Άστατος ο καιρός την Πέμπτη – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς αναμένονται βροχές και κατά τόπους σποραδικές καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπιικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα δυτικά και κεντρικά τμήματα θα αυξηθούν και το βράδυ κυρίως στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με με αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 και κατά τόπους έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Κρήτη έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που το βράδυ στα δυτικά θα πυκνώσουν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι σταδιακά από το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το πρωί στα νοτιότερα τμήματα, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση, ενώ από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν εκ νέου. Στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων με την ιδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ γρήγορα στρεφόμενοι σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.