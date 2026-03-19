Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ
«Δεν είναι σύμπτωση, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται αμέσως μετά τη δημόσια στοχοποίησή του από τον υπουργό Μετανάστευσης», λέει η Νέα Αριστερά
«Η ανάκληση του καθεστώτος προστασίας του Τζαβέντ Ασλάμ αποτελεί μία στοχευμένη πολιτική κίνηση με σαφή χαρακτηριστικά εκδικητικότητας», υποστηρίζει η Νέα Αριστερά, επισημαίνοντας πως «δεν είναι σύμπτωση, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται αμέσως μετά τη δημόσια στοχοποίησή του από τον υπουργό Μετανάστευσης».
«Η Νέα Δημοκρατία διολισθαίνει όλο και πιο πολύ σε έναν ακροδεξιό κατήφορο με αυταρχικές πρακτικές», υπογραμμίζει, εξηγώντας, όμως, πως «η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών. Η Οδηγία 2011/95/ΕΕ προβλέπει ότι η ανάκληση διεθνούς προστασίας μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση πραγματικής και διαρκούς μεταβολής των συνθηκών και μετά από αυστηρή, εξατομικευμένη κρίση. Όχι ως εργαλείο εναντίων προσώπων που ενοχλούν».
Η Νέα Αριστερά καταγγέλει την απόφαση και απαιτεί την άμεση ανατροπή της
Η Νέα Αριστερά τονιζει πως «η υπόθεση Ασλάμ δεν αφορά μόνο έναν άνθρωπο. Αφορά το αν η Ελλάδα θα μετατραπεί σε ένα καθεστώς όπου τα δικαιώματα αίρονται κατά το δοκούν» και καταγγέλλει την απόφαση, απαιτώντας την άμεση ανατροπή της.
Σημειώνεται ότι ο Τζαβέντ Ασλάμ ήρθε στην Ελλάδα πριν από 25 χρόνια. Μεταξύ άλλων, έχει πρωτοστατήσει σε κινητοποιήσεις ενάντια στη διαφθορά στην πρεσβεία του Πακιστάν στην Ελλάδα, στην υποστήριξη των εργατών γης στη Μανωλάδα, καθώς και στην αποκάλυψη και τιμωρία των δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν, ενώ ήταν μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Επίσης, μαζί με άλλα μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας, έχει δώσει το «παρών» στην υποστήριξη των πληγέντων στις πυρκαγιές στην Πάρνηθα και το Μάτι και στις πλημμύρες στη Μάνδρα.
