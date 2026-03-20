Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Νέα Αριστερά: Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα
Πολιτική Γραμματεία 20 Μαρτίου 2026, 17:30

Νέα Αριστερά: Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα

Το ραντεβού του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα, παραφωνίες για το μέλλον του κόμματος στη Βουλή. Τελικές αποφάσεις συντεταγμένα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου

Σωτήρης Μπολάκης
Όπως έχει γράψει ήδη το in εδώ και δυο ημέρες η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από πρόεδρος στη Νέα Αριστερά ήταν θέμα χρόνου. Μετά τη σημερινή συνάντηση μεταξύ Χαρίτση και Σακελλαρίδη με τη συμμετοχή και κορυφαίων στελεχών που εκφράζουν τις δυο τάσεις εντός του κόμματος συμφώνησαν όλα να αποφασιστούν συντεταγμένα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου την ερχόμενη Τρίτη.

Εκεί και σε ένα συμφωνημένο – όσο γίνεται – και συντεταγμένο πλαίσιο ο κ. Χαρίτσης θα υποβάλλει την παραίτησή του δίνοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο που η Νέα Αριστερά βρίσκεται διχασμένη σε δυο διαφορετικά σχέδια, αυτό της κομματικής πλειοψηφίας της οποίας ηγείται ο γραμματέας του κόμματος και θέλει πολιτική αυτονομία και σε αυτό της πλειοψηφίας της κοινοβουλευτικής ομάδας των 12 βουλευτών που επιμένει σε κάτι ευρύτερο στον προοδευτικό χώρο.

Η παραίτηση του κ. Χαρίτση από πρόεδρος του κόμματος αυτομάτως αυτό θα σημάνει και την παραίτησή του από πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Νέα Αριστερά: Η επόμενη μέρα

Χρέη προέδρου θα αναλάβει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ενώ θα πρέπει να εκλεγεί νέος επικεφαλής του κόμματος στη Βουλή.

Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δεν επιθυμούν σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να διαταράξουν τις σχέσεις τους οι οποίες είναι στενές και αδιατάρακτες παρά τη μεγάλη πολιτική διαφορά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης φαίνεται να αναγνωρίζει στον Αλέξη Χαρίτση το γεγονός ότι χάριν της ενότητας παρέμεινε επί μακρό διάστημα πρόεδρος ενός κόμματος του οποίου δεν είχε την εσωτερική πλειοψηφία και πλέον το ζήτημα της παραμονής του στη θέση του έχει αποκτήσει ιδιαίτερο και πολιτικό και προσωπικό βάρος.

Η ηγεσία πρέπει να αντιστοιχηθεί με τα όργανα φέρεται να δηλώνει στους εσωκομματικούς του αντιπάλους που σηκώνουν τους τόνους απέναντί του βάζοντας τον παράγοντα Αλέξη Τσίπρα στην εξίσωση, ωστόσο ο εν αναμονή πρόεδρος του κόμματος και επικεφαλής της πλειοψηφίας Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν είναι διατεθειμένος να κάψει την κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος ιδίως σε μια συγκυρία πολλαπλών κρίσεων για τη χώρα εσωτερικών και εξωτερικών και ενόσω ο κ. Τσίπρας δεν έχει καν ανακοινώσει κόμμα.

Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

Τραμπ: Δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε με το Ιράν, κανείς δεν θέλει να είναι ηγέτης

Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά
Το άσπρο - μαύρο 20.03.26

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδειχνε στο κινητό του, on air, διαθέσιμα ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία για τις αρχές Ιουνίου, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τη σημερινή μέρα, για να απαντήσει σε καταγγελίες ασθενών. Βιάστηκε και εκτέθηκε.

Σύνταξη
«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου
Αναμείνατε στο ακουστικό 20.03.26

«Μακριά από τις αγωνίες» του λαού, λένε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες ότι δεν... είναι έτοιμος, ακόμα, να μας πει κάτι

Σύνταξη
Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

«Ποιος πλήρωσε για το Predator; Η οικογένεια Μητσοτάκη; Ποιος πλήρωσε για το Predator; Εμείς πληρώσαμε για να κατασκοπεύουν εμάς, Έλληνες πολίτες, και δεν κουνιέται φύλλο», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα 2026 – Πρωταθλήτρια στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις
Ακρίβεια 20.03.26

«Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα σκιαγραφεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου η ευημερία των αριθμών που επικαλείται η κυβέρνηση αδυνατεί να συναντήσει την καθημερινότητα των πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Διπλωματία 20.03.26

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη κρίσιμη συνάντηση Χαρίτση – Σακελλαρίδη για το μέλλον της Νέας Αριστεράς
Στην Πατησίων 20.03.26

Η συνάντηση πραγματοποιείται στα γραφεία της Νέας Αριστεράς, επί της Πατησίων - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι και οι σκέψεις παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση

Πάνος Τσίκαλας
Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Μέτρα για τους συνταξιούχους, την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια, ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ στηρίζει όλα τα αιτήματά τους

Σύνταξη
Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Πολιτική 20.03.26

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Δημήτρης Τερζής
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Φοβούνται τα νέα σφοδρά κύματα ακρίβειας και περιμένουν την Ευρώπη στην κυβέρνηση. Τι μέτρα ρίχνουν στο τραπέζι σε εθνικό επίπεδο εν όψει Πάσχα, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την εμβάθυνση των οικονομικών επιπτώσεων. Τι θα πει ο πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Γιάννης Μπασκάκης
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».

Σύνταξη
Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Επικριτικά σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την «τεχνική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό» με γνώμονα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτίπι».

Σύνταξη
Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα πολεμικά τους επιτεύγματα στο Ιράν με αυτόν που παρουσίαζαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, συνέκρινε ο Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Διαφορετική δεκαετία, το ίδιο 'κερδίζουμε'»

Σύνταξη
Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ
Κόσμος 20.03.26

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων
Ισπανία 20.03.26

«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέδρο Σάντσεθ, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού
Ελλάδα 20.03.26

Η UVEX 1/26 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και προαγωγής της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Σύνταξη
ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής
Κόσμος 20.03.26

Σε ρεπορτάζ του BBC σημειώνεται ότι ενδεχόμενη διαπραγμάτευση για τις βάσεις θα ήταν περίπλοκη, δεδομένου ότι στην ιδρυτική διακήρυξη για την ανεξαρτησία της Κύπρου συμμετείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Τουρκία και οι δύο κοινότητες του νησιού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης
Ποδόσφαιρο 20.03.26

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Βόλο (22/3, 19:00), με τους Ζίβκοβιτς-Κένι να υποβάλλονται σε θεραπεία, ενώ ο Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος

Σύνταξη
Το άσπρο - μαύρο 20.03.26

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδειχνε στο κινητό του, on air, διαθέσιμα ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία για τις αρχές Ιουνίου, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τη σημερινή μέρα, για να απαντήσει σε καταγγελίες ασθενών. Βιάστηκε και εκτέθηκε.

Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 20.03.26

Η αστυνομική έρευνα έγινε με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης πουλώντας ένα Ευαγγέλιο του 1745 - Έγινε έφοδος σε αποθήκη στο Ελληνικό όπου εντοπίστηκαν χρήματα και πάνω από 500 πίνακες

Σύνταξη
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 20.03.26

Στο νέο επεισόδιο, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου συναντά τους αθλητές του Περιστερίου Betsson, Βλάντο Γιάνκοβιτς και Σι Τζει Χάρις, σε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση

Σύνταξη
CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου
Αναμείνατε στο ακουστικό 20.03.26

«Μακριά από τις αγωνίες» του λαού, λένε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες ότι δεν... είναι έτοιμος, ακόμα, να μας πει κάτι

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

