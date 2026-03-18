Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ

Μπορεί για κάποιους ανυπόμονους ο Αλέξης Τσίπρας να αργεί να κάνει το κόμμα και για κάποιους άλλους ο χρόνος να τρέχει τόσο γρήγορα που ελπίζουν έστω και σε ένα του σημάδι που θα δίνει ένα οδικό χάρτη για να πάρουν τις αποφάσεις τους.

Ο κ. Τσίπρας το μόνο βέβαιο είναι ότι σε αυτή τη φάση δεν έχει κανέναν στο μυαλό από όλους όσοι αναζητούν τρόπο απεμπλοκής τους από τους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς.

Το ζήτημα για εκείνον είναι η ρωγμή του χρόνου και το πότε αυτή θα ανοίξει για να κάνει το επόμενο βήμα για το νέο κόμμα.

Σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά οι κομματικές συνεδριάσεις του επόμενου διαστήματος αποδεικνύονται πεδίο δύσκολων συζητήσεων και ακόμη πιο δύσκολων αποφάσεων καθώς έρχονται πρωτοβουλίες κορυφαίων στελεχών με υψηλές θέσεις ευθύνης που θα βάλουν που θα δρομολογήσουν σημαντικές εξελίξεις και θα βάλουν σε μεγάλη κίνηση το χώρο.

Παραίτηση

Στη Νέα Αριστερά η δυστοκία είναι εμφανής εδώ και αρκετούς μήνες.

Τα δυο διαφορετικά σχέδια που υπάρχουν έχουν βάλει σε τροχιά διαζυγίου εδώ και μήνες την ηγετική ομάδα του κόμματος.

Ασχέτως της ουσίας της αντιπαράθεσης μεταξύ ηγεσίας Χαρίτση και γραμματέα Σακελλαρίδη που έχει και την πλειοψηφία στο κόμμα, το διακύβευμα δεν είναι άλλο από τον Αλέξη Τσίπρα.

Πρόεδρος και πλειοψηφία κοινοβουλευτικής ομάδας δείχνουν ανοιχτά υπερ της συμπόρευσης με τον Τσίπρα την ώρα που η εσωκομματική πλειοψηφία κάνει τα πάντα για να επιβάλλει με κάθε τρόπο το ξεκάθαρο «όχι στον Τσίπρα».

Ο Αλέξης Χαρίτσης φαίνεται ότι πλέον έχει πάρει τις αποφάσεις του.

Για κάποιους μπορεί να άργησε και να σπατάλησε και αρκετό πολιτικό κεφάλαιο, αλλά όπως και να έχει δεν μπορεί να συνεχίζει να είναι πρόεδρος στο όνομα της ενότητας και μόνο και ο ίδιος και το σχέδιό του να είναι μειοψηφικό.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο κ. Χαρίτσης έχει εδώ και κάποιες ημέρες πάρει τις αποφάσεις του και δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να ανακοινώσει την παραίτησή του από πρόεδρος.

Σημαντική παράμετρος βέβαια για μια τέτοια απόφαση είναι η πλευρά Σακελλαρίδη – Τσακαλώτου να κατεβάσει νέο κείμενο στα όργανα που θα επαναφέρει το «θέμα Τσίπρας» και τις διατυπώσεις περί αυτόνομης πορείας ή συνεργασίες με αστερίσκους.

Στα δυο ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο παράγοντας Τσίπρας ανακατεύει την τράπουλα και στην Κουμουνδούρου με την πλειοψηφία στελεχών, βουλευτών και κυρίως της βάσης να είναι έτοιμη να κάνει τη μεγάλη μετάβαση μόλις ανακοινωθεί το κόμμα.

Στην σημερινή Πολιτική Γραμματεία θα γραφτεί το προοίμιο μιας ακόμη δύσκολης Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο που ωστόσο για πολλούς θα είναι μια ανακύκλωση του θέματος Τσίπρα, αλλά αυτή τη φορά με πιο σκληρές γραμμές τόσο από τον κ. Φάμελλο όσο και κυρίως από τον Παύλο Πολάκη.

Ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» έριξε ήδη τις πρώτες τροχιοδεικτικές του βολές μέσω του συνεργάτη του Τρύφωνα Αλεξιάδη ο οποίος τόσο με το κείμενο παρέμβαση που έστειλε στα κομματικά στελέχη όσο και με την ανοιχτή του επιστολή στο Αλέξη Τσίπρα, ζητά να μπει dead line στο θέμα των συνεργασιών, των συμπορεύσεων και των μετώπων.

Ουσιαστικά κάποιοι εκτιμούν ότι ο κ. Πολάκης βάζει διορία προς όλες τις κατευθύνσεις, είτε προς εκείνους που σκέφτονται να φύγουν με την πρώτη ευκαιρία είτε και προς εκείνους που βρίσκονται ήδη στο κόμμα Τσίπρα, αλλά σταθμεύουν ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο παραιτήθηκε από αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην υποψήφιος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Γρηγόρης Θεοδωράκης και οποίος βρίσκεται ήδη κοντά στον Αλέξη Τσίπρα.

Σχεδόν ταυτόχρονα έγινε και η παραίτηση του Στέλιου Αποστόλου από συντονιστής των κοινοβουλευτικών τομέων, ο οποίος υπήρξε ένας από τους στενούς συνεργάτες του αείμνηστου Αλέκου Φλαμπουράρη.

Σε κάθε περίπτωση ο Παύλος Πολάκης θέλει να καθαρίσει το εσωκομματικό τοπίο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα με δεδομένο ότι πρώτον έχει δηλώσει ότι μένει ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερον δεν τον απασχολούν οι συμπορεύσεις και θέλει αυτόνομη κάθοδο και τρίτον θέλει όσο το δυνατό πιο μεγάλο διάδρομο μέχρι τις εκλογές για να διεκδικήσει με τους συντρόφους του την είσοδό του στη Βουλή

Ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» εξάλλου δεν δείχνει να έχει εγκαταλείψει και τις αρχηγικές του βλέψεις όσο βλέπει ότι ο μόνος του πολιτικός δρόμος είναι η δική του αυτονομία.

Δίπλα του προφανώς στέκονται και άλλα στελέχη τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια καμίας διεύρυνσης από άλλα κόμματα εξουσίας, όπως ο Νίκος Παππάς και άλλοι.