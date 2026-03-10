Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου

Η προχθεσινή παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, η οποία περιλάμβανε σαφείς αιχμές προς την κυβέρνηση για το αγροτικό ζήτημα, δεν θα είναι και η μόνη εντός του Μαρτίου. Όπως πληροφορείται το in, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να πραγματοποιήσει και νέα ομιλία στα τέλη του μήνα και ειδικότερα μετά την 25η Μαρτίου.

Η επόμενη δημόσια εμφάνιση του κ. Καραμανλή, αναμένεται να πραγματοποιηθεί με την ιδιότητα του προέδρου της Syndea – Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής και εκτός από το θέμα των αγροτικών ασφαλίσεων -όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες- πιθανότατα θα περιλαμβάνει παρέμβαση και για τα πολιτικά ζητήματα.

Την ίδια ώρα και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς φαίνεται έτοιμος να προχωρήσει σε νέα παρέμβαση και μάλιστα σύντομα. Ο κ. Σαμαράς είναι εξαιρετικά πιθανό να μιλήσει στη Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη που αναμένεται να ψηφιστούν οι ενεργειακές συμφωνίες της κυβέρνησης, αν και μέχρι στιγμής κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για το ποια είναι η οριστική απόφασή του σε σχέση με το αν θα το πράξει.

Η καταγγελία

Και υπενθυμίζεται πως ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός (ο οποίος δε διαφωνεί συνολικά με τη συμφωνία) έχει καταγγείλει όρους στη σύμβαση με τη Chevron «που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Μάλιστα ήταν τέτοια η αναταραχή που η κριτική Σαμαρά είχε προκαλέσει στο Μαξίμου, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να προχωρήσει σε προσωπική επίθεση προς τον πρώην πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για «επαγγελματίες ανησυχούντες».

Αλλά νέες αναταράξεις στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια, προκάλεσαν και οι τελευταίες αιχμές του Κώστα Καραμανλή για το αγροτικό ζήτημα.

«Σκανδαλώδης αδιαφάνεια»

Ο κ. Καραμανλής με πολύ αιχμηρό για την κυβέρνηση τρόπο, φωτογραφίζοντας πολύ καθαρά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε συμπεριλάβει στα προβλήματα που πιέζουν τον αγροτικό κόσμο «τις καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων. Και μάλιστα σε περιβάλλον σκανδαλώδους αδιαφάνειας».

Είχε ακόμα αναφερθεί στις κινητοποιήσεις των αγροτών (με τις οποίες βρέθηκε πρόσφατα αντιμέτωπο το μέγαρο Μαξίμου), επισημαίνοντας ότι «δεν είναι ένα ετησίως επαναλαμβανόμενο «δρώμενο» από επαναστάτες χωρίς αιτία» και τονίζοντας (με ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση) ότι «όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε υπό πίεση διαπραγματεύσεις, σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων και παροχές προσωρινών διευκολύνσεων η κρίση – γιατί για κρίση πρόκειται – θα ανακυκλώνεται».

Μήνυμα

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε μιλήσει επίσης για τη «γήρανση και τη μη βιώσιμη ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού», στέλνοντας ένα ακόμα μήνυμα προς το Μαξίμου: «Αν αφήσουμε αυτή την τάση να εξελιχθεί, χωρίς έγκαιρες και εύστοχες παρεμβάσεις, θα οδηγηθούμε αργά η γρήγορα στη εγκατάλειψη της Περιφέρειας, στην ερημοποίηση της υπαίθρου».

Και τέλος αναφερόμενος στα κόκκινα δάνεια αγροτών και συνεταιρισμών, είχε σημειώσει ότι «ο διακανονισμός τους είναι απαραίτητος όρος για την ανάταξη του αγροτικού τομέα», προσθέτοντας ότι «οι σχετικές διαδικασίες έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα, με αποτέλεσμα την υπέρμετρη αύξηση των οφειλών» και υπογραμμίζοντας πως «είναι τώρα επιτατική ανάγκη, η επιτάχυνση των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος και οι σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος».

Για να αναφερθεί σε νόμο της δικής του κυβέρνησης: «Τονίζω ότι σε κάθε διακανονισμό δανείου πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα το άρθρο 39 του Ν. 3259/2004 για τα πανωτόκια».

Ανησυχούν

Ο Κώστας Καραμανλής αναμένεται να συνεχίσει τις παρεμβάσεις του και να μιλάει δημόσια όποτε κρίνει ο ίδιος ότι θέλει να τοποθετηθεί για τα τεκταινόμενα και να ασκήσει κριτική με το δικό του θεσμικό τρόπο. Γεγονός που εντείνει τον πονοκέφαλο του Μαξίμου, στο οποίο ανησυχούν ακόμα περισσότερο για διατύπωση νέας κριτικής από τον κ. Καραμανλή στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Σε μια περίοδο που το μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να συσπειρώσει το συντηρητικό ακροατήριο, προβάλλοντας την αποστολή φρεγατών και αεροσκαφών στην Κύπρο, αλλά και την παρουσία εκεί του Κυρ. Μητσοτάκη μαζί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη (για την οποία στην κυβέρνηση λένε ότι «είμαστε παρόντες και θα ήμασταν ακόμα και μόνοι»), η κριτική Καραμανλή και Σαμαρά έρχεται να εκφράσει το κομμάτι της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ που εξακολουθεί να αισθάνεται εξαιρετικά αποκομμένο από τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους».