Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά

Τη ρητορική περί μη σχολιασμού των δηλώσεων πρώην πρωθυπουργών έχει πλέον εγκαταλείψει πλήρως το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο προσπαθεί να ισορροπήσει σε μια τακτική που στη μία πλευρά έχει την επιλογή της μετωπικής σύγκρουσης με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά (τους οποίους τοποθετεί καθαρά πια απέναντί του) και στην άλλη πλευρά τον φόβο του να μην πολώσει εναντίον του (μέσω σκληρών επιθέσεων) τα ακροατήρια της «γαλάζιας» βάσης που εκφράζουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της παράταξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μαξίμου, τις τελευταίες μέρες επιδόθηκε, εκτοξεύοντας «καρφιά» κατά του Κώστα Καραμανλή, σε μια προσπάθεια να τον υποδείξει εμμέσως, μέσω υπαινιγμών, ως αντίπαλο και να απαξιώσει έτσι την κριτική που εκείνος ασκεί στην κυβέρνηση για τα ζητήματα των θεσμών και του Κράτους Δικαίου.

Στην τακτική αυτή το Μαξίμου προχώρησε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος, αναφερόμενος στον Κ. Καραμανλή, αν και αρχικά δήλωσε (Face2Face των «Νέων») ότι «δεν θα κάνω εγώ υποδείξεις σε έναν άνθρωπο που οι πολίτες τον έχουν αναδείξει στο κορυφαίο αξίωμα», συνέχισε λέγοντας ότι «εγώ δεν είμαι της λογικής του να κρύβομαι. […] Εφόσον είσαι στα πράγματα και κάποιοι άνθρωποι σε εμπιστεύονται, εμένα μου έχει δώσει μια τεράστια δυνατότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οφείλω να βγαίνω μπροστά, ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Και για το κόμμα μου και για την παράταξη. Το τι έκανε και το τι δεν έκανε (σ.σ. ο πρώην πρωθυπουργός) θα το κρίνει ο κόσμος».

Αφήγημα

Για να αναφερθεί στο «δεύτερο πεδίο κριτικής» των πρώην πρωθυπουργών -δηλαδή τα θέματα του Κράτους Δικαίου- και, ανασύροντας όλο το γνωστό κυβερνητικό αφήγημα κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, να υποστηρίξει σε βάρος του Κ. Καραμανλή, ότι «όταν έχεις ζήσει στη χώρα των παραϋπουργείων Δικαιοσύνης, των «13-0» καταδικασμένων υπουργών, όταν έχεις ζήσει στη χώρα όπου έχουν πάει άνθρωποι να δικαστούν, να «κρεμαστούν στα μανταλάκια» επειδή είναι πολιτικοί αντίπαλοι, στη χώρα των προγραφών, το να θεωρείς ότι υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου επί των δικών μας ημερών, νομίζω ότι, εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες αντιδράσεις του παρελθόντος, είναι λίγο άξιο αναφοράς».

Και συνεχίζοντας το «καρφί» του Μαξίμου προς τον πρώην πρωθυπουργό, υποστήριξε ότι «η ιστορία καταγράφει τους πολιτικούς και ειδικά τους πολιτικούς αρχηγούς με βάση αυτά που έκαναν και αυτά που δεν έκαναν και, στο τέλος της ημέρας, αξιολογούνται από τους πολίτες. Το αν θα πάμε καλά ή όχι στις εκλογές, δεν υποτιμώ τις αντιδράσεις των πρώην πρωθυπουργών, θα το κρίνουν οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, ο ελληνικός λαός».

Ενόχληση

Αλλά πέραν του γεγονότος ότι το Μαξίμου επιχειρεί τώρα να συγκρίνει την πλημμεληματική δίωξη για παράβαση καθήκοντος, του Νίκου Παππά (ο οποίος δικάστηκε ισχύοντος του άρθρου 86 του Συντάγματος) για μια υπόθεση όπως αυτή των τηλεοπτικών αδειών, με ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο το Μαξίμου, οχυρωμένο πίσω από το άρθρο 86, μπλόκαρε την ποινική διερεύνηση για τους δύο υπουργούς του (Βορίδη – Αυγενάκη) και δεν επέτρεψε να φτάσουν καν στη Δικαιοσύνη, όπως ζητούσε η ευρωπαϊκή εισαγγελία – πέραν του ότι συγκρίνει την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών με ένα τεράστιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές, που πλήττει ευθέως τον πυρήνα της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου, εγείροντας ακόμα και κρίσιμα ερωτηματικά για θέματα εθνικής ασφάλειας:

Τα «καρφιά» και οι υπαινιγμοί αυτοί (που κρύβει η κατηγορία περί κριτικής στη σημερινή κυβέρνηση και όχι στην προηγούμενη) σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού της παράταξης Κ. Καραμανλή που αποσκοπούν τελικά στο να τον υποδείξουν εμμέσως ως αντίπαλο, φανερώνει το πόσο μεγάλη ενόχληση προκαλεί στο Μαξίμου η κριτική που διατυπώνει ο πρώην πρωθυπουργός για τα θέματα των θεσμών, εκφράζοντας το ακροατήριο εκείνο της παραδοσιακής Κεντροδεξιάς που έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα αυτά.

Η ημερομηνία της συζήτησης στη Βουλή

Και μάλιστα το Μαξίμου επιλέγει να προχωρήσει σε αυτήν την τακτική σε μια στιγμή που αναμένεται να προσδιοριστεί και η ημερομηνία της διεξαγωγής της συζήτησης στη Βουλή για τα θέματα του Κράτους Δικαίου, όπου ο πρωθυπουργός θα βρεθεί και πάλι σε θέση άμυνας για τα ζητήματα αυτά, απέναντι στα πυρά των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.

Σημειώνεται ότι, όπως πληροφορείται τo in, η ημερομηνία που έχει προτείνει για τη διεξαγωγή της συζήτησης ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στο Μαξίμου και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, είναι η 3η Απριλίου. Ως εκ τούτου, αν μέχρι τη Διάσκεψη των Προέδρων την ερχόμενη Πέμπτη (όπου θα βγει το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας), υπάρχει συμφωνία στην ημερομηνία, τότε αυτή αναμένεται να ανακοινωθεί εκεί επισήμως.

Από εκεί και πέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε αιχμές και κατά του έτερου πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του Κυρ. Μητσοτάκη να τον διαγράψει «ούτε ευχάριστη ούτε θετική, αλλά αναπόφευκτη» εξέλιξη.

Στο ίδιο πλαίσιο, αν και σε πολύ πιο ήπιους τόνους αυτή τη φορά (από την προηγούμενη όπου κυβερνητικές πηγές έβαζαν ευθέως τον πρώην πρωθυπουργό στο ίδιο κάδρο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατατάσσοντάς τον ουσιαστικά στους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε τη ρητορική του Μαξίμου απέναντι στην κριτική του Αντ. Σαμαρά για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι «υπάρχει ένα πεδίο που θεωρώ ότι όσα έχει καταφέρει ο εν ενεργεία πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε περίπου επτά χρόνια, δεν έχουν γίνει ολόκληρες δεκαετίες στη χώρα, και αναφέρομαι στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα . Και ειδικά ο κύριος Σαμαράς, που πραγματικά το λέω με σεβασμό, γιατί και εκείνον τον έχω υπηρετήσει ως πρόεδρο του κόμματος και τον σέβομαι απεριόριστα, έχει επιλέξει αυτό το πεδίο».

Νέα «καρφιά» κατά Καραμανλή

Και μία μέρα μετά, ερωτηθείς σχετικά στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να επανέλθει στα «καρφιά» του Μαξίμου κατά του Κ. Καραμανλή και να πει ότι «αν θέλεις να μιλήσεις για το κράτος Δικαίου τώρα -και καλά κάνεις- θα έπρεπε να επισημάνεις το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή διαδέχτηκε μια κυβέρνηση που διέλυσε κάθε έννοια κράτους Δικαίου. Όλοι μας αξιολογούμαστε πόσο έχουμε μιλήσει για τη μια κατάσταση, όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα, και πόσο έχουμε μιλήσει για την άλλη».

Το μέγαρο Μαξίμου δείχνει έτσι ότι, μετά την την κίνησή του να κατατάξει τον Αντ. Σαμαρά ανοιχτά στους πολιτικούς του αντιπάλους (ύστερα από τα πυρά του τελευταίου κατά την πρόσφατη ομιλία του στη Βουλή), επιλέγει τη μετωπική σύγκρουση -μέσω «καρφιών» και υπαινιγμών- και με τον Κ. Καραμανλή, θεωρώντας ότι, με αυτόν τον τρόπο, θα περιχαρακώσει το δικό του ακροατήριο, αλλά βαθαίνοντας έτσι το ρήγμα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης.