25.03.2026 | 15:33
Φωτιά σε δασική έκταση στη Κεφαλονιά – Σηκώθηκε αεροσκάφος
Trainspotting: 30 χρόνια μετά τη μεγάλη οθόνη, γίνεται μιούζικαλ
25 Μαρτίου 2026, 18:00

Το Trainspotting, ένα από τα κορυφαία φιλμ της δεκαετίας του '90, ξαναζωντανεύει - αυτή τη φορά ως μιούζικαλ στο Λονδίνο.

Μπεϋζιανή σκέψη: Γιατί αξίζει να την υιοθετήσουμε

Μπεϋζιανή σκέψη: Γιατί αξίζει να την υιοθετήσουμε

Spotlight

Όταν τον Φεβρουάριο του 1966 ο Ντάνι Μπόιλ το έφερνε στις σκοτεινές αίθουσες, βασισμένο στο βιβλίο του Ίρβιν Γουέλς που είχε κυκλοφορήσει πριν από τρία χρόνια, κανείς δεν φανταζόταν τι θα επακολουθούσε. Το Trainspotting έγινε «σημαία» της νέων των 90s, θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα κορυφαία φιλμ της δεκαετίας, ενώ έκανε σταρ τους Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Τζόνι Λι Μίλερ και Κέλι ΜακΝτόναλντ.

Τα ναρκωτικά, η οικονομική κρίση, τα ναρκωτικά και τα χαμένα όνειρα μιας γενιάς που παρουσιάστηκαν στη μεγάλη οθόνη, σε συνδυασμό με το πανέμορφο soundtrack, άγγιξαν τους περισσότερους νέους της εποχής. Και όπως φαίνεται, τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το φιλμ συνεχίζει να γοητεύει με αυτό το σκοτεινό του στυλ.

Όπως αποκάλυψε ο Ίρβιν Γουέλς, ετοιμάζει ένα νέο θεατρικό μιούζικαλ βασισμένο στο βιβλίο του Trainspotting, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο τον Ιούλιο.

Η πρεμιέρα της παράστασης στο Royal Theatre Haymarket αυτό το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθεί από τον Σκωτσέζο συγγραφέα , ο οποίος διασκεύασε ο ίδιος το μυθιστόρημα για τη σκηνή, ενώ παράλληλα έγραψε και τραγούδια για την παραγωγή μαζί με τον Στίβεν ΜακΓκίνες. Σχεδιάζεται επίσης να χρησιμοποιηθούν τραγούδια από την ταινία του Μπόιλ του 1996.

Το μυθιστόρημα έχει διασκευαστεί για το θέατρο πολλές φορές από τα μέσα της δεκαετίας του ’90.

«Δεν ήταν το πιο προφανές βιβλίο που θα σημείωνε επιτυχία» δήλωσε ο Γουέλς στην εφημερίδα The Guardian. «Και δεν ήταν η πιο προφανής ταινία ή θεατρικό έργο που θα σημείωνε επιτυχία. Διέψευσε τις προσδοκίες – ειδικά τις δικές μου» ανέφερε.

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Ρόμπι Σκοτ θα υποδυθεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ρέντον. Το «Trainspotting: The Musical» θα κάνει πρεμιέρα στο Theatre Royal Haymarket στις 15 Ιουλίου.

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Ιράν: Πέντε όροι-απάντηση στις «υπερβολικές» απαιτήσεις Τραμπ – Επιμένει για κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ

Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον νέο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση
Αυτό που φτάνει στη συνείδησή μας όταν κοιτάζουμε κάτι, δεν είναι το σύνολο της εικόνας όσον αφορά στην όραση - μεγάλο μέρος της οπτικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο γίνεται πέρα από τη συνειδητή μας αντίληψη

Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα οστά ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατς ντε Καστελμόρ, περισσότερο γνωστό ως Ντ’ Αρτανιάν, ο οποίος ενέπνευσε το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά.

Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου
Ο πρώτος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Την Παρασκευή καταθέτει ο 16χρονος φερόμενος ως συνεργός.

Τραγωδία στον Βόλο – Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου σε οικία στην περιοχή Αγία Παρασκευή στον Βόλο - Η 60χρονη γυναίκα και η μητέρα της 80 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένες

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων
Η Εθνική Νέων της Ελλάδας έμεινε στο 1-1 με την αντίστοιχη της Αυστρίας κι έτσι το ματς με τη Γερμανία θα είναι αυτό που θα κρίνει το αν η γαλανόλευκη θα προκριθεί στα τελικά του EURO U19.

Νέοι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ
Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα και κατηγορούνται ότι προέβαιναν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α., φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων

Πού στην Ευρώπη αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;
Η ποιότητα του αέρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη υγεία και το περιβάλλον, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Πόσο καθαρό αέρα αναπνέουμε στην Ευρώπη;

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Άκαρπες οι έρευνες για τον δύτη – «Μάλλον πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα»
Πρώην δύτης που είχε βρει στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια τα οστά του ενός από τους δύο Αμερικανούς που πνίγηκαν το 1978 εκτιμά τι μπορεί να συνέβη στον 34χρονο που αγνοείται

Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»
Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της και, αντίθετα, επιδείνωσε τις συνθήκες διαβίωσης των απλών ανθρώπων.

Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική
Για κυβέρνηση σκανδάλων και αισχροκέρδειας μιλά ο Σωκράτης Φάμελλος. Ασκεί δριμεία κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για όλα τα κρίσιμα θέματα: τη δίκη για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον πόλεμο στο Ιραν με την αναχαίτιση πυραύλων «να αποτελεί ξεκάθαρα εμπλοκή». Το κρίσιμο είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει και μιλά για τις ευθύνες και τα λάθη των προοδευτικών κομμάτων και την αναγκαιότητα ανασύνθεσης του χώρου. Καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα στο ενωτικό εγχείρημα επαναλαμβάνει.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

