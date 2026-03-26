Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Ιράν: Καταστρέψαμε πάνω από τα «δύο τρίτα» των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, λένε οι ΗΠΑ
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026, 05:45

Ιράν: Καταστρέψαμε πάνω από τα «δύο τρίτα» των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, λένε οι ΗΠΑ

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν», ισχυρίζεται ο επικεφαλής της CENTCOM.

Οι ΗΠΑ έχουν «προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα» των δυνατοτήτων παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων του Ιράν, καθώς και των ναυπηγείων του, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη αμερικανός ανώτερος αξιωματικός (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «το 92%» του ιρανικού στόλου. Η Τεχεράνη έχει «απολέσει τη δυνατότητα να προβάλλει (…) τη ναυτική ισχύ της και την επιρροή της στην περιφέρεια και σε όλον τον κόσμο», είπε.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύονται από το Ιράν παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση, διαβεβαίωσε ακόμη ο ανώτερος αξιωματικός, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ ελέγχουν «τους αιθέρες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πάνω από 10.000 στόχοι

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πριν από σχεδόν έναν μήνα, την 28η Φεβρουαρίου, εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες του και στρατιωτικές υποδομές του.

Εκτοτε, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους, πάντα σύμφωνα με τον ναύαρχο Κούπερ.

Πηγή: ΑΠΕ

Η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο προγραμματίστηκε τελικά για τις 14 και 15 Μαΐου
Επίσημη επίσκεψη 26.03.26

Ο Τραμπ πάει Πεκίνο στις 14 Μαΐου

«Εχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι η πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Σι στην Κίνα θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Σύνταξη
Ιράν: Απαγόρευση εισόδου επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια στην Αυστραλία, πλην ορισμένων εξαιρέσεων
Για 6 μήνες 26.03.26

Κλείνει την πόρτα στα ιρανικά διαβατήρια η Αυστραλία

Η Αυστραλία απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός της επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια, καθώς η ένοπλη σύρραξη αύξησε τον κίνδυνο ορισμένοι «να μην είναι σε θέση ή να μην επιθυμούν να αποχωρήσουν».

Σύνταξη
Καραϊβική: 4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Εναντίον σκάφους 26.03.26

4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στη σκιά της κυβερνητικής ήττας στο δημοψήφισμα
«Θεσμική ευαισθησία» 26.03.26

Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στην Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε ζήτησει «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας» την παραίτηση της υπουργού Τουρισμού, η οποία υποβλήθηκε χθες το απόγευμα καθώς η Ντανιέλα Σαντανκέ «υπακούει στη Μελόνι».

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος
The Financial Times 26.03.26

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος

Δυτικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει στο Ιράν drones, φάρμακα και τρόφιμα. Ήδη η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με δορυφορικές εικόνες, δεδομένα για πιθανούς στόχους και υποστήριξη πληροφοριών.

Σύνταξη
Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα
Μέση Ανατολή 26.03.26

Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα

Οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ δείχνουν ότι σχεδιάζεται μακρά κατοχή εδαφών του Λιβάνου, με επιχείρημα την ασφάλεια της χώρας τους. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Γάζας, η καταστροφή είναι ήδη τεράστια.

Αρχοντία Κάτσουρα
NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ
Κόσμος 25.03.26

NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν – «Εκτός ορίων» η κατάσταση
Μέση Ανατολή 25.03.26

Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν - «Εκτός ορίων» η κατάσταση

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ζαν Αρνό διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή διπλωματία, με εξειδίκευση στις ειρηνευτικές διευθετήσεις και τη διαμεσολάβηση

Σύνταξη
Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»
Ένας για όλους 25.03.26

Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα οστά ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατς ντε Καστελμόρ, περισσότερο γνωστό ως Ντ’ Αρτανιάν, ο οποίος ενέπνευσε το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά.

Σύνταξη
Πού στην Ευρώπη αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;
Κόσμος 25.03.26

Σε ποιες πόλεις της Ευρώπης αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;

Η ποιότητα του αέρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη υγεία και το περιβάλλον, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Πόσο καθαρό αέρα αναπνέουμε στην Ευρώπη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Anthropic 25.03.26

Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Σύνταξη
Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

Βάιος Μπαλάφας
Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί
Ελλάδα 25.03.26

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί

Ζημιές αναφέρονται από μοναχούς σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

Σύνταξη
ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής
Ελλάδα 25.03.26

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής

«Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθιέρωση καθημερινής πρωινής εφημέρευσης στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων», αναφέρει το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

Σύνταξη
