Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό
Ανδρουλάκης: Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων – Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις συμβάσεις για την Κρήτη
Πολιτική Γραμματεία 12 Μαρτίου 2026, 15:27

Ανδρουλάκης: Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων – Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις συμβάσεις για την Κρήτη

«Σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν μισόλογα και περιθώρια παρερμηνειών. Δεν χωρούν ούτε ερασιτεχνισμοί ούτε αστοχίες που ενδεχομένως τις βρούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Spotlight

«Η συζήτηση για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του στη Βουλή για τη συμφωνία CHEVRON – HELLENiQ Energy, τονίζοντας πως «η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή υπενθυμίζει με δραματικό τρόπο πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε πως «αυτή η υπόθεση δεν ξεκίνησε σήμερα. Πατάει πάνω σε μια διορατική στρατηγική, που σχεδιάστηκε χρόνια πριν», υπενθυμίζοντας ότι «ο θεμέλιος λίθος μπήκε το 2011 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου και υπουργό τον Γιάννη Μανιάτη. Με τον νόμο 4001 δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τους υδρογονάνθρακες, κατοχυρώθηκαν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και προσδιορίστηκαν τα όρια της ελληνικής ΑΟΖ».

«Η κορύφωση ήρθε το 2014, με τον μεγάλο διεθνή διαγωνισμό για είκοσι θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Έκτοτε, ακολούθησαν δώδεκα χαμένα έτη», προσέθεσε, σημειώνοντας πως «η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αφορούσε μόνο την έρευνα και τις επενδύσεις. Αφορούσε και το πώς ο εθνικός πλούτος επιστρέφει στην κοινωνία. Το 2013, με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κατατέθηκε πρόταση νόμου που προέβλεπε ότι τουλάχιστον το 70% των εσόδων από τους υδρογονάνθρακες θα κατευθύνεται στο Ταμείο Αλληλεγγύης των Γενεών και στο ασφαλιστικό σύστημα. Ώστε ο φυσικός πλούτος της χώρας να στηρίζει και τις επόμενες γενιές. Αυτό θα πει σοβαρή πολιτική που ανοίγει νέους ορίζοντες! Πάντα προς όφελος της πατρίδας και του ελληνικού λαού», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της πυρηνικής ενέργειας – μια μέρα πριν τη μαύρη επέτειο της Φουκουσίμα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πως «η φιλοσοφία του ΠΑΣΟΚ ήταν αξιοποίηση του εθνικού πλούτου με εθνική ανεξαρτησία, σαφείς κανόνες και κοινωνική ανταπόδοση στις τοπικές κοινωνίες», αντιπαραβάλλοντας την πολιτική της κυβέρνησης ΝΔ, η οποία, όπως είπε, σήμερα, «πορεύεται στα τυφλά. Ο πρωθυπουργός που δήλωνε από το βήμα του ΟΗΕ το 2021 ότι ‘το φυσικό αέριο είναι αγαθό του περασμένου αιώνα που χάνει την αξία του’, εμφανίζεται ξαφνικά να πανηγυρίζει για την αξιοποίηση του  ορυκτού πλούτου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «προχθές από το Παρίσι, τάχθηκε υπέρ της πυρηνικής ενέργειας – μια μέρα μόλις, πριν από τη μαύρη επέτειο της πυρηνικής καταστροφής στη Φουκουσίμα».

«Τι άλλαξε με λίγα χρόνια πριν που δηλώνατε ότι το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας δεν αφορά καθόλου την Ελλάδα; Μήπως η χώρα έγινε λιγότερο σεισμογενής;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, που λόγω αδυναμίας αποθήκευσης, χάνεται τεράστιο ποσοστό καθαρής πράσινης ενέργειας, εσείς μιλάτε για πυρηνική ενέργεια – η τεχνολογία της οποίας ελέγχεται από συγκεκριμένες μόνο χώρες. Τι μας λέτε ουσιαστικά: Αντί για ενεργειακή αυτονομία που αξιοποιεί αποτελεσματικά τις δικές μας δυνατότητες, εσείς προτάσσετε την εξάρτηση από τρίτους».

«Τα προβληματικά στοιχεία των συμβάσεων για τα εθνικά συμφέροντα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε, στη συνέχεια, για τα αντικειμενικά δεδομένα της σημερινών συμβάσεων, σημειώνοτας πως για να τα αξιολογήσουμε «δεν αρκεί το παρελθόν».

«Η δική μας απάντηση είναι σαφής: υπάρχουν ορισμένα ιδιαίτερα προβληματικά στοιχεία – κρίσιμης σημασίας – για τα συμφέροντα της χώρας», ξεκαθάρισε, εξηγώντας τα εξής:

«Πρώτος άξονας: Το οικονομικό ζήτημα. Από τη στιγμή που ανακοινώνεται μια σύμβαση και έως ότου γίνουν σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια. Εσείς κάψατε επτά χρόνια, χάσατε πολύτιμο χρόνο. Έξι χρόνια – μηδέν διαγωνισμοί! Διώξατε μεγάλους επενδυτές. Το 2021 αποχώρησε η ισπανική Repsol από το Ιόνιο και την Αιτωλοακαρνανία, ενώ το 2022 η γαλλική Total από τα νοτιοδυτικά της Κρήτης», επισήμανε.

Και προσέθεσε: «Δεύτερος άξονας: Το περιβαλλοντικό ζήτημα. Οι αναγκαίοι μηχανισμοί ελέγχου έχουν αποδυναμωθεί, τη στιγμή που  θεσπίζετε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο εξέτασης των προδιαγραφών. Είναι, λοιπόν, απολύτως εύλογη η ανησυχία για το πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος».

Για να υπογραμμίσει τον τρίτο και πολύ σημαντικό άξονα: «τα ζητήματα εθνικής σημασίας». Όπως είπε, «η συζήτηση που κάνουμε σήμερα, αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας υπερασπίζεται τον εθνικό της χώρο και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Γι’ αυτό τον λόγο, το ζήτημα του άρθρου 30 για τις δύο συμβάσεις νότια της Κρήτης δεν είναι μια λεπτομέρεια. Έως σήμερα, και οι δώδεκα συμβάσεις που έχουν κυρωθεί βασίζονται στην πρότυπη σύμβαση, το γνωστό model agreement. Σε όλες αυτές τις συμβάσεις, τα άρθρα της πρότυπης σύμβασης ενσωματώνονται κατά γράμμα. Δεν υπήρχαν παρεκκλίσεις. Στην περίπτωση όμως των συμβάσεων για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, εμφανίζεται μια καινούρια ρήτρα: Για πρώτη φορά προστίθεται η παράγραφος 3 στο άρθρο 30», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων»

«Τι λέει αυτή η παράγραφος; Λέει ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες των νότιων και των πλευρικών ορίων της συμβατικής περιοχής μπορούν να αναθεωρηθούν, εάν στο μέλλον συναφθεί συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και γειτονικών κρατών. Και προβλέπει ακόμη κάτι: ότι αν, μετά από μια τέτοια συμφωνία, κάποιο τμήμα της περιοχής βρεθεί εκτός ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ, τότε το τμήμα αυτό παύει αυτομάτως να αποτελεί μέρος της σύμβασης. Με άλλα λόγια, εισάγεται μια ρήτρα που στην πράξη υπονομεύει τα απώτατα όρια που είχε θεσπίσει ο νόμος του ΠΑΣΟΚ – ένας νόμος που είχε θωρακίσει νομικά τη χώρα απέναντι σε παράνομες απαιτήσεις της Τουρκίας», υπογράμμισε ο κ. Αδρουλάκης.

Παρέθεσε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων απαιτήσεων «το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολυβικό μνημόνιο, το οποίο παραβιάζει ευθέως το δίκαιο της θάλασσας» και τόνισε πως «η παράγραφος 3 δεν αναφέρεται μόνο στα νότια όρια — όπου πράγματι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία οριοθέτησης της Ελλάδας με τη Λιβύη. Αναφέρεται και στα πλευρικά-ανατολικά όρια. Ακριβώς εκεί όπου ήδη υπάρχει συμφωνία.
Η τμηματική οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η διάταξη προβλέπει ότι τα όρια αυτά μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν συμφωνίας με γειτονικά κράτη – στον πληθυντικό αριθμό. Ποια γειτονικά κράτη; Η εκκρεμότητα υπάρχει μόνο με ένα κράτος: τη Λιβύη», σημείωσε με νόημα, για να επισημάνει πως «με αυτή την πολύ προβληματική διατύπωση, αποπνέεται μια λογική που δεν υποδηλώνει ενίσχυση της ελληνικής θέσης».

«Η διατύπωση θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Θα μπορούσε να προβλέπει ρητά και το ενδεχόμενο επέκτασης της περιοχής. Δεν το κάνει. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις – εντυπώσεις που μοιάζουν με υποχώρηση ακόμα και απέναντι στο ανυπόστατο και παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση: «Γιατί σε καμία από τις προηγούμενες συμβάσεις δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη; Αποτελούσαν οι προηγούμενες συμβάσεις προϊόν κακής νομοθέτησης; Ναι ή όχι; Οφείλετε απαντήσεις» και προσέθεσε πως «ανακύπτει και ένας ακόμη σοβαρός προβληματισμός: Έως τις 10 Δεκεμβρίου – μόλις δώδεκα ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου – η συγκεκριμένη ρήτρα δεν υπήρχε. Παρότι είχατε άνεση χρόνου να επεξεργαστείτε τις συμβάσεις, εμφανίζετε μια τροποποίηση της τελευταίας στιγμής. Εξηγείστε μας: ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης αυτή η προσθήκη; Ή αποτέλεσε απαίτηση της συμβαλλόμενης εταιρείας ή κάποιου άλλου συνομιλητή σας; Ποια είναι η σκοπιμότητα πίσω από την πρόβλεψη για αλλαγή των πλευρικών ορίων; Σκεφτήκατε μήπως ότι στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων;».

«Σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν μισόλογα και περιθώρια παρερμηνειών. Δεν χωρούν ούτε ερασιτεχνισμοί ούτε αστοχίες που ενδεχομένως τις βρούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως «οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ακολούθησαν πιστά μια πάγια αρχή: νομοθετούσαν με βάση τα απώτατα όρια του εθνικού μας χώρου. Με αυτοπεποίθηση, με στρατηγική και με πλήρη προστασία των εθνικών μας δικαιωμάτων. Δεν  επιτρέψαμε επικίνδυνες εξαρτήσεις, ακόμη  και στις πιο δύσκολες οικονομικές περιόδους της χώρας. Αυτό συνιστά εθνική παρακαταθήκη».

«Το ΠΑΣΟΚ έχτισε. Εσείς όμως πολύ φοβάμαι ότι πάτε να αποδυναμώσετε τη βάση του κεκτημένου που διαμορφώσαμε με τον νόμο 4001 του 2011. Για αυτό θα ψηφίσουμε ‘ναι’ επί της αρχής. Αλλά θα καταψηφίσουμε τις συμβάσεις για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή στα νότια της Κρήτης, που προκαλούν μείζονα ερωτηματικά και εγείρουν ζητήματα εθνικής σημασίας».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στα μανταλάκια ο Βορίδης από το ίδιο του το υπουργείο»

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι «προχθές αποκαλύφθηκε ένα έγγραφο του κ. Βάρρα προς τον κ. Βορίδη το 2020, με το οποίο τον ενημέρωνε για την τεράστια αύξηση του εθνικού αποθέματος βοσκοτόπων. Του έκανε μάλιστα και συγκεκριμένες προτάσεις για να σταματήσει το πάρτι».

«Ο κ. Βορίδης, που έκρυψε το σχετικό έγγραφο από την εξεταστική επιτροπή και ενόρκως κατέθεσε ότι ο κ. Βάρρας δεν του είχε προτείνει τίποτα, ήρθε προχθές στην Ολομέλεια να συνεχίσει το κακόγουστο σόου του ανήξερου», σημείωσε χαρακτηριστικά, για να υπογραμμίσει πως «σήμερα τον κρεμάει στα μανταλάκια το ίδιο το υπουργείο. Όχι μόνο το έγγραφο είναι υπαρκτό, όχι μόνο το παρέλαβε στο email του, αλλά έχει και αριθμό πρωτοκόλλου».

«Ο κ. Βορίδης ψευδόρκησε για να καλύψει τον εαυτό του και εσείς, η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας τον αμνήστευσε με ένα πόρισμα μνημείο υποκρισίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση επανέλαβε: «Η υπόθεση δεν έχει κλείσει όσο κι αν προσπαθείτε να την κουκουλώσετε. Και όπως σας θα έπρεπε να έχετε συνηθίσει, θα κάνουμε όλες τις ενέργειες με τον δέοντα τρόπο προκειμένου να λάμψει η αλήθεια. Αλλά ούτως ή άλλως, αυτό δεν προσπαθήσατε να κάνετε και στο σκάνδαλο του predator και των υποκλοπών; Οι ευρωβουλευτές σας μιλούσαν για ‘μύθους’ και ήρθαν η καταδίκη του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, και η απόφαση-κόλαφος του ΣτΕ. Θα έρθει σύντομα και η οριστική καταδίκη του παρακράτους. Η πολιτική αλλαγή θα είναι η πολιτική καταδίκη σας», σημείωσε καταληκτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
«Και ομερτά» 12.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
Ευρωκοινοβούλιο 12.03.26

«Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Καταγγελία για «προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη» με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, «μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»
Συνέντευξη 12.03.26

Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»

Το «χαρτί» της ασφάλειας «παίζει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια εποχή που η γειτονιά μας έχει πάρει «φωτιά». Τους κλυδωνισμούς στην οικονομία δεν τους αξιολογεί ως πρώτη προτεραιότητα. Ενθαρρυμένος από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις «αποκηρύσσει» τον Πέδρο Σάντσεθ στέλνοντας μήνυμα στο δεξιό ακροατήριο και ελπίζει ακόμα στην αυτοδυναμία αν και ο δρόμος «είναι δύσκολος».

Σύνταξη
Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους
Πολιτική 12.03.26

Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους

Το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να οργανωθεί ειδική πτήση που θα αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες περί επαναπατρισμού, ώστε να επιτραπούν και τα κατοικίδια στα αεροσκάφη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
Επικαιρότητα 12.03.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

«Η εγκατάλειψη του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό. Αποτελεί πολιτική επιλογή που οδηγεί στην αποδυνάμωση της περιφέρειας και στην απαξίωση μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Σκάνδαλο 12.03.26

Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Καταρρίπτεται στο σύνολο της η υπερασπιστική γραμμή του κ. Βορίδη, της κυβέρνησης και του ανεκδιήγητου πορίσματος της πλειοψηφίας της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για ακρίβεια: Δεν αρκούν μέτρα για το θεαθήναι – Δεν μπορεί να σβήσεις την πυρκαγιά με ένα μπουκάλι νερό
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

Τσουκαλάς για ακρίβεια: Δεν αρκούν μέτρα για το θεαθήναι – Δεν μπορεί να σβήσεις την πυρκαγιά με ένα μπουκάλι νερό

«Χρειάζεται ρύθμιση των ενδο-ομιλικών συναλλαγών και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι
Πολιτική 12.03.26

Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στη Βουλή για τις συμβάσεις της Chevron κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας «είστε και ψεύτες και υποκριτές απέναντι στον ελληνικό λαό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη
Διπλωματία 12.03.26

Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή
Βουλή 12.03.26

Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «παντελώς αναξιόπιστος» και τον κατηγόρησε για «υποτέλεια» στην πολιτική Τραμπ και Νετανιάχου

Σύνταξη
Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron
Πολιτική 12.03.26

Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron

Ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε το λόγο στην Ολομέλεια και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το άρθρο 30 του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες απαντώντας με αιχμηρό τρόπο και στις κατά καιρούς επιθέσεις που έχει δεχθεί. «Δυστυχώς δεν έχετε σωστή ενημέρωση και οδηγείστε σε λανθασμένα συμπεράσματα» απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Πρωτόκολλο αγνοείται» – Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη
Επικαιρότητα 12.03.26

«Πρωτόκολλο αγνοείται» -Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αφού δείχνει τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή με τις δηλώσεις των εμπλεκομένων, αναφέρει ότι, μία ημέρα μετά, το εμπιστευτικό έγγραφο ακόμα αγνοείται

Σύνταξη
«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες

«Η κυβέρνηση δεν έχει πραγματικό αφήγημα της πράσινης μετάβασης. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να γίνουν πλασιέ ιδιωτικών εταιρειών και συμφερόντων» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή

Σύνταξη
Σφυροκόπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Το δόγμα του ρηχού και όπου φυσάει ο άνεμος στην εξωτερική πολιτική
Πολιτική 12.03.26

Σφυροκόπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Το δόγμα του ρηχού και όπου φυσάει ο άνεμος στην εξωτερική πολιτική

Ευθεία επίθεση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά για την εξωτερική πολιτική, τη ρήτρα στη συμφωνία με τη Chevron και όχι μόνο. «Εκπέμπουμε θολά και κατευναστικά μηνύματα προς την Τουρκία» είπε, για να προσθέσει «δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: 7 προτάσεις για την «Ενεργειακή Δημοκρατία»
Επικαιρότητα 12.03.26

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: 7 προτάσεις για την «Ενεργειακή Δημοκρατία»

H Ομάδα Εργασίας Κοινών, Ομότιμης Παραγωγής και Αποκέντρωσης του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει ολοκληρωμένο κείμενο προτάσεων δημόσιας πολιτικής με τίτλο «Ενεργειακή Δημοκρατία»

Σύνταξη
Παρέμβαση Τσίπρα για το νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια: Ημίμετρα τα κυβερνητικά μέτρα με το πλαφόν
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

Παρέμβαση Τσίπρα για το νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια: Ημίμετρα τα κυβερνητικά μέτρα με το πλαφόν

Ο πρώην πρωθυπουργός αποδομεί τα κυβερνητικά μέτρα για την πάταξη της αισχροκέρδειας, κάνει λόγο για ημίμετρα και καταθέτει μέσω του Ινστιτούτου Τσίπρα εναλλακτική πρόταση για την ενέργεια

Σύνταξη
