Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron, εξηγήσεις για «γκρίζα» σημεία ζητά η Αντιπολίτευση

Στην ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα το θέμα της Ενεργειακής Συμφωνίας της Ελλάδας με την Κοινοπραξία CHEVRON και HELLENiQ, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου.

Η αντιπολίτευση αναμένεται να ζητήσει εξηγήσεις για ορισμένα «γκρίζα» σημεία της συμφωνίας. Με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και του Αντώνη Σαμαρά που σύμφωνα με πληροφορίες θα μιλήσει στη Βουλή μετά τις ενστάσεις που είχε διατυπώσει σε παρέμβασή του.

