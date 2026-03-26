Ιράν: Καταστρέψαμε πάνω από τα «δύο τρίτα» των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, λένε οι ΗΠΑ
«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν», ισχυρίζεται ο επικεφαλής της CENTCOM.
Οι ΗΠΑ έχουν «προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα» των δυνατοτήτων παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων του Ιράν, καθώς και των ναυπηγείων του, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη αμερικανός ανώτερος αξιωματικός (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).
«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «το 92%» του ιρανικού στόλου. Η Τεχεράνη έχει «απολέσει τη δυνατότητα να προβάλλει (…) τη ναυτική ισχύ της και την επιρροή της στην περιφέρεια και σε όλον τον κόσμο», είπε.
Οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύονται από το Ιράν παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση, διαβεβαίωσε ακόμη ο ανώτερος αξιωματικός, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ ελέγχουν «τους αιθέρες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Πάνω από 10.000 στόχοι
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πριν από σχεδόν έναν μήνα, την 28η Φεβρουαρίου, εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες του και στρατιωτικές υποδομές του.
Εκτοτε, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους, πάντα σύμφωνα με τον ναύαρχο Κούπερ.
Πηγή: ΑΠΕ
