Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα

Η Αλεξανδρούπολη είναι ίσως από τους πιο συμβολικούς σταθμούς του Αλέξη Τσίπρα στο έως τώρα ταξίδι της «Ιθάκης» σε όλη την Ελλάδα.

Αναμφίβολα το λιμάνι της πόλης έχει και τη σφραγίδα του ως ενεργειακός κόμβος αλλά και ως στρατηγικός πόλος στην βόρεια Ελλάδα καθώς ήταν επί δικής του διακυβέρνησης, όταν έγινε η επιλογή της αναβάθμισης του λιμανιού με την κατασκευή της πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης (FSRU) του αμερικανικού υγροποιημένου αερίου.

Το συμβολικό λοιπόν λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας, που βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατηγικών ανταγωνισμών, θα είναι ο επόμενος σταθμός του κ. Τσίπρα την ερχόμενη Τετάρτη οπου θα παρουσιάσει την «Ιθάκη».

Με την «νέα εθνική πυξίδα»

Στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του ο κ. Τσίπρας, όπως σημειώνουν συνεργάτες του, αναλύει διεξοδικά ποια πρέπει να είναι η εθνική στρατηγική στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και στους μεγάλους κινδύνους που διατρέχουν τη χώρα από βορρά μέχρι νότο.

Στην «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός θέτει με βάση τα κριτήρια της περίφημης «νέας εθνικής πυξίδας» του το ρόλο της χώρας και το πως η ελληνική εξωτερική πολιτική θα ξαναγίνει πολυδιάστατη στην περιοχή και όχι «υποτελής» των συμμαχιών της με ΗΠΑ και Ισραήλ.

Πληροφορίες θέλουν τον κ. Τσίπρα να ανεβάζει και πάλι τους τόνους απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και να βάζει εκ νέου το ζήτημα «σύμμαχοι ή προστάτες» με το περίφημο «γελωτοποιό του βασιλιά», όπως είχε χαρακτηρίσει τον πρωθυπουργό για τη στάση απέναντι στον Ντόναλτ Τραμπ να είναι μια ηχηρή και σκληρή υπόμνηση, που το Μέγαρο Μαξίμου έκανε τα πάντα για να αποφύγει να σχολιάσει για να μην γίνει θέμα στη δημόσια σφαίρα.

Όλα αυτά φυσικά αφορούν στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις τις οποίες και ο ίδιος ως κυβέρνηση φρόντισε να τις αναβαθμίσει, αλλά όπως αναμένεται να πει με σαφείς κόκκινες γραμμές και τις οποίες θα παρουσιάσει με περισσότερη λεπτομέρεια την Τετάρτη.

Ενέργεια

Ακόμη πιο επικριτικός και σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους θα είναι ο ο πρώην πρωθυπουργός και στα όσα θα πει για την ακρίβεια που συνοδεύει και αυτή τη διεθνή κρίση.

Στην τελευταία του παρέμβαση ο κ. Τσίπρας είχε κρούσει ηχηρά καμπανάκια για το πλαφόν στο κέρδος που επέβαλε η κυβέρνηση στα πρατήρια καυσίμων αφήνοντας εκτός τις εταιρείες και ελεύθερες να παίζουν εκείνες το παιχνίδι με τις τιμές στην αντλία.

Τα έσοδα του κράτους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν αυξήθηκαν ήδη κατά 30% λόγω του υψηλού συντελεστή φόρου και ο κ. Τσίπρας θεωρεί ως δεδομένο ότι και αυτή τη φορά ο πρωθυπουργός θα επιλέξει μέρος αυτών των χρημάτων να το επιστρέψει στους μεγάλους παίχτες της ενέργειας ως επιδότηση για να συγκρατήσουν τις τιμές.

Ακριβώς δηλαδή όπως έκανε με την περίφημη ενεργειακή μετάβαση κατά την απολιγνητοποίηση δημιουργώντας τα ισχυρά καρτέλ στην αγορά ενέργειας.

Πιέσεις

Σε κάθε παρουσίαση πάντως ο κ. Τσίπρας γίνεται αποδέκτης ισχυρών πιέσεων των υποστηρικτών του να ανακοινώσει γρήγορα το νέο κόμμα.

Ωστόσο δεν είναι μόνο η βάση που εμφανίζεται ανυπόμονη και ενθουσιώδεις.

Το τελευταίο διάστημα είναι και μια σειρά στελεχών που πιέζουν τον ίδιο αλλά και μέσω των συνεργατών του για να κινηθεί γρήγορα.

Άλλοι υπο το φόβο πρόωρων εκλογών και άλλοι γιατί βλέπουν ότι στην κεντροαριστερά και στην αντιπολίτευση γενικότερα γίνονται διαρκώς μετακινήσεις προσώπων.

Ζεσταίνουν δηλαδή στο παρασκήνιο το σενάριο της δημιουργίας τους κόμματος στα τέλη της Άνοιξης ή και νωρίτερα.

Ωστόσο ο κ. Τσίπρας δεν φαίνεται να τον αγχώνει το ενδεχόμενο εκλογικού αιφνιδιασμού ούτε όμως τον απασχολεί ή έτσι τουλάχιστον δείχνει δημόσια ή στο παρασκήνιο το τι γίνεται στην κεντροαριστερά.

Θα κάνουμε το επόμενο βήμα όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε είχε πει στη Θεσσαλονίκη στην πρώτη του εμφάνιση σε εκδήλωση των υποστηρικτών του.