Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron

Αμετακίνητος ως προς την κριτική του απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα της συμφωνίας για τη παραχώρηση οικοπέδων στην αμερικανική Chevron με σκοπό την έρευνα για υδρογονάνθρκες, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε το λόγο στην Ολομέλεια και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το άρθρο 30 του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες απαντώντας με αιχμηρό τρόπο και στις κατά καιρούς επιθέσεις που έχει δεχθεί.

Μάλιστα άφησε αιχμές για τις υποκλοπές λέγοντας πως τον αφορούν (ενδεχομένως ότι έχει και ο ίδιος πέσει θύμα παράνομης παρακολούθησης), ενώ προειδοποίησε με νόημα πως δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι.

Ωστόσο, απάντηση στον πρώην πρωθυπουργό, κλήθηκε να δώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος παρότι είχε στηριχθεί κατά το παρελθόν από τον κ. Σαμαρά (μακάρι να είχαμε 10 Παπασταύρου) του απάντησε πως : “ δυστυχώς δεν έχετε σωστή ενημέρωση και οδηγείστε σε λανθασμένα συμπεράσματα”.

“ Η ανησυχία μου δεν είναι επιλογή αλλά πράξη συνείδησης. Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν”, είπε με νόημα ο κ. Σαμαράς και πρόσθεσε: “ η διάταξη στο άρθρο 30 είναι απαράδεκτη. Εδώ κάτι ψηφίζουμε και νομοθετούμε με την υπογραφή ελληνικής Δημοκρατίας. Το 2019 δεν υπήρχε τέτοια παράγραφος στη συμφωνία με τη Total. Τι άλλαξε; Το μόνο που άλλαξε είναι το τουρκολιβυκό. Σε ποια περίπτωση; Σε περίπτωση συμφωνίας της Ελλάδας και ενός ή περισσότερών γειτονικών κρατών για ΑΟΖ. Ποια είναι τα γειτονικά κράτη; Με αυτό τον όρο ανοίγει κερκόπορτα για τουρκολιβυκό τόσο απλά τόσο καθαρά αυτό υπονοεί η διάταξη.

Αναγγέλλει η ελληνική δημοκρατία δυνητική απομείωση κυριαρχικών δικαιωμάτων και σεις αναλύετε νομική κατανομή των ευθύνες σε μια τέτοια περίπτωση”.

“ Δεν θα μιλήσω για τις υποκλοπές που με αφορούν και μένα προσωπικά, τώρα που ολοκληρώθηκε η δίκη”, σημείωσε με νόημα χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και αναφερόμενος εκ νέου στους επαγγελματίες ανησυχούντες επισήμανε: “ Τι να εννοεί; Οτι κάποιοι ανησυχούν για οφέλη; Ποιους εννοεί; Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι ο κ. Μητσοτάκης κατηγορεί έναν πρώην πρωθυπουργό ότι έχουν ως επάγγελμα την έκφραση εθνικών ανησυχιών. Αν έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια του το ζήτημα αλλάζει γιατί τότε ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να ανησυχεί και μένω εδώ….”.

Ο κ. Σαμαράς κατήγγειλε πως η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν χαρακτηρίζεται από διορατικότητα αλλά από επικοινωνιακά σόου ακολουθώντας το δόγμα “ όπου φυσάει ο άνεμος”. Ο πρώην πρωθυπουργός εκτίμησε επίσης πως η Τουρκία έχει υπαρξιακό φόβο από τις εξελίξεις και χαρακτήρισε την Ευρώπη αμήχανη που παρακολουθεί τις εξελίξεις αλλάζοντας συνεχώς απόψεις.

Επίσης, έκανε λόγο για ιδανική ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη, τις εξελίξεις στην Κύπρο καθώς όπως είπε η συστάθμευση στο νησί ελληνικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων αποδυναμώνει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν.

Στο πλαίσιο αυτό, παραδέχθηκε πως έγιναν θετικές και γρήγορες κινήσεις με την αποστολή των δυνάμεων της χώρας στην Κύπρο, τις διευκολύνσεις στη Βουλγαρία και την αποστολή Πάτριοτ στη Κάρπαθο. “ Δεν αντέδρασε όμως στη Κάσο. “Αποτροπή χρειαζόμαστε έναντι της Τουρκίας. Και αυτό στη πολιτική δεν ονομάζεται ανησυχία αλλά διορατικότητα. Η Τουρκία δεν είναι τόσο ισχυρή όσο κάποιοι νομίζουν. Η Τουρκία που στέλνει στρατό στη Κύπρο εξακολουθεί να είναι φίλη μας;”, συμπλήρωσε και εμφανίστηκε δικαιωμένος για τη θέση που πήρε στις αρχές του αιώνα για το σχέδιο Ανάν.

«Δεν έχετε σωστή ενημέρωση»

Ο παρευρισκόμενος υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου κλήθηκε να απαντήσει στις αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού και αφού αναφέρθηκε στην κοινή τους πορεία και τις διαπραγματεύσεις του 2012, δήλωσε πως στην προκειμένη δεν έχει σωστή ενημέρωση και πως οι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρίες δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών.

“ Δυστυχώς εν προκειμένω δεν έχετε σωστή ενημέρωση και οδηγείστε σε λανθασμένα συμπεράσματα. Μην αδικείτε τον εαυτό σας δεν χορηγούνται έτσι κυριαρχικά δικαιώματα”, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: “ οι συμβάσεις είναι με ιδιωτικές εταιρίες δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Έχουν όμως σημασία για το Διεθνές Δίκαιο και την πατρίδα. Το γεγονός ότι υπάρχει το τουρκολιβυκό και ρηματική διακοίνωση της Λιβύης αλλά η εταιρία έρχεται και επενδύει και συμφωνεί έχει σημασία. Δυναμώνει την ελληνική θέση και αποδυναμώνει τουρκική και γι’ αυτό οι αντιδράσεις της Τουρκίας”.

Αναφερόμενος στο άρθρο 3ο του νομοσχεδίου που έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων, καθώς θεωρείται από την αντιπολίτευση (και τον κ. Σαμαρά) ως δυνητική αποδοχή απώλειας κυριαρχίας, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως πρόκειται για νομική πρόβλεψη που ρυθμίζει αποκλειστικά το ζήτημα κατανομής της ευθύνες και προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. “Ο τελικός λόγος ανήκει στην Ελλάδα, δεν έχει χαθεί κανένας έλεγχος”, είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: “ δεν μπορούμε να βλέπουμε σκιές εκεί που υπάρχει φως. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κατευνασμό όταν έχουμε τον Κίμωνα και τα Ψαρά στη Κύπρο και τα F16”.