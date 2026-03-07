Ιράν: Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»
Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα Ισραήλ και ΗΠΑ αύξησαν την ένταση των βομβαρδισμών τους στο Ιράν - Ο Τραμπ ζητά παράδοση άνευ όρων και εγκλωβίζεται στη Μέση Ανατολή - Δείτε live τις εξελίξεις στο in
Ο πόλεμος στο Ιράν εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάποιο σημάδι αποκλιμάκωσης. Οι κάτοικοι στην Τεχεράνη περιγράφουν μία τρομακτική νύχτα με απανωτούς βομβαρδισμούς.
Ο Λίβανος συνεχίζει να βρίσκεται στο στόχαστρο του Ισραήλ με τους εκτοπισμένους να φτάνουν τις 500.000.
Το Ιράν συνεχίζει τα χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους της περιοχής με μειωμένη συχνότητα.
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις
- The Expla-in Project: Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;
- Μπαρτζώκας στους παίκτες του: «Παίξαμε σαν Ολυμπιακός, όλα τα εύσημα σε εσάς» (vid)
- Σέρρες: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος – Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του
- Ιράν: Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»
- Νέες ταινίες: Από τη Νύφη του Φρανκενστάιν στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν
- ΜακΚίσικ: «Είμαι 35, αλλά ποιον καλύτερο θα βρει ο Ολυμπιακός στην θέση μου;»
- Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.
- «Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις