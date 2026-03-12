newspaper
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Σφυροκόπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Το δόγμα του ρηχού και όπου φυσάει ο άνεμος στην εξωτερική πολιτική
Πολιτική 12 Μαρτίου 2026, 13:15

Σφυροκόπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Το δόγμα του ρηχού και όπου φυσάει ο άνεμος στην εξωτερική πολιτική

Ευθεία επίθεση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά για την εξωτερική πολιτική, τη ρήτρα στη συμφωνία με τη Chevron και όχι μόνο. «Εκπέμπουμε θολά και κατευναστικά μηνύματα προς την Τουρκία» είπε, για να προσθέσει «δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν».

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Δριμεία επίθεση εφ΄όλης της ύλης ουσιαστικά στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς από το βήμα της Βουλής, όχι μόνο για τους όρους στη σύμβαση με τη Chevron, που ο ίδιος έχει καταγγείλει με προηγούμενη παρέμβασή του, αλλά συνολικά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά, καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό ότι ο ίδιος και η εξωτερική πολιτική «δεν χαρακτηρίζονται από διορατικότητα, αλλά από επικοινωνιακά show-offs», κάνοντας λόγο για «το Δόγμα του «όπου φυσαει ο άνεμος». Δηλαδή το δόγμα του ρηχού και το βραχυπρόθεσμου».

Μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός, παρότι επικεντρώθηκε στην εξωτερική πολιτική, δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς επέλεξε να συμπεριλάβει στην ομιλία του και μια σειρά από εξαιρετικά αιχμηρές αναφορές που περιείχαν ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης για πολλά και διαφορετικά ζητήματα που ξεκινούσαν από την ακρίβεια και έφταναν έως τις υποκλοπές και τα «πληρωμένα τρόλς».

Απάντηση σε Μητσοτάκη

Και πρώτα απ’ όλα ο κ. Σαμαράς απάντησε ευθέως στην προσωπική επίθεση που με την αναφορά περί «επαγγελματιών ανησυχούντων» είχε εξαπολύσει εναντίον του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός είχε κάνει την καταγγελία σε σχέση με το συγκεκριμένο άρθρο στη σύμβαση με τη Chevron.

«Όταν μιλάει ο πρωθυπουργός για “επαγγελματίες ανησυχούντες”, τι να εννοεί; Ότι κάποιοι ανησυχούν για οικονομικά οφέλη; Ποιους εννοεί;», διερωτήθηκε ο κ. Σαμαράς, προσθέτοντας: «Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι – ειδικά ο κ. Μητσοτάκης – κατηγορεί τους δυο πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδας και προέδρους της παράταξης, ότι έχουμε ως “επάγγελμα” την έκφραση εθνικών ανησυχιών. Εάν όμως έχουν δίκιο τα “παπαγαλάκια” του, τότε το πράγμα αλλάζει. Γιατί τότε ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί».

Για τη σύμβαση

Ο κ. Σαμαράς άσκησε εκ νέου σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την παράγραφο 3 του άρθρου 30 στη σύμβαση με τη Chevron, την οποία κατήγγειλε ως «απαράδεκτη», κάνοντας λόγο για «θολά, κατευναστικά, μηνύματα».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι «είχαμε νομοθετήσει όλοι μαζί και το 2019 με την Τοτάλ, πάλι για τα οικόπεδα της Κρήτης. Τότε όμως δεν υπήρχε τέτοια παράγραφος!» και διερωτήθηκε: «Τι άλλαξε και φέρατε για πρωτη φορα αυτή τη διατύπωση; Το μόνο καινούργιο έκτοτε είναι το Τουρκολιβυκό μνημόνιο, το παράνομο».

Και συνέχισε: «Λέτε λοιπόν ότι θωρακίζετε το Δημόσιο από τις τυχόν απαιτήσεις της ιδιωτικής εταιρείας. Σε ποια περίπτωση; Στην περίπτωση μας λέτε, συμφωνίας της Ελλάδας και “ενός ή περισσοτέρων γειτονικών κρατών” για οριοθέτηση ΑΟΖ. Ποιά είναι τα «περισσότερα γειτονικά κράτη» πέρα από τη Λιβύη;», καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι «με αυτόν τον όρο, ανοίγει η «Κερκόπορτα» για το Τουρκολυβικό» και πως «η Ελληνική Δημοκρατία με δική της πρωτοβουλία αναγγέλλει, στην ουσία, τη δυνητική απομείωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και σεις μας αναλύετε τη νομική κατανομή της ευθύνης για την περίπτωση αυτή! Και με καινοφανείς όρους όπως τα «πλευρικά όρια»».

«Χειρονομίες εντυπωσιασμού»

Όσον αφορά την αποστολή από την κυβέρνηση των φρεγατών και των αεροσκαφών στην Κύπρο, ο κ. Σαμαράς ανέφερε πως «η μόνιμη συστάθμευση στο νησί ελληνικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων είναι επιβεβλημένη», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που «θα αποδυνάμωνε στην πράξη τη “γαλάζια πατρίδα” του Ερντογάν».

Στο ίδιο πλαίσιο χαρακτήρισε «αυτονόητες και θετικές κινήσεις» την «αποστολή φρεγατών κι αεροσκαφών στην Κύπρο τους «Patriot στην Κάρπαθο, αλλά και τη συμφωνία με τη Βουλγαρία», λέγοντας ότι «σωστά η κυβέρνηση αντέδρασε γρήγορα».

Για να εκτοξεύσει όμως αμέσως μετά ευθείες βολές στην κυβέρνηση, καταλογίζοντάς της ότι «δεν αντέδρασε στην Κάσο, που – για να μη ξεχνιόμαστε – κείται εγγύτερα από την Κύπρο. Ενώ η τουρκική Νavtex που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, εξακολουθεί να ισχύει».

Και πρόσθεσε: «Οι κινήσεις επομένως που κάνουμε, δεν πρέπει να εξελιχθούν σε χειρονομίες εντυπωσιασμού. Γιατί πρέπει να έχουμε πολιτική έναντι της Τουρκίας κι όταν θα έχει λήξει ο συναγερμός με το Ιράν. Ενώ για την ώρα απέναντι στην Τουρκία, εκπέμπουμε θολά και κατευναστικά μόνο μηνύματα».

«Καρφιά»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε πως «αποτροπή χρειαζόμαστε έναντι της Τουρκίας που μας απειλεί συνεχώς. Κι όχι έναντι του μακρινού Ιράν που μας απείλησε για 15μέρες» και εκτόξευσε εκ νέου «καρφιά» κατά του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και βολές κατά της κυβέρνησης για τη διακήρυξη των Αθηνών περί «Φιλίας και καλής γειτονίας», δηλώνοντας ότι «αυτό στην Πολιτική δεν ονομάζεται “ανησυχία”. Διορατικότητα ονομάζεται» και αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Να καταγγέλλεις τις υποκλίσεις, την υποχωρητικότητα και τον κατευνασμό, το γκριζάρισμα στο Αιγαίο, το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας με το σύμφωνο Φιλίας».

Ο Αντ. Σαμαράς είπε ακόμα πως «σας αποκαλύπτω σήμερα, ότι το 2013 και το 2014, όταν προχωρούσαμε στα «τρίγωνο» Ελλάδα- Κύπρος-Ισραήλ και Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, πολλές φωνές και μέσα στην παράταξη και στην Αντιπολίτευση και στο υπουργείο Εξωτερικών ακόμα, επέμεναν να μη προχωρήσουμε. Ασφαλώς δεν τους άκουσα», με την αναφορά του αυτή να ερμηνεύεται από κάποιους και ως αιχμή προς τη Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία από τη δική της πλευρά είχε και πρόσφατα στρέψει τα πυρά της στον πρώην πρωθυπουργό.

«Μεταλλαγμένη ΝΔ»

Ο κ. Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στον Κυρ. Μητσοτάκη και για την ενεργειακή του πολιτική, σημειώνοντας πως «από το 2012, ως πρωθυπουργός, δημοπρατούσα τα οικόπεδα και μίλαγα για εξορύξεις και ενεργειακή αυτάρκεια. Σε αντίθεση με τον πρωθυπουργό, που στον ΟΗΕ το 2021, δήλωνε ότι είναι “χαμένη υπόθεση ο ορυκτός πλούτος” και ήταν φανατικά υπέρ της πράσινης ενέργειας. Και σήμερα εσείς, η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, μού κάνετε εμένα και μάθημα για τις εξορύξεις; Ημαρτον!».

Εφ’ όλης της ύλης

Όσο για τις αιχμηρές αναφορές του πρώην πρωθυπουργού σε σειρά πολλών άλλων ζητημάτων της επικαιρότητας -που πήραν μορφή επίθεσης εφ’ όλης της ύλης προς τον πρωθυπουργό- αυτές έγιναν ήδη από την αρχή της ομιλίας του, την οποία ξεκίνησε λέγοντας, με εμφανή ειρωνική διάθεση ως προς την πρωθυπουργική δήλωση περί «επαγγελματιών ανησυχούντων», ότι σήμερα δεν σκοπεύει να εκφράσει τις ανησυχίες του:

«Για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Για την διαφθορά, που καταγγέλλεται πια και με τη βούλα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις υποκλοπές, που αφορούν και μένα προσωπικά. Και το λέω τώρα που ολοκληρώθηκε η δίκη… Για τα πληρωμένα τρόλς, που εμένα δεν μπορούν να με ακουμπήσουν, αλλά που δηλητηριάζουν τη Δημοκρατία μας. Για την κρίση στέγης και ενοικίων. Για το αγροτικό πρόβλημα, και τη Μερκοσούρ. Για το δημογραφικό και την αποδυνάμωση της ελληνικής περιφέρειας. Για τους παράνομους μετανάστες και τις νέες ροές που θα φέρει ο Πόλεμος. Για την διαρκή υποχώρηση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Για την κοινωνία της κόπωσης και για τον πολύ τον κόσμο, που χάνει καθημερινά την αγοραστική του δύναμη».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Σαμαράς είπε πως «έτσι δεν θα στενοχωρηθεί ο κ. πρωθυπουργός, ώστε να αρχίσει πάλι να μιλάει για «επαγγελματίες ανησυχούντες» και «πατριώτες του καναπέ»», για να κλείσει την ομιλία του, αναφέροντας ότι «δεν υπάρχουν «επαγγελματίες ανησυχούντες». Ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν!».

