Σε εξέλιξη κρίσιμη συνάντηση Χαρίτση – Σακελλαρίδη για το μέλλον της Νέας Αριστεράς

Σε εξέλιξη βρίσκεται κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον της Νέας Αριστεράς, μεταξύ του προέδρου Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Η συνάντηση πραγματοποιείται το μεσημέρι της Παρασκευής στα γραφεία της Νέας Αριστεράς, επί της Πατησίων, με τη συμμετοχή της νέας εκπροσώπου Τύπου, Πέτη Πέρκα αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νάσος Ηλιόουλος.

Τα σενάρια για το μέλλον της Νέας Αριστεράς

Στο επίκεντρο βρίσκεται το μέλλον του κόμματος, με βασικό σενάριο την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία και την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δεύτερο επίπεδο εξετάζεται και το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την κοινοβουλευτική ομάδα, μαζί με τους βουλευτές Νάσο Ηλιόπουλο και Έφη Αχτσιόγλου.

Σε περίπτωση που οι τρεις βουλευτές αποχωρήσουν, η κοινοβουλευτική ομάδα (που μετρά σήμερα δώδεκα) αναμένεται να διαλυθεί αυτομάτως, καθώς ο αριθμός των μελών θα υποχωρήσει κάτω από το όριο των δέκα βουλευτών που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής για τη συγκρότηση ΚΟ από κόμματα που δεν συμμετείχαν στις εκλογές, όπως η Νέα Αριστερά.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συγκεκριμένοι βουλευτές, καθώς και άλλοι που κινούνται στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο (πληροφορίες κάνουν λόγο για οκτώ), να διατηρήσουν την παρουσία τους στην κοινοβουλευτική ομάδα, με μοναδική αλλαγή την αποχώρηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία και την εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Νέας Αριστεράς, σε περίπτωση παραίτησης του προέδρου του κόμματος, επικεφαλής μέχρι το επόμενο έκτακτο συνέδριο και την εκλογή νέου, αναλαμβάνει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής.

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις έρχονται μετά από μια μακρά περίοδο διαφωνιών εντός της Νέας Αριστεράς, με τις απόψεις του κ. Χαρίτση να μειοψηφούν στα όργανα του κόμματος.