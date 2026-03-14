Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία

Διαστάσεις ανοιχτού πολέμου παίρνει πλέον η σύγκρουση Σαμαρά – Μητσοτάκη, με τον πρώην πρωθυπουργό να κλιμακώνει, από το βήμα της Βουλής, έτι περαιτέρω τα πυρά του προς τον νυν πρωθυπουργό, όχι μόνο για την κυβερνητική εξωτερική πολιτική και για τους επίμαχους όρους στη σύμβαση με τη Chevron (που ο ίδιος έχει εξαρχής κατακεραυνώσει), αλλά καταγγέλλοντας την κυβέρνηση και για ζητήματα όπως η «διαφθορά που καταγγέλλεται πια και με τη βούλα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τα «πληρωμένα τρόλς που δηλητηριάζουν τη Δημοκρατία μας» και βέβαια το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο ο κ. Σαμαράς, με λίγες μόνο λέξεις, βάζει στη φαρέτρα του με ένταση, επιλέγοντας μάλιστα να θυμίσει ότι υπήρξε και ο ίδιος, προσωπικά, στόχος των παρακολουθήσεων.

Αλλά και με το μέγαρο Μαξίμου, στην άλλη πλευρά του πολέμου, να επιτίθεται στον πρώην πρωθυπουργό, να επιχειρεί να απαξιώσει την κριτική του και να τον κατατάσσει πλέον ανοιχτά στους πολιτικούς του αντιπάλους, βάζοντάς τον πια ευθέως στο ίδιο κάδρο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κυβερνητικές πηγές

Είναι χαρακτηριστικό ότι, μετά τη συζήτηση στη Βουλή, κυβερνητικές πηγές κατηγορούσαν τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης για «επιχείρηση να επαναφέρουν θέματα στο δημόσιο διάλογο για τα οποία η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί επανειλημμένως και έχει λάβει πρωτοβουλίες», για να προσθέσουν: «Στην ίδια κατεύθυνση και ο κ. Σαμαράς, τον οποίο διαψεύδει συνεχώς η πραγματικότητα, καθώς η πολιτική μας έχει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που υποστηρίζει ο ίδιος».

Με αυτόν τον τρόπο γινόταν φανερό και το μέγεθος της ενόχλησης του Μαξίμου για τη γκάμα των θεμάτων που άνοιγε η κριτική του κ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς αν προβληματίζει την κυβέρνηση το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός την κατηγορεί (αναφορικά με την επίμαχη ρήτρα στη σύμβαση με τη Chevron) για δυνητική απομείωση κυριαρχικών δικαιωμάτων, υποστήριξε ότι «είναι λυπηρό, αλλά δεν ισχύει. Άρα, σημασία έχει αν ισχύει ή όχι. Καλό που λέγεται δεν θεωρώ ότι είναι, δηλαδή δεν είναι ευχάριστο, γιατί ο κ. Σαμαράς έχει τη διαδρομή που έχει, αλλά αυτό το αξιολογούν οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, τα μέλη της παράταξης», για να υποστηρίξει ακόμα ότι «η αλήθεια είναι εντελώς αντίθετη» και ότι «ευτυχώς για τη χώρα και δυστυχώς για όσους το υποστηρίζουν, η πολιτική μας έχει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα».

Τορπίλη

Δεδομένο είναι ότι η στοχευμένη σφοδρή κριτική του πρώην πρωθυπουργού σε σχέση με το συγκεκριμένο άρθρο της συμφωνίας με τη Chevron και την καταγγελία του ότι ανοίγει την «Κερκόπορτα» για το τουρκολυβικό μνημόνιο, ήρθε να τορπιλίσει τη μία από τις δύο βάσεις στις οποίες η κυβέρνηση επιχειρεί να οικοδομήσει επικοινωνιακά την ανάκαμψή της και η οποία δεν είναι άλλη από τις ενεργειακές συμφωνίες. (Η δεύτερη είναι η αποστολή φρεγατών και αεροσκαφών στην Κύπρο και η κοινή παρουσία εκεί του πρωθυπουργού με Μακρόν και Χριστοδουλίδη).

Δεδομένο είναι επίσης ότι η συνολική απόρριψη της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης από τον Αντ. Σαμαρά, ο οποίος καταλόγισε στον πρωθυπουργό ότι ο ίδιος και η εξωτερική πολιτική «δεν χαρακτηρίζονται από διορατικότητα, αλλά από επικοινωνιακά show-offs» και από το «δόγμα του «όπου φυσάει ο άνεμος»» και «του ρηχού και του βραχυπρόθεσμου», τορπιλίζει επίσης τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της κυβέρνησης (με κινήσεις όπως η αποστολή φρεγατών στην Κύπρο) να συσπειρώσει το συντηρητικό και το δεξιό ακροατήριο και να ανακόψει τις διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της ΝΔ.

Εξ ου και η κυβέρνηση θέλησε να απαντήσει στον πρώην πρωθυπουργό στη Βουλή, μέσω του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, υποστήριξε, απευθυνόμενος στον κ. Σαμαρά, ότι «δεν έχετε σωστή ενημέρωση και οδηγείστε σε λανθασμένα συμπεράσματα. Μην αδικείτε τον εαυτό σας δεν χορηγούνται έτσι κυριαρχικά δικαιώματα» και πρόσθεσε ότι «οι συμβάσεις είναι με ιδιωτικές εταιρίες δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα», αλλά «έχουν σημασία για το Διεθνές Δίκαιο και την πατρίδα».

Σύγκρουση

Και η σύγκρουση συνεχίστηκε, με συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά να απαντούν στον υπουργό Ενέργειας ότι «πρώτον, το τριεθνές δεν είναι στα πλευρικά όρια. Δεύτερον, η Αίγυπτος δεν έχει ενστάσεις. Τρίτον, είναι προφανές ότι η σύμβαση δεν ακυρώνει το -παράνομο- Τουρκολιβυκό μνημόνιο, όπως έλεγε η κυβέρνηση. Επομένως, κάποιος άλλος κάνει λάθος…».

Μια σύγκρουση που είναι ολομέτωπη και η οποία επιβεβαιώνει ότι η ρήξη μεταξύ του πρώην και του νυν πρωθυπουργού, είναι οριστική, Ταυτόχρονα αναδεικνύει εκ νέου και τη συνολική πλατφόρμα, την οποία θα προτάσσει ο Αντ. Σαμαράς απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη, την ώρα που το βλέμμα του μεγάρου Μαξίμου είναι στραμμένο και στην επόμενη παρέμβαση του έτερου πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, η οποία, όπως έγκαιρα προανήγγειλε το in, αναμένεται στα τέλη του μήνα και μετά την 25η Μαρτίου.