Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς, του οποίου το μυθιστόρημα «Trainspotting» του 1993 μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον Ντάνι Μπόιλ τρία χρόνια αργότερα -με τον Σκωτσέζο συγγραφέα να εμφανίζεται στην ταινία- μίλησε για τους κινδύνους του διαδικτύου στο φεστιβάλ «Voiced: The Festival for Endangered Languages» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα.

«Με τις μισές γλώσσες του κόσμου να απειλούνται με εξαφάνιση μέχρι το τέλος του αιώνα, διοργανώνεται το πρώτο φεστιβάλ στο Ηνωμένο Βασίλειο με τίτλο ‘Voiced: The Festival for Endangered Languages’, το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης, αναδεικνύοντας τις γλώσσες και τις τοπικές διαλέκτους που βρίσκονται σε κίνδυνο», αναφέρεται σε δελτίο τύπου της εκδήλωσης, η οποία περιελάμβανε συζητήσεις και εργαστήρια.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ο Γουέλς διάβασε αποσπάσματα από το νέο του βιβλίο «Men in Love», το οποίο είναι γραμμένο στη διάλεκτο του Εδιμβούργου.

«Το διαδίκτυο έχει αποτελέσει ένα τεράστιο εργαλείο σε αυτό»

Στη συνέχεια, ο συγγραφέας συμμετείχε σε μια συζήτηση με θέμα «Η τέχνη της γλώσσας», μαζί με τον ποιητή Ρέιμοντ Αντρόμπους.

«Αν η γλώσσα αποσυνδεθεί από τον πολιτισμό, γίνεται όπλο του ιμπεριαλισμού, γίνεται όπλο ελέγχου, γίνεται όπλο εμπορίου. Και γενικά γίνεται θέμα διδασκαλίας. Και η μεγάλη μου ανησυχία δεν είναι μόνο ότι ορισμένες γλώσσες κινδυνεύουν, αλλά ότι η γλώσσα γενικά κινδυνεύει από τον τύπο του κόσμου που έχουμε δημιουργήσει [μέσω] της τεχνολογίας και των δομών εξουσίας που έχουμε δημιουργήσει», υποστήριξε ο Γουέλς.

Ο συγγραφέας εξέφρασε την ανησυχία του ότι «η γλώσσα υποβαθμίζεται ή εκμηδενίζεται στο βαθμό που αποσυνδέεται από το πλαίσιο ως μια σειρά οδηγιών», προειδοποιώντας ότι «το διαδίκτυο έχει αποτελέσει ένα τεράστιο εργαλείο σε αυτό, επειδή το διαδίκτυο δεν αποδομεί μόνο τη γνώση που μας παρέχει. Ζητά πράγματα από εμάς, από το κράτος, τις εταιρείες και τις πηγές εξουσίας».

Και, παρόλο που το διαδίκτυο έχει προμοταριστεί ως ένα περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων, «δεν έχει πλέον να κάνει με συζήτηση, διάλογο, κοινότητα», δήλωσε ο Γουέλς.

«Εκεί ευδοκιμούν η πραγματική γλώσσα και η πραγματική κουλτούρα. Πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε αυτό. Πρέπει να προσέξουμε την τεχνολογία και πρέπει να προσέξουμε τους στόχους των ανθρώπων που ελέγχουν την τεχνολογία. Νομίζω ότι [η λύση είναι] οι άνθρωποι να βγαίνουν περισσότερο έξω και να διαβάζουν περισσότερο».

«Έχει δημιουργηθεί για να μας πουλάει πράγματα»

Ο Ίρβιν Γουέλς υποστήριξε επίσης ότι «αυτό που μας πουλάνε ως πολυπολιτισμικότητα δεν είναι. Είναι βασικά παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί στη χρήση της τεχνολογίας και να θυμόμαστε για ποιο σκοπό έχει δημιουργηθεί η τεχνολογία. Έχει δημιουργηθεί για να μας πουλάει πράγματα[…]Και όταν μας τελειώσουν τα χρήματα, έχει δημιουργηθεί για να μας ελέγχει μέσω αλγορίθμων και να μας μετατρέπει σε μηχανές που ανταποκρίνονται σε ερεθίσματα με οδηγίες χαμηλής συχνότητας. Πρέπει λοιπόν να επιστρέψουμε πραγματικά στις κοινότητες».

*Με πληροφορίες από: Hollywood Reporter