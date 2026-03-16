Πολιτική Γραμματεία 16 Μαρτίου 2026, 12:10

Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα

Η νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, το δίλημμα «υποτέλεια ή ισχυρή εξωτερική πολιτική», βάση και στελέχη τον πιέζουν για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Η Αλεξανδρούπολη είναι ίσως από τους πιο συμβολικούς σταθμούς του Αλέξη Τσίπρα στο έως τώρα ταξίδι της «Ιθάκης» σε όλη την Ελλάδα.

Αναμφίβολα το λιμάνι της πόλης έχει και τη σφραγίδα του ως ενεργειακός κόμβος αλλά και ως στρατηγικός πόλος στην βόρεια Ελλάδα καθώς ήταν επί δικής του διακυβέρνησης, όταν έγινε η επιλογή της αναβάθμισης του λιμανιού με την κατασκευή της πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης (FSRU) του αμερικανικού υγροποιημένου αερίου.

Το συμβολικό λοιπόν λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας, που βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατηγικών ανταγωνισμών, θα είναι ο επόμενος σταθμός του κ. Τσίπρα την ερχόμενη Τετάρτη οπου θα παρουσιάσει την «Ιθάκη».

Με την «νέα εθνική πυξίδα»

Στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του ο κ. Τσίπρας, όπως σημειώνουν συνεργάτες του, αναλύει διεξοδικά ποια πρέπει να είναι η εθνική στρατηγική στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και στους μεγάλους κινδύνους που διατρέχουν τη χώρα από βορρά μέχρι νότο.

Στην «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός θέτει με βάση τα κριτήρια της περίφημης «νέας εθνικής πυξίδας» του το ρόλο της χώρας και το πως η ελληνική εξωτερική πολιτική θα ξαναγίνει πολυδιάστατη στην περιοχή και όχι «υποτελής» των συμμαχιών της με ΗΠΑ και Ισραήλ.

Πληροφορίες θέλουν τον κ. Τσίπρα να ανεβάζει και πάλι τους τόνους απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και να βάζει εκ νέου το ζήτημα «σύμμαχοι ή προστάτες» με το περίφημο «γελωτοποιό του βασιλιά», όπως είχε χαρακτηρίσει τον πρωθυπουργό για τη στάση απέναντι στον Ντόναλτ Τραμπ να είναι μια ηχηρή και σκληρή υπόμνηση, που το Μέγαρο Μαξίμου έκανε τα πάντα για να αποφύγει να σχολιάσει για να μην γίνει θέμα στη δημόσια σφαίρα.

Όλα αυτά φυσικά αφορούν στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις τις οποίες και ο ίδιος ως κυβέρνηση φρόντισε να τις αναβαθμίσει, αλλά όπως αναμένεται να πει με σαφείς κόκκινες γραμμές και τις οποίες θα παρουσιάσει με περισσότερη λεπτομέρεια την Τετάρτη.

Ενέργεια

Ακόμη πιο επικριτικός και σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους θα είναι ο ο πρώην πρωθυπουργός και στα όσα θα πει για την ακρίβεια που συνοδεύει και αυτή τη διεθνή κρίση.

Στην τελευταία του παρέμβαση ο κ. Τσίπρας είχε κρούσει ηχηρά καμπανάκια για το πλαφόν στο κέρδος που επέβαλε η κυβέρνηση στα πρατήρια καυσίμων αφήνοντας εκτός τις εταιρείες και ελεύθερες να παίζουν εκείνες το παιχνίδι με τις τιμές στην αντλία.

Τα έσοδα του κράτους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν αυξήθηκαν ήδη κατά 30% λόγω του υψηλού συντελεστή φόρου και ο κ. Τσίπρας θεωρεί ως δεδομένο ότι και αυτή τη φορά ο πρωθυπουργός θα επιλέξει μέρος αυτών των χρημάτων να το επιστρέψει στους μεγάλους παίχτες της ενέργειας ως επιδότηση για να συγκρατήσουν τις τιμές.

Ακριβώς δηλαδή όπως έκανε με την περίφημη ενεργειακή μετάβαση κατά την απολιγνητοποίηση δημιουργώντας τα ισχυρά καρτέλ στην αγορά ενέργειας.

Πιέσεις

Σε κάθε παρουσίαση πάντως ο κ. Τσίπρας γίνεται αποδέκτης ισχυρών πιέσεων των υποστηρικτών του να ανακοινώσει γρήγορα το νέο κόμμα.

Ωστόσο δεν είναι μόνο η βάση που εμφανίζεται ανυπόμονη και ενθουσιώδεις.

Το τελευταίο διάστημα είναι και μια σειρά στελεχών που πιέζουν τον ίδιο αλλά και μέσω των συνεργατών του για να κινηθεί γρήγορα.

Άλλοι υπο το φόβο πρόωρων εκλογών και άλλοι γιατί βλέπουν ότι στην κεντροαριστερά και στην αντιπολίτευση γενικότερα γίνονται διαρκώς μετακινήσεις προσώπων.

Ζεσταίνουν δηλαδή στο παρασκήνιο το σενάριο της δημιουργίας τους κόμματος στα τέλη της Άνοιξης ή και νωρίτερα.

Ωστόσο ο κ. Τσίπρας δεν φαίνεται να τον αγχώνει το ενδεχόμενο εκλογικού αιφνιδιασμού ούτε όμως τον απασχολεί ή έτσι τουλάχιστον δείχνει δημόσια ή στο παρασκήνιο το τι γίνεται στην κεντροαριστερά.

Θα κάνουμε το επόμενο βήμα όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε είχε πει στη Θεσσαλονίκη στην πρώτη του εμφάνιση σε εκδήλωση των υποστηρικτών του.

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή

ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ και πλέον το Κίνημα μπαίνει στην τελική ευθεία του συνεδρίου. Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

ΣΥΡΙΖΑ: Οι επόμενες κινήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA προκαλούν κραδασμούς στην κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ να εξετάζει κινήσεις που μπορεί να γίνουν και στο επίπεδο της διαδικασίας στη Βουλή, αλλά και συνολικά σε πολιτικό επίπεδο.

ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών – Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης
Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε όταν εξέφρασε την αλλαγή – Υπάρχει το μεγάλο αίτημα για μια διαφορετική Ελλάδα
«Μέσα από τη σύνθεση και μέσα από τον διάλογο, παρουσιάζουμε ξανά το αίτημα του ελληνικού λαού για μια μεγάλη, νέα αλλαγή», τόνισε μετά την ψήφο του του για την εκλογή συνέδρων για το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Ικανοποίηση στο ΠΑΣΟΚ για την υψηλή συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές – Παρατείνεται η διαδικασία
Όπως επισημαίνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, αναμένεται έως το τέλος των εσωκομματικών εκλογών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, να έχουν ψηφίσει πάνω από 150.000 μέλη του κόμματος.

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου.

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
«Ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων», επισημαίνει το ΚΚΕ

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου
Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα
Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00 - Οι δηλώσεις Γιάννη Βαρδακαστάνη, Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου

Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά
Με την ακρίβεια να συνεχίζει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της πυρηνικής ενέργειας μέσω μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν
Ο πρώην υπουργός Θάνος Πλεύρης έπεσε θύμα του Predator τον Μάιο του 2021 - Προανήγγειλε «ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης» να προβεί σε ενέργειες, σχολιάζοντας τις αποκαλυπτικές δηλώσεις Ντίλιαν περί πώλησης του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ
«Στην εταιρεία Krikel που μαζί με την Intellexa έκαναν από κοινού τις εξαγωγές του Predator έγιναν επί ΝΔ το 2019 - 2021 απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων» σημειώνει η Όλγα Γεροβασίλη.

Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες - Η δύναμη «Ασπίδες» είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα

Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος
Όσοι πίστευαν ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα προκαλούσαν πολλές άβολες και αμήχανες στιγμές, έπεσαν έξω. Οι διοργανωτές ακολούθησαν τον πιο σίγουρο δρόμο που μπορούσαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη
Παρόλο που η πρόσβαση σε αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά αντισυλληπτικά παραμένει άνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρατηρείται γενική βελτίωση στην ήπειρο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή
Ανεκτίμητος «συνεργάτης» είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος για τους κτηνοτρόφους, ενώ συμβάλλει και στην ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Τζούλη Τούντα
«Αταμάν, το μετάνιωσες;»
Στη Σερβία γίνεται ειδική αναφορά στον Εργκίν Αταμάν σχετικά με την απόφαση του για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν...

Συνελήφθη 84χρονος στη Θεσσαλονίκη με ποινή ισόβιας κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών
Η συγκεκριμένη απόφαση συνδέεται με υπόθεση που αποκάλυψαν αστυνομικοί της Καστοριάς, τον Σεπτέμβριο του 2024, στον Πολύμυλο Κοζάνης, όταν εντόπισαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος, ταξιδιωτικό σάκο με 30 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Άρης: Η ομιλία του Γρηγορίου – Τι είπε στους παίκτες μετά τη νέα γκέλα στο πρωτάθλημα
Ο Μιχάλης Γρηγορίου έθεσε τους παίκτες του Άρη προ των ευθυνών τους προκειμένου να αποδώσουν σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες στο υπόλοιπο της σεζόν.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

