Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο

Με αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης η πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ελληνική στάση απέναντι στην Κύπρο.

«Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα των κινήσεων της Ελλάδας ήταν αυτά που παρότρυναν ολόκληρη την Ευρώπη για την Κύπρο», επισήμανε η βουλευτής της ΝΔ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης. Όπως είπε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι το σύνολο των ευρωπαϊκών μεσογειακών χωρών είναι παρούσες σήμερα στη Μεγαλόνησο, δεδομένου ότι η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης δεν πρόκειται να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά περισσότερο με γκρουπ χωρών.

«Ακόμη και η Ισπανία, που βρίσκεται στην άλλη άκρη, αγγίζεται πολύ λιγότερο και ανησυχεί πολύ λιγότερο, παρά ταύτα, στέλνει το καλύτερο πλοίο της στην περιοχή προστατεύοντας την Κύπρο», πρόσθεσε η κ. Μπακογιάννη, κάνοντας λόγο για ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για το αύριο.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών εξήρε και τον ρόλο της Γαλλίας, «η οποία έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή, γιατί θα χρειαστεί και ένας συντονισμός σε όλα αυτά. Δημιουργούνται νέα δεδομένα», υπογράμμισε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η Ελλάδα πριν από 15 μέρες και η Ελλάδα σήμερα, από πλευράς διπλωματικής ισχύος, είναι σε τελείως άλλη πίστα, και σε επίπεδο Ευρώπης και διεθνώς».

«Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι γυμνή»

Αναφορικά με τις αντιδράσεις της Τουρκίας, η Ντόρα Μπακογιάννη εκτίμησε πως η γειτονική χώρα συμπεριφέρεται έτσι «για την τιμή των οπλών».

«Όταν θέλεις 2 λεπτά για να απογειωθεί το F-16 και να φτάσει στην Κύπρο, το στέλνεις για να κάνεις επίδειξη σημαίας. Από την άλλη μεριά, η επίθεση που δέχεται ο Ερντογάν στο εσωτερικό της Τουρκίας έχει βάση. Τι του λέει η αντιπολίτευση; Έχεις μια τεράστια βιομηχανία όπλων, αυτή όμως είναι επιθετική και δεν έχεις αντιαρματικά/αντιαεροπορικά. Δεν έχει αμυντική θωράκιση και τα μόνα που είχε πάρει ήταν οι περίφημοι S-400, που ακόμα είναι στα ντουλάπια και στις αποθήκες και δεν ξέρει πώς να τα χρησιμοποιήσει. Άρα, αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι γυμνή, για αυτό και βλέπετε δύο πυραύλους να αναχαιτίζονται από το ΝΑΤΟ».

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι πιστεύει «πως κάθε Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να ανήκει, και αν δεν τον πάει τον Μητσοτάκη ούτε με σφαίρες, είναι περήφανος».

«Ο Τσίπρας έχυσε την καρδάρα με το γάλα»

Κληθείσα να σχολιάσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων και του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, που χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «γελωτοποιό του Τραμπ», η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε: «Το γαρ πολύ της θλίψεως το ξέρετε; Το rebranding του Τσίπρα πιστεύω έγινε η καρδάρα με το γάλα που την έχυσε».

«Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις για τον Μητσοτάκη, αλλά γελωτοποιό δεν μπορείς να τον πεις. Δεν υπάρχει Έλληνας που θα τον πει έτσι. Μπορεί να του πεις πως είναι φρικτός, απαίσιος, δεν μου αρέσεις. Ξέφυγε ο Αλέξης Τσίπρας και έχυσε την καρδάρα με το γάλα που προσπαθεί τόσο καιρό να μαζέψει, δείχνοντας ένα πιο σοβαρό ηγέτη», υποστήριξε.

Όσο για τον Αντώνη Σαματά, τόνισε πως «ηια τους άλλους που δείχνουν αυτή την εθνική ευαισθησία σε όλα τα θέματα και ψέγουν τον Μητσοτάκη για την Κύπρο – όπως ο κ. Σαμαράς – περίμενα να έχουν τουλάχιστον το περίσσευμα καρδίας, να πουν ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο», για να καταλήξει χαρακτηρισιτκά πως «το γινάτι βγάζει μάτι».