πολιτικό και προσωπικό βάρος.
Η ηγεσία πρέπει να αντιστοιχηθεί με τα όργανα φέρεται να δηλώνει στους εσωκομματικούς του αντιπάλους που σηκώνουν τους τόνους απέναντί του βάζοντας τον παράγοντα Αλέξη Τσίπρα στην εξίσωση, ωστόσο ο εν αναμονή πρόεδρος του κόμματος και επικεφαλής της πλειοψηφίας Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν είναι διατεθειμένος να κάψει την κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος ιδίως σε μια συγκυρία πολλαπλών κρίσεων για τη χώρα εσωτερικών και εξωτερικών και ενόσω ο κ. Τσίπρας δεν έχει καν ανακοινώσει κόμμα.
