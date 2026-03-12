Ανδρουλάκης: Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων – Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις συμβάσεις για την Κρήτη

«Η συζήτηση για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του στη Βουλή για τη συμφωνία CHEVRON – HELLENiQ Energy, τονίζοντας πως «η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή υπενθυμίζει με δραματικό τρόπο πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε πως «αυτή η υπόθεση δεν ξεκίνησε σήμερα. Πατάει πάνω σε μια διορατική στρατηγική, που σχεδιάστηκε χρόνια πριν», υπενθυμίζοντας ότι «ο θεμέλιος λίθος μπήκε το 2011 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου και υπουργό τον Γιάννη Μανιάτη. Με τον νόμο 4001 δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τους υδρογονάνθρακες, κατοχυρώθηκαν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και προσδιορίστηκαν τα όρια της ελληνικής ΑΟΖ».

«Η κορύφωση ήρθε το 2014, με τον μεγάλο διεθνή διαγωνισμό για είκοσι θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Έκτοτε, ακολούθησαν δώδεκα χαμένα έτη», προσέθεσε, σημειώνοντας πως «η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αφορούσε μόνο την έρευνα και τις επενδύσεις. Αφορούσε και το πώς ο εθνικός πλούτος επιστρέφει στην κοινωνία. Το 2013, με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κατατέθηκε πρόταση νόμου που προέβλεπε ότι τουλάχιστον το 70% των εσόδων από τους υδρογονάνθρακες θα κατευθύνεται στο Ταμείο Αλληλεγγύης των Γενεών και στο ασφαλιστικό σύστημα. Ώστε ο φυσικός πλούτος της χώρας να στηρίζει και τις επόμενες γενιές. Αυτό θα πει σοβαρή πολιτική που ανοίγει νέους ορίζοντες! Πάντα προς όφελος της πατρίδας και του ελληνικού λαού», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της πυρηνικής ενέργειας – μια μέρα πριν τη μαύρη επέτειο της Φουκουσίμα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πως «η φιλοσοφία του ΠΑΣΟΚ ήταν αξιοποίηση του εθνικού πλούτου με εθνική ανεξαρτησία, σαφείς κανόνες και κοινωνική ανταπόδοση στις τοπικές κοινωνίες», αντιπαραβάλλοντας την πολιτική της κυβέρνησης ΝΔ, η οποία, όπως είπε, σήμερα, «πορεύεται στα τυφλά. Ο πρωθυπουργός που δήλωνε από το βήμα του ΟΗΕ το 2021 ότι ‘το φυσικό αέριο είναι αγαθό του περασμένου αιώνα που χάνει την αξία του’, εμφανίζεται ξαφνικά να πανηγυρίζει για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «προχθές από το Παρίσι, τάχθηκε υπέρ της πυρηνικής ενέργειας – μια μέρα μόλις, πριν από τη μαύρη επέτειο της πυρηνικής καταστροφής στη Φουκουσίμα».

«Τι άλλαξε με λίγα χρόνια πριν που δηλώνατε ότι το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας δεν αφορά καθόλου την Ελλάδα; Μήπως η χώρα έγινε λιγότερο σεισμογενής;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, που λόγω αδυναμίας αποθήκευσης, χάνεται τεράστιο ποσοστό καθαρής πράσινης ενέργειας, εσείς μιλάτε για πυρηνική ενέργεια – η τεχνολογία της οποίας ελέγχεται από συγκεκριμένες μόνο χώρες. Τι μας λέτε ουσιαστικά: Αντί για ενεργειακή αυτονομία που αξιοποιεί αποτελεσματικά τις δικές μας δυνατότητες, εσείς προτάσσετε την εξάρτηση από τρίτους».

«Τα προβληματικά στοιχεία των συμβάσεων για τα εθνικά συμφέροντα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε, στη συνέχεια, για τα αντικειμενικά δεδομένα της σημερινών συμβάσεων, σημειώνοτας πως για να τα αξιολογήσουμε «δεν αρκεί το παρελθόν».

«Η δική μας απάντηση είναι σαφής: υπάρχουν ορισμένα ιδιαίτερα προβληματικά στοιχεία – κρίσιμης σημασίας – για τα συμφέροντα της χώρας», ξεκαθάρισε, εξηγώντας τα εξής:

«Πρώτος άξονας: Το οικονομικό ζήτημα. Από τη στιγμή που ανακοινώνεται μια σύμβαση και έως ότου γίνουν σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια. Εσείς κάψατε επτά χρόνια, χάσατε πολύτιμο χρόνο. Έξι χρόνια – μηδέν διαγωνισμοί! Διώξατε μεγάλους επενδυτές. Το 2021 αποχώρησε η ισπανική Repsol από το Ιόνιο και την Αιτωλοακαρνανία, ενώ το 2022 η γαλλική Total από τα νοτιοδυτικά της Κρήτης», επισήμανε.

Και προσέθεσε: «Δεύτερος άξονας: Το περιβαλλοντικό ζήτημα. Οι αναγκαίοι μηχανισμοί ελέγχου έχουν αποδυναμωθεί, τη στιγμή που θεσπίζετε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο εξέτασης των προδιαγραφών. Είναι, λοιπόν, απολύτως εύλογη η ανησυχία για το πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος».

Για να υπογραμμίσει τον τρίτο και πολύ σημαντικό άξονα: «τα ζητήματα εθνικής σημασίας». Όπως είπε, «η συζήτηση που κάνουμε σήμερα, αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας υπερασπίζεται τον εθνικό της χώρο και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Γι’ αυτό τον λόγο, το ζήτημα του άρθρου 30 για τις δύο συμβάσεις νότια της Κρήτης δεν είναι μια λεπτομέρεια. Έως σήμερα, και οι δώδεκα συμβάσεις που έχουν κυρωθεί βασίζονται στην πρότυπη σύμβαση, το γνωστό model agreement. Σε όλες αυτές τις συμβάσεις, τα άρθρα της πρότυπης σύμβασης ενσωματώνονται κατά γράμμα. Δεν υπήρχαν παρεκκλίσεις. Στην περίπτωση όμως των συμβάσεων για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, εμφανίζεται μια καινούρια ρήτρα: Για πρώτη φορά προστίθεται η παράγραφος 3 στο άρθρο 30», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων»

«Τι λέει αυτή η παράγραφος; Λέει ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες των νότιων και των πλευρικών ορίων της συμβατικής περιοχής μπορούν να αναθεωρηθούν, εάν στο μέλλον συναφθεί συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και γειτονικών κρατών. Και προβλέπει ακόμη κάτι: ότι αν, μετά από μια τέτοια συμφωνία, κάποιο τμήμα της περιοχής βρεθεί εκτός ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ, τότε το τμήμα αυτό παύει αυτομάτως να αποτελεί μέρος της σύμβασης. Με άλλα λόγια, εισάγεται μια ρήτρα που στην πράξη υπονομεύει τα απώτατα όρια που είχε θεσπίσει ο νόμος του ΠΑΣΟΚ – ένας νόμος που είχε θωρακίσει νομικά τη χώρα απέναντι σε παράνομες απαιτήσεις της Τουρκίας», υπογράμμισε ο κ. Αδρουλάκης.

Παρέθεσε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων απαιτήσεων «το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολυβικό μνημόνιο, το οποίο παραβιάζει ευθέως το δίκαιο της θάλασσας» και τόνισε πως «η παράγραφος 3 δεν αναφέρεται μόνο στα νότια όρια — όπου πράγματι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία οριοθέτησης της Ελλάδας με τη Λιβύη. Αναφέρεται και στα πλευρικά-ανατολικά όρια. Ακριβώς εκεί όπου ήδη υπάρχει συμφωνία.

Η τμηματική οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η διάταξη προβλέπει ότι τα όρια αυτά μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν συμφωνίας με γειτονικά κράτη – στον πληθυντικό αριθμό. Ποια γειτονικά κράτη; Η εκκρεμότητα υπάρχει μόνο με ένα κράτος: τη Λιβύη», σημείωσε με νόημα, για να επισημάνει πως «με αυτή την πολύ προβληματική διατύπωση, αποπνέεται μια λογική που δεν υποδηλώνει ενίσχυση της ελληνικής θέσης».

«Η διατύπωση θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Θα μπορούσε να προβλέπει ρητά και το ενδεχόμενο επέκτασης της περιοχής. Δεν το κάνει. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις – εντυπώσεις που μοιάζουν με υποχώρηση ακόμα και απέναντι στο ανυπόστατο και παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση: «Γιατί σε καμία από τις προηγούμενες συμβάσεις δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη; Αποτελούσαν οι προηγούμενες συμβάσεις προϊόν κακής νομοθέτησης; Ναι ή όχι; Οφείλετε απαντήσεις» και προσέθεσε πως «ανακύπτει και ένας ακόμη σοβαρός προβληματισμός: Έως τις 10 Δεκεμβρίου – μόλις δώδεκα ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου – η συγκεκριμένη ρήτρα δεν υπήρχε. Παρότι είχατε άνεση χρόνου να επεξεργαστείτε τις συμβάσεις, εμφανίζετε μια τροποποίηση της τελευταίας στιγμής. Εξηγείστε μας: ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης αυτή η προσθήκη; Ή αποτέλεσε απαίτηση της συμβαλλόμενης εταιρείας ή κάποιου άλλου συνομιλητή σας; Ποια είναι η σκοπιμότητα πίσω από την πρόβλεψη για αλλαγή των πλευρικών ορίων; Σκεφτήκατε μήπως ότι στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων;».

«Σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν μισόλογα και περιθώρια παρερμηνειών. Δεν χωρούν ούτε ερασιτεχνισμοί ούτε αστοχίες που ενδεχομένως τις βρούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως «οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ακολούθησαν πιστά μια πάγια αρχή: νομοθετούσαν με βάση τα απώτατα όρια του εθνικού μας χώρου. Με αυτοπεποίθηση, με στρατηγική και με πλήρη προστασία των εθνικών μας δικαιωμάτων. Δεν επιτρέψαμε επικίνδυνες εξαρτήσεις, ακόμη και στις πιο δύσκολες οικονομικές περιόδους της χώρας. Αυτό συνιστά εθνική παρακαταθήκη».

«Το ΠΑΣΟΚ έχτισε. Εσείς όμως πολύ φοβάμαι ότι πάτε να αποδυναμώσετε τη βάση του κεκτημένου που διαμορφώσαμε με τον νόμο 4001 του 2011. Για αυτό θα ψηφίσουμε ‘ναι’ επί της αρχής. Αλλά θα καταψηφίσουμε τις συμβάσεις για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή στα νότια της Κρήτης, που προκαλούν μείζονα ερωτηματικά και εγείρουν ζητήματα εθνικής σημασίας».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στα μανταλάκια ο Βορίδης από το ίδιο του το υπουργείο»

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι «προχθές αποκαλύφθηκε ένα έγγραφο του κ. Βάρρα προς τον κ. Βορίδη το 2020, με το οποίο τον ενημέρωνε για την τεράστια αύξηση του εθνικού αποθέματος βοσκοτόπων. Του έκανε μάλιστα και συγκεκριμένες προτάσεις για να σταματήσει το πάρτι».

«Ο κ. Βορίδης, που έκρυψε το σχετικό έγγραφο από την εξεταστική επιτροπή και ενόρκως κατέθεσε ότι ο κ. Βάρρας δεν του είχε προτείνει τίποτα, ήρθε προχθές στην Ολομέλεια να συνεχίσει το κακόγουστο σόου του ανήξερου», σημείωσε χαρακτηριστικά, για να υπογραμμίσει πως «σήμερα τον κρεμάει στα μανταλάκια το ίδιο το υπουργείο. Όχι μόνο το έγγραφο είναι υπαρκτό, όχι μόνο το παρέλαβε στο email του, αλλά έχει και αριθμό πρωτοκόλλου».

«Ο κ. Βορίδης ψευδόρκησε για να καλύψει τον εαυτό του και εσείς, η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας τον αμνήστευσε με ένα πόρισμα μνημείο υποκρισίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση επανέλαβε: «Η υπόθεση δεν έχει κλείσει όσο κι αν προσπαθείτε να την κουκουλώσετε. Και όπως σας θα έπρεπε να έχετε συνηθίσει, θα κάνουμε όλες τις ενέργειες με τον δέοντα τρόπο προκειμένου να λάμψει η αλήθεια. Αλλά ούτως ή άλλως, αυτό δεν προσπαθήσατε να κάνετε και στο σκάνδαλο του predator και των υποκλοπών; Οι ευρωβουλευτές σας μιλούσαν για ‘μύθους’ και ήρθαν η καταδίκη του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, και η απόφαση-κόλαφος του ΣτΕ. Θα έρθει σύντομα και η οριστική καταδίκη του παρακράτους. Η πολιτική αλλαγή θα είναι η πολιτική καταδίκη σας», σημείωσε καταληκτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.