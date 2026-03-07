newspaper
07.03.2026 | 15:37
Η Τουρκία στέλνει F16 στα κατεχόμενα
«Καρφιά» Καραμανλή: Όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων η κρίση θα ανακυκλώνεται
Πολιτική 07 Μαρτίου 2026, 15:46

«Καρφιά» Καραμανλή: Όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων η κρίση θα ανακυκλώνεται

Στο πλευρό των αγροτών τάχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αφήνοντας αιχμές και για την αγροτική κυβερνητική πολιτική. Έκανε λόγο καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων. και μάλιστα - όπως είπε - «σε περιβάλλον σκανδαλώδους αδιαφάνειας»

Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στον αγροτικό τομέα, άφησε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής μιλώντας στο Ετήσιο Συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Θεμάτων και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών στην Ξάνθη σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε υπό πίεση διαπραγματεύσεις, σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων και παροχές προσωρινών διευκολύνσεων η κρίση – γιατί για κρίση πρόκειται- θα ανακυκλώνεται».

O κ. Καραμανλής μίλησε για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, λέγοντας ότι σημείωσαν ραγδαία όξυνση το 2025, αναφερόμενος στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους-ειδικά τώρα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή- τις διακυμάνσεις στις αγορές λιπασμάτων και ζωοτροφών, την υπέρογκη οικονομική επιβάρυνση από τις «εσπευσμένες και πρόχειρες αποφάσεις» της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση, την «έντονη ανασφάλεια και κίνδυνο νόθευσης του ανταγωνισμού σε βάρος των ευρωπαϊκών προϊόντων από τις προβλέψεις της συμφωνίας ΕΕ- MERCOSUR».

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο και για απώλειες των κτηνοτρόφων από τις ζωονόσους.

«Να σημειώσω ότι εδώ στην Ξάνθη επλήγη το μεγαλύτερο ποσοστό του ζωικού κεφαλαίου. Να προσθέσουμε στα προβλήματα που πιέζουν τον αγροτικό κόσμο τις καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων. Και μάλιστα σε περιβάλλον σκανδαλώδους αδιαφάνειας».

Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών τόνισε απαντώντας σε όσους μιλούσαν για «επαναστάτες χωρίς αιτία»:

«Να συνομολογήσουμε ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών δεν είναι ένα ετησίως επαναλαμβανόμενο «δρώμενο» από επαναστάτες χωρίς αιτία. Είναι φυσική συνέπεια χρόνιων παραγωγικών δυσλειτουργιών και δομικών αδυναμιών που οι κυβερνήσεις δεν αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε υπό πίεση διαπραγματεύσεις, σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων και παροχές προσωρινών διευκολύνσεων η κρίση – γιατί για κρίση πρόκειται- θα ανακυκλώνεται».

Όπως τόνισε, «στην Περιφέρεια χτυπά η καρδιά της Ελλάδας. Ισχυρή Ελλάδα δεν είναι δυνατό να υπάρξει χωρίς παραγωγικά ακμαία, οικονομικά εύρωστη και σφύζουσα από ζωή Περιφέρεια», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ομίλου εταιρειών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδας (ΣΕΚΕ), Κώστας Καραμανλής, κατά την ομιλία του.

Η γήρανση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας και η ελληνική περιφέρεια είναι η γήρανση και η μη βιώσιμη ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού. Είναι η αποστασιοποίηση των νέων ανθρώπων από το αγροτικό επάγγελμα. Η αποξένωσή τους από δραστηριότητες σχετικές με τον πρωτογενή τομέα. Η τάση φυγής τους από την γη και τον τόπο τους», είπε και επισήμανε τον κίνδυνο πως «αν αφήσουμε αυτή την τάση να εξελιχθεί, χωρίς έγκαιρες και εύστοχες παρεμβάσεις, θα οδηγηθούμε αργά η γρήγορα στη εγκατάλειψη της Περιφέρειας, στην ερημοποίηση της υπαίθρου».

«Μια τέτοια εξέλιξη συνιστά μείζονα εθνική απειλή και οφείλουμε να δράσουμε τώρα», δήλωσε ο κ. Καραμανλής.

Υπογράμμισε ότι «τώρα, χωρίς άλλες αναβολές είναι η ώρα για ανασύνταξη και τολμηρές δράσεις» και ανέφερε: «Το μέλλον του πρωτογενούς τομέα θα καθορίσει την προοπτική της ελληνικής περιφέρειας, την αναπτυξιακή δυναμική ολόκληρης της χώρας. Σε πνεύμα συνεννόησης, με διάθεση συναίνεσης, με αίσθημα εθνικής ευθύνης οφείλουμε να εκπονήσουμε και να εφαρμόσουμε ένα συνολικό σχέδιο άμεσης ανασύνταξης, σταθερής ανάταξης και βιώσιμης ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα».

 Ραγδαία όξυνση των προβλημάτων των αγροτών

Μίλησε για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, λέγοντας ότι σημείωσαν ραγδαία όξυνση το 2025, αναφερόμενος στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους-ειδικά τώρα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή- τις διακυμάνσεις στις αγορές λιπασμάτων και ζωοτροφών, την υπέρογκη οικονομική επιβάρυνση από τις «εσπευσμένες και πρόχειρες αποφάσεις» της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση, την «έντονη ανασφάλεια και κίνδυνο νόθευσης του ανταγωνισμού σε βάρος των ευρωπαϊκών προϊόντων από τις προβλέψεις της συμφωνίας ΕΕ- MERCOSUR».

Ειδικότερα για την Ελλάδα αναφέρθηκε και στις ζημιές των κτηνοτρόφων από τις ζωονόσους.

 Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε και στις κινητοποιήσεις των αγροτών και παρατήρησε τα εξής:

«Να συνομολογήσουμε ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών δεν είναι ένα ετησίως επαναλαμβανόμενο «δρώμενο» από επαναστάτες χωρίς αιτία. Είναι φυσική συνέπεια χρόνιων παραγωγικών δυσλειτουργιών και δομικών αδυναμιών που οι κυβερνήσεις δεν αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε υπό πίεση διαπραγματεύσεις, σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων και παροχές προσωρινών διευκολύνσεων η κρίση – γιατί για κρίση πρόκειται- θα ανακυκλώνεται».

Μονόδρομος η ενίσχυση συλλογικών αγροτικών σχημάτων νέου τύπου

Είπε ότι είναι μονόδρομος η ενθάρρυνση και πολυεπίπεδη ενίσχυση συλλογικών σχημάτων νέου τύπου, σύγχρονων, δηλαδή, συνεταιρισμών που λειτουργούν ως επιχειρηματικές οντότητες. Που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία. Στην τυποποίηση και την ποιότητα. Στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια. Στην συστηματική προβολή και προώθηση των προϊόντων τους στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. Συνεταιρισμοί με επαγγελματικές διοικήσεις και υιοθέτηση βιομηχανικών προτύπων παραγωγής, που διαπραγματεύονται και συνάπτουν απευθείας συμβάσεις με κέντρα λιανικής.

Απαραίτητος ο διακανονισμός των κόκκινων δανείων των αγροτών

Πρότεινε την επανένταξη στην παραγωγική διαδικασία των σχολαζουσών εκτάσεων, που αγγίζουν τα 6 εκατομμύρια στρέμματα, κατά προτεραιότητα σε νέους αγρότες. Γρήγορη, διαφανή και δίκαιη καταβολή των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων.

Έγκαιρη προκήρυξη των προγραμμάτων ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. Δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών στην Περιφέρεια. Και βεβαίως με χαμηλότοκα δάνεια προς νέους αγρότες χωρίς αυστηρές εγγυήσεις.

Σε ό,τι αφορά στα κόκκινα δάνεια αγροτών και συνεταιρισμών τόνισε ότι ο διακανονισμός τους είναι απαραίτητος όρος για την ανάταξη του αγροτικού τομέα.

«Να συμφωνήσουμε ότι οι σχετικές διαδικασίες έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα, με αποτέλεσμα την υπέρμετρη αύξηση των οφειλών. Είναι τώρα επιτατική ανάγκη, η επιτάχυνση των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος και οι σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Και τονίζω ότι σε κάθε διακανονισμό δανείου πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα το άρθρο 39 του Ν. 3259/2004 για τα πανωτόκια», σημείωσε ο κ. Καραμανλής.

