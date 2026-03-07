Στη «δυστοπία του πολέμου που βιώνουμε» στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε από την Κοζάνη ο Αλέξης Τσίπρας. Από την καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας, στην παρουσίαση της «Ιθάκης» εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και έστρωσε δρόμο για «να ονειρευτούμε μια άλλη Ελλάδα», να «σχεδιάσουμε μια άλλη Ελλάδα» και να «ενωθούμε για μια άλλη Ελλάδα».

«Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο»

Η αγριότητα του πολέμου «για πρώτη φορά με τόσο βαριές συνέπειες, αγγίζει όχι μόνο τη γειτονιά μας, αλλά κι εμάς. Την Ελλάδα και τη Κύπρο. Γιατί αυτό που συμβαίνει στο Ιράν δεν είναι απλά μια περιφερειακή σύγκρουση. Είναι η είσοδος σε μια νέα εποχή γενικευμένης γεωπολιτικής αστάθειας. Με τρομακτικούς κινδύνους που δεν αφορούν κάποιους άλλους, μακριά από μας. Αφορούν όλους μας» ανέφερε στην κατάμεστη Εύξεινο Λέσχη.

Υπέδειξε ως αυτουργούς της δυστοπίας «κυρίως το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες» και έφερε προ των ευθυνών της, την Ευρώπη που έχει φανεί κατώτερη των περιστάσεων σε μια σειρά από κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις.

Σημείωσε πως το συμφέρον της πατρίδας μας είναι η διαρκής υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και των συμμαχιών που βασίζονται σε αυτό και πρότεινε τέσσερα μέτρα άμεσης ανάγκης, αλλά και προοπτικής για την εγκαθίδρυση της ενεργειακής δημοκρατίας.

Έθεσε ως κόκκινη γραμμή τη «μη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο».

Επαναδιαπραγμάτευση της αμυντικής συμφωνίας με ΗΠΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε εμμέσως επαναδιαπραγμάτευση της αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ λέγοντας πως δεν υπάρχει η πολυτέλεια να περιμένουμε λύσεις από την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες ή οπουδήποτε αλλού.

«Πρέπει να γίνουμε εμείς πιο ισχυροί, προκειμένου να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και πιο ανθεκτικοί ως κοινωνία απέναντι στις κρίσεις που υπάρχουν και σε αυτές που έρχονται. Για να παραμείνουμε πυλώνας ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης σε ένα ολοένα και πιο ασταθές περιβάλλον. Αυτό σημαίνει να επανακαθορίσουμε τόσο τους στόχους μας, όσο και τις σαφείς κόκκινες γραμμές, σε όλους τους κρίσιμους τομείς της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής. Και αυτό αφορά και την αμυντική μας συνεργασία με τις ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας Τσίπρα σε τίτλους

Ο Αλ Τσίπρας είπε ότι «ο Μητσάκης αποδεικνύεται μνημείο αμοραλισμού και υποτέλειας. Από επικριτής του Τραμπ, έγινε υποτελής του. Τον χαρακτήρισε «γελωτοποιό του βασιλιά» που «εκλιπαρεί με αναξιοπρέπεια για μία συγκαταβατική ματιά» του προέδρου των ΗΠΑ.

Είπε πως η σκέψη του είναι με τους χιλιάδες Έλληνες εγκλωβισμένους στις εμπόλεμες ζώνες και ζήτησε «η κυβέρνηση να πράξει ό,τι χρειάζεται για τον επαναπατρισμό τους».

Τόνισε πως «τα ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησης εγκατέλειψαν τον αντισημιτισμό της νιότης τους και σήμερα είναι ακραία φιλοπόλεμοι»

Είπε πως ο πόλεμος στην περιοχή είναι καμπανάκι κινδύνου και ζήτησε να αγωνιστούμε για μία επανενωμένη και ομόσπονδη Κύπρο χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα.

Εξήρε Σάντσεθ και Μακρόν που είπαν ότι η επέμβαση ΗΠΑ και Ισραήλ σε Ιράν είναι παράνομη και για τον Έλληνα πρωθυπουργό τόνισε πως «δεν τολμά ούτε να το ψελλίσει».

Η Δύση έχει πλέον γίνει άγρια Δύση υπογράμμισε και είπε πως υιοθετεί ξεκάθαρα το δίκαιο του ισχυρού.

Για τον πόλεμο στο Ιράν σημείωσε πως δεν είναι απλά περιφερειακή σύγκρουση αλλά αρχίζει μία νέα εποχή γενικευμένης γεωπολιτικής αστάθειας. «Ισραήλ και ΗΠΑ είναι αυτουργοί στο νέο τρομακτικό κεφάλαιο στη Μέση Ανατολή», ανέφερε.

Οι πρωτοστάτες της εθνικής υποτέλειας «επιχειρούν να εμφανίσουν όσους υποστηρίζουν το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη, ως συμμάχους του ιρανικού καθεστώτος».

Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ;

Χαρακτήρισε «ανεύθυνο» και «επικίνδυνο» τον Έλληνα πρωθυπουργό. «Ο Μητσοτάκης καθιστά την Ελλάδα μέρος του προβλήματος για να κάνει το χατίρι στους ισχυρούς», είπε.

Ο Τσίπρας ζήτησε σύγκληση της Συνόδου των Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου, πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σημείωσε πως είναι αυτονόητη η αμυντική στήριξη στην Κύπρο και τη μεταφορά Patriot σε Κάρπαθο όμως έκρινε πως ήταν «ανεύθυνη» η κυβερνητική γραμμή στα ΜΜΕ.

Είπε πως μόνο η αυτόνομη Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού – Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ θα οδηγήσει σε κινδύνους. Συμφέρον της πατρίδας μας η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου

Σήμανε συναγερμό καθώς ο αλαζονικός εθνικισμός και η εξάρτηση από προστάτες έφεραν καταστροφές στη χώρα.

Ο Τσίπρας έβαλε ο δίλημμα για την Ευρώπη που θέλουμε: Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ;

Είπε πως θέλουμε νέα στρατηγική πυξίδα – Να γίνουμε πιο ισχυροί και να μην κρεμόμαστε από Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον.

«Ο Μητσοτάκης οδήγησε την Δυτική Μακεδονία σε οικονομικό μαρασμό και κοινωνικό αδιέξοδο» ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Εξέφρασε έντονη ανησυχία για το νέο κύμα ακρίβειας που απειλεί την Ελλάδα.

Κατέθεσε τέσσερις προτάσεις που θα λειτουργήσουν ως «ενεργειακή ασπίδα»:

– Δωρεάν ενέργεια για τη Δυτική Μακεδονία.

– Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο αναβάθμισης των ενεργειακών Κοινοτήτων.

– Φθηνή ενέργεια στους δήμους.

– Ρήτρα ανταπόδοσης από τις μεγάλες επενδύσεις.

Πρότεινε άμεση λειτουργία της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 με λιγνιτικά αποθέματα της περιοχής.

