Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του προϋπολογισμού
Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών της Αντιπολίτευσης και την ονομαστική φανερή ψηφοφορία
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, με ομιλίες υπουργών και βουλευτών, η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής γα τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026.
Στο βήμα αναμένεται σήμερα να ανέβουν κατά σειρά, ο υπουργός Υγείας, ‘Αδωνης Γεωργιάδης, οι Υφυπουργοί, Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας, Εθνικής Οικονομίας Κώτσηρας, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης.
Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών της Αντιπολίτευσης και την ονομαστική φανερή ψηφοφορία η οποία είθισται να χαρακτηρίζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.
