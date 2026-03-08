newspaper
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Κάν’το όπως ο Σάντσεθ: Ο Αλέξης Τσίπρας, οι κόκκινες γραμμές και η ηγεμονία της Κεντροαριστεράς
Πολιτική 08 Μαρτίου 2026

Κάν’το όπως ο Σάντσεθ: Ο Αλέξης Τσίπρας, οι κόκκινες γραμμές και η ηγεμονία της Κεντροαριστεράς

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την Κοζάνη τάχθηκε ξεκάθαρα απέναντι στις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι για πρώτη φορά η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσίαση της «Ιθάκης» ήταν σχεδόν μονοθεματική. Το κοινό της Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας τον άκουσε να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τις έως τώρα κινήσεις του, από τη στιγμή που ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν απροκάλυπτα στο Ιράν και να μιλάει για κόκκινες γραμμές. Το χειροκρότημα που έλαβε ο Αλέξης Τσίπρας στην κατάμεστη αίθουσα απέδειξε αν μη τι άλλο ότι ο προοδευτικός κόσμος δεν εντυπωσιάζεται από τις πολεμικές ιαχές όσων συντάσσονται με την αμερικανοισραηλινή επίθεση.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μάσησε τα λόγια του για το ρόλο της Ευρώπης έναντι εκείνου των ΗΠΑ στο παγκόσμιο σκηνικό γίγνεσθαι. Δεν δίστασε να αναγνωρίσει την σθεναρή πολιτική στάση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ απέναντι στην επιθετική πολιτική του Τραμπ και σε αντίθεση με την ελληνική δεξιά και το ακροκεντρώο ακροατήριο που έχει συνταχθεί πλήρως με τις αμερικανικές επιδιώξεις στη Μέση Αναστολή.

Για τις βάσεις

Μάλιστα δεν δίστασε να μιμηθεί τον πρωθυπουργό της Ισπανίας ζητώντας την απαγόρευση των βάσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα για συμμετοχή σε επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. «Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας: Προσθέτοντας πως «καλώ οποιονδήποτε Έλληνα πατριώτη και δημοκράτη να αναρωτηθεί αν θεωρεί ότι ευνοεί τα ελληνικά συμφέροντα και την ασφάλεια του ελληνικού λαού, το να δίνουμε σήμερα λευκή επιταγή στον Τραμπ».

Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλησε να πατήσει πάνω στην πετυχημένη συνταγή που ακολούθησε ο Ισπανός πρωθυπουργός και η οποία χαιρετίστηκε από τους προοδευτικούς πολίτες στην Ελλάδα, προκαλώντας ταυτόχρονα εκνευρισμό στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία αφενός υποστήριζε πως είναι δικαίωμα της κάθε χώρας είναι να λειτουργεί όπως νομίζει, αφετέρου «έδειχνε» την Ισπανία ως πωλήτρια όπλων στη γειτονική Τουρκία. Το γεγονός ότι και άλλες χώρες της Ε.Ε. πουλάνε όπλα στην Τουρκία διέλαθε την προσοχή των κυβερνώντων.

Επίθεση σε Μητσοτάκη

Ποιο ήταν το αφήγημα της συνταγής; Πως η χώρα οφείλει να είναι ανεξάρτητη και ουδόλως δεδομένη στους συμμάχους της. Προς τούτο ο Τσίπρας χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για την πολιτική που ακολουθεί στο θέμα του Ιράν. «Ο Έλληνας πρωθυπουργός αποδεικνύεται σε μνημείο αμοραλισμού και υποτέλειας. Όσο ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ ο Μπάιντεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν επικριτικός για τον Τραμπ. Μιλούσε για τραμπισμό ως βρισιά και κατηγορία εναντίον μου. Σήμερα εμφανίζεται ως γελωτοποιός του βασιλιά, εκλιπαρώντας για μια συγκαταβατική ματιά του βασιλιά που τον γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του».

Για να προλάβει μάλιστα τους επικριτές του αναφορικά με τη δική του στάση απέναντι στις ΗΠΑ όταν ήταν πρωθυπουργός (με πρόεδρο και πάλι τον Τραμπ), ανέφερε ότι «εμείς αναβαθμίσαμε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις αλλά δεν δώσαμε λευκές επιταγές όπως κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

Επ’ αυτού έσπευσε να προσθέσει ότι «πρέπει να γίνουμε εμείς πιο ισχυροί, προκειμένου να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και πιο ανθεκτικοί ως κοινωνία απέναντι στις κρίσεις που υπάρχουν και σε αυτές που έρχονται. Για να παραμείνουμε πυλώνας ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης σε ένα ολοένα και πιο ασταθές περιβάλλον. Αυτό σημαίνει να επανακαθορίσουμε τόσο τους στόχους μας, όσο και τις σαφείς κόκκινες γραμμές, σε όλους τους κρίσιμους τομείς της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής. Και αυτό αφορά και την αμυντική μας συνεργασία με τις ΗΠΑ».

Επαναδιαπραγμάτευση

Η τελευταία αποστροφή του λόγου του ήταν ουσιαστικά μια έμμεση αναφορά περί επαναδιαπραγμάτευσης των αμυντικών συμφωνιών με τις ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι επί ΣΥΡΙΖΑ οι σχετικές συμφωνίες ανανεώνονταν ετήσια και δεν ήταν «κλειστές» για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η προσέγγιση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα που έχει προκύψει ήταν κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δείχνοντάς τες ως υπεύθυνες για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρωθυπουργός στέκεται απέναντι, μιας και αντίστοιχης δυναμικής παρέμβαση είχε κάνει και για τη Γάζα με αφορμή τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού. Από την Κοζάνη εξήρε τη στάση του Σάντσεθ όσο και του Γάλλου Προέδρου Μακρόν που είπαν ότι η επέμβαση ΗΠΑ και Ισραήλ σε Ιράν είναι παράνομη, κάτι που όπως υπογράμμισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «δεν τολμά ούτε να το ψελλίσει».

Πέραν αυτού από σημεία της ομιλίας του ήταν εμφανές πως ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να προσεγγίσει κι ένα ακροατήριο στα Αριστερά. Γι΄αυτό άλλωστε και χαρακτήρισε τη Δύση ως «άγρια Δύση» που υιοθετεί «ξεκάθαρα το δίκαιο του ισχυρού», ενώ για τον πόλεμο στο Ιράν σημείωσε πως δεν είναι περιφερειακός αλλά αποτελεί την αφετηρία μιας γενικευμένης γεωπολιτικής αστάθειας, τονίζοντας πως ««Ισραήλ και ΗΠΑ είναι αυτουργοί στο νέο τρομακτικό κεφάλαιο στη Μέση Ανατολή».

Και βέβαια δεν άφησε εκτός κριτικής υπουργούς της κυβέρνησης σημειώνοντας με νόημα πως «τα ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησης εγκατέλειψαν τον αντισημιτισμό της νιότης τους και σήμερα είναι ακραία φιλοπόλεμοι». Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ανέφερε ότι πρωτοστάτες της εθνικής υποτέλειας «επιχειρούν να εμφανίσουν όσους υποστηρίζουν το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη, ως συμμάχους του ιρανικού καθεστώτος».

Εκδήλωση

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής ο Αλέξης Τσίπρας συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκδήλωση πολιτών στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς. Η εν λόγω προσπάθεια είναι μία από τις πολλές που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα σε όλη την επικράτεια και από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα αυτοοργάνωσης των πολιτών με προοδευτικό πρόσημο.

Η κίνηση αυτή εκλήφθηκε ως ένα σαφές δείγμα πως η αντίστροφη μέτρηση για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα έχει αρχίσει. Η εμφάνισή του στην Κοζάνη το βράδυ του Σαββάτου και τα όσα ανέφερε πλην των ζητημάτων της εξωτερικής πολιτικής, περί φθηνής ενέργειας. ακρίβειας που αναμένεται να φουντώσει κι άλλο ελέω πολέμου κλπ. δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο πρώην πρωθυπουργός σχετικά σύντομα δεν θα μιλάει πλέον μόνο με αφορμή τις βιβλιοπαρουσιάσεις της «Ιθάκης» του αλλά ως επικεφαλής ενός κόμματος που αν μη τι άλλο επιθυμεί να ταράξει τα νερά της Κεντροαριστεράς και να αποτελέσει την προμετωπίδα ενός συνασπισμού δυνάμεων απέναντι στη Δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως ακριβώς τα κατάφερε ο σχηματισμός των δυνάμεων των οποίων ηγείται ο Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία.

Κάποιοι λένε όχι έχει ήδη αργήσει. Άλλοι συντάσσονται με την άποψη ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για καλύτερη οργάνωση των περιφερειακών συνδέσμων του νέου εγχειρήματος. Την ίδια ώρα υπάρχουν και οι εξελίξεις του αστάθμητου παράγοντα που αλλάζουν τα δεδομένα, εν προκειμένω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση το νερό στο αυλάκι έχει ήδη μπει…

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Τα δύο σενάρια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Τι δείχνουν οι κρατήσεις

Ελληνικός τουρισμός: Τα δύο σενάρια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Τι δείχνουν οι κρατήσεις

