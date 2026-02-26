newspaper
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Απάντηση πλευράς Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Καλύτερα να ανησυχείς από πριν, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση»
Πολιτική Γραμματεία 26 Φεβρουαρίου 2026, 22:24

Απάντηση πλευράς Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Καλύτερα να ανησυχείς από πριν, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση»

Το γάντι σήκωσε η πλευρά Σαμαρά, απαντώντας στην επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του πρώην πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο και εμμένοντας στην ουσία της διπλής καταγγελίας του Αντώνη Σαμαρά. Ο ανοιχτός πόλεμος στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ένας ανοιχτός πόλεμος μαίνεται πλέον εντός της «γαλάζιας» παράταξης, μετά την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να εξαπολύσει προσωπική επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά, κάνοντας, μεταξύ άλλων, λόγο για «επαγγελματίες ανησυχούντες» και για κάποιους που «ζουν ακόμα με μια ηττοπαθή μανία καταδίωξης», επιχειρώντας έτσι να απαντήσει στη διπλή καταγγελία του πρώην πρωθυπουργού (και διαγραφέντα από το κόμμα με απόφαση του νυν πρωθυπουργού), τόσο για όρους στη σύμβαση με τη Chevron «που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», όσο και σε σχέση με τη σοβαρή διάσταση απόψεων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Μετά την επίθεση του Κυρ. Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο σε βάρος του προκατόχου του, η πλευρά του κ. Σαμαρά επανήλθε δριμύτερη, εμμένοντας στις αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού και εστιάζοντας στην ουσία των καταγγελιών του.

«Επαγγελματίας στην κυβίστηση»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού, Νίκος Τσιούτσιας, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μητσοτάκη, ανέφερε (OPEN) ότι «διέκρινα μια αμηχανία διότι δεν υπάρχει καμία απάντηση επί της ουσίας των καταγγελιών του πρώην πρωθυπουργού», και σημείωσε πως «αν είναι πολιτική επιλογή κάποιοι χαρακτηρισμοί που ακούστηκαν, η απάντηση σε αυτό είναι ότι καλύτερα κάποιος και ειδικά ο πρώην πρωθυπουργός να ανησυχεί από πριν, παρά να γίνεται επαγγελματίας στην κυβίστηση, δηλαδή να αλλάζει ριζικά τις θέσεις του μετά, εξαρτώμενος από το ποιος είναι Πρόεδρος των ΗΠΑ».

Σε αυτό το πλαίσιο καταλόγισε στον πρωθυπουργό ότι «το 2021 στην ομιλία του στον ΟΗΕ χαρακτήρισε τους υδρογονάνθρακες αγαθό του παρελθόντος και χαμένη υπόθεση. Σήμερα, μετά την εκλογή του κ. Τραμπ, «drill baby drill» και κάνει και υποδείξεις και μαθήματα», προσθέτοντας: «Καλώς ήρθε στο δρόμο της λογικής που ο κ. Σαμαράς από τη θητεία του ως πρωθυπουργός είχε ξεκινήσει».

YouTube thumbnail

Η ρήτρα

Και αναφερόμενος στην ουσία των καταγγελιών Σαμαρά, ο κ. Τσιούτσιας επισήμανε ότι «το μήνυμα που περνάει αυτή η ρήτρα που προστέθηκε στη σύμβαση (σ.σ. με τη Chevron), είναι ακριβώς αυτό που λέει η Τουρκία» και διερωτήθηκε: «Έχετε ένα οικόπεδο, έχετε πάει στον πολιτικό σας μηχανικό, έχετε βρει τις συντεταγμένες του και το βγάζετε προς πώληση ή προς αξιοποίηση. […] Είναι δυνατόν να βάζετε εσείς όρο την τελευταία στιγμή ότι «ξέρετε, το οικόπεδο μπορεί να μην είναι όλο δικό μου, μπορεί να είναι και του γείτονα»;».

Στο ίδιο πλαίσιο τόνισε πως ήρθε «την τελευταία στιγμή το ίδιο το ελληνικό Δημόσιο και λέει «α κοιτάξτε, μπορεί να μην είναι η περιοχή αυτή ακριβώς, μπορεί να είναι μικρότερη, μπορεί να χάσουμε κάποια κυριαρχικά δικαιώματα», αυτά δεν έχουν ξαναγίνει», ενώ καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «άλλαξε τροπάρι πάλι» και πως «ενώ παλαιότερα έλεγε ότι μ’ αυτή τη σύμβαση είναι ψήφος εμπιστοσύνης στα γεωπολιτικά, τώρα λέει «όχι είναι μια ιδιωτική σύμβαση παιδιά, δε χάνεις από δω τα κυριαρχικά δικαιώματα»».

Η επίθεση Μητσοτάκη

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, στο υπουργικό συμβούλιο, ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε εξαπολύσει προσωπική επίθεση στον Αντ. Σαμαρά (αν και χωρίς να τον κατονομάσει), μιλώντας για «κάποιους οι οποίοι αντιδρούν κάθε λίγο και λιγάκι, κινδυνεύοντας να χαρακτηριστούν «επαγγελματίες ανησυχούντες»» και προσθέτοντας: «Ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες συμφωνιών οι οποίες τίθενται ακριβώς για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν αποζημιώσεις από τις εταιρείες».

Για να υποστηρίξει ότι «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν είναι υπόθεση ιδιωτικών συμβάσεων, είναι ζήτημα τήρησης του Διεθνούς Δικαίου και μόνο». Φράση που, όπως είδαμε παραπάνω, επικρίνεται από τη σαμαρική πλευρά ως αντιφατική με την επίσης πρωθυπουργική δήλωση, αναφορικά με τις ενεργειακές συμφωνίες, ότι «η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη».

Οριοθέτηση

Κατά την ίδια επίθεση στον Αντ. Σαμαρά, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η Ελλάδα, σήμερα που μιλάμε, συζητά ήδη με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών […] και μια θετική εξέλιξη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις οφείλει προφανώς να είναι συμβατή με την πρόοδο των ερευνών», ενώ καταφέρθηκε εναντίον όσων «ζουν ακόμα με μια ηττοπαθή μανία καταδίωξης που κάθε άλλο παρά ταιριάζει σε δυνατές, σε ισχυρές χώρες», ζητώντας «να σκεφτούν ότι έως τώρα μόνο η Τουρκία αντιδρά σε αυτή την εθνική πορεία της χώρας. Η Τουρκία και δυστυχώς οι ίδιοι».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο (ΕΡΤ) για κριτική σε πεδία όπως η εξωτερική πολιτική και η άμυνα «που ξεπερνάει τα όρια της κριτικής και φτάνει στην ισοπέδωση», υποστηρίζοντας ότι «είναι άδικη, έως και αντίθετη με την πραγματικότητα».

Η επιλογή του πρωθυπουργού να πάει σε ανοιχτό πόλεμο με τον Αντώνη Σαμαρά φανερώνει τη δύσκολη θέση στην οποία φέρνει την κυβέρνηση η σφοδρή κριτική του πρώην πρωθυπουργού για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η οποία, μεταξύ άλλων, και διεμβολίζει την προσπάθεια του Μαξίμου να επαναπροσεγγίσει χαμένα ακροατήρια στα δεξιά της ΝΔ. Τις ίδιες μέρες μάλιστα που η καταδικαστική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών, η οποία αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση, έρχεται να ενισχύσει τις αποσυσπειρωτικές τάσεις των ακροατηρίων εκείνων που ιεραρχούν ψηλά τα ζητήματα του Κράτους Δικαίου και της κρίσης των θεσμών.

Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Stream newspaper
