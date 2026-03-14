Η Αλεξανδρούπολη ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα

Το ταξίδι σε όλη τη χώρα συνεχίζει η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, φτάνοντας μέχρι την Αλεξανδρούπολη.

Στην πόλη του Έβρου και συγκεκριμένα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως (Πλαταιών & Αμφιπόλεως, Αλεξανδρούπολη) θα γίνει την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στις 19:00 το απόγευμα, η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

• Νατάσα Λοΐζου, σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας

• Φώτης Μαλτέζος, αντιπρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης

• Κατερίνα Μπέρδου, δικηγόρος

• Χάρης Τζήμητρας, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη

• Χρήστος Χριστοδούλου, επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Μετά τη συζήτηση, την οποία θα συντονίσει η δημοσιογράφος Γεωργία Σαδανά, θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναμένεται να σχολιάσει τα κρίσιμα ζητήματα των ημερών.

«Ξανασυστήνεται» ο Αλέξης Τσίπρας

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία των παρουσιάσεων του βιβλίου «Ιθάκη ο κ. Τσίπρας «ξανασυστήνεται» στους πολίτες και κάθε φορά σε ένα όλο και πιο διευρυμένο ακροατήριο.

Τα δείγματα γραφής έχουν δοθεί σε όλες τις πόλεις στις οποίες έχει βρεθεί ο πρώην πρωθυπουργός, καθώς εκτός από τους πρώην και νυν συντρόφους του που εμπιστεύεται, βρίσκει και νέους σύμμαχους στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη λεγόμενη κοινωνία των πολιτών ενόψει της δημιουργίας του νέου κόμματος.