Όταν τον Φεβρουάριο του 1966 ο Ντάνι Μπόιλ το έφερνε στις σκοτεινές αίθουσες, βασισμένο στο βιβλίο του Ίρβιν Γουέλς που είχε κυκλοφορήσει πριν από τρία χρόνια, κανείς δεν φανταζόταν τι θα επακολουθούσε. Το Trainspotting έγινε «σημαία» της νέων των 90s, θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα κορυφαία φιλμ της δεκαετίας, ενώ έκανε σταρ τους Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Τζόνι Λι Μίλερ και Κέλι ΜακΝτόναλντ.

Τα ναρκωτικά, η οικονομική κρίση, τα ναρκωτικά και τα χαμένα όνειρα μιας γενιάς που παρουσιάστηκαν στη μεγάλη οθόνη, σε συνδυασμό με το πανέμορφο soundtrack, άγγιξαν τους περισσότερους νέους της εποχής. Και όπως φαίνεται, τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το φιλμ συνεχίζει να γοητεύει με αυτό το σκοτεινό του στυλ.

Όπως αποκάλυψε ο Ίρβιν Γουέλς, ετοιμάζει ένα νέο θεατρικό μιούζικαλ βασισμένο στο βιβλίο του Trainspotting, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο τον Ιούλιο.

Η πρεμιέρα της παράστασης στο Royal Theatre Haymarket αυτό το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθεί από τον Σκωτσέζο συγγραφέα , ο οποίος διασκεύασε ο ίδιος το μυθιστόρημα για τη σκηνή, ενώ παράλληλα έγραψε και τραγούδια για την παραγωγή μαζί με τον Στίβεν ΜακΓκίνες. Σχεδιάζεται επίσης να χρησιμοποιηθούν τραγούδια από την ταινία του Μπόιλ του 1996.

Το μυθιστόρημα έχει διασκευαστεί για το θέατρο πολλές φορές από τα μέσα της δεκαετίας του ’90.

«Δεν ήταν το πιο προφανές βιβλίο που θα σημείωνε επιτυχία» δήλωσε ο Γουέλς στην εφημερίδα The Guardian. «Και δεν ήταν η πιο προφανής ταινία ή θεατρικό έργο που θα σημείωνε επιτυχία. Διέψευσε τις προσδοκίες – ειδικά τις δικές μου» ανέφερε.

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Ρόμπι Σκοτ θα υποδυθεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ρέντον. Το «Trainspotting: The Musical» θα κάνει πρεμιέρα στο Theatre Royal Haymarket στις 15 Ιουλίου.