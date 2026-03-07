Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει το Ιράν με «όλη» την «ισχύ» του για να «εξαλείψει το καθεστώς» ακολουθώντας ένα «μεθοδικό σχέδιο», δήλωσε το Σάββατο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα συνεχίσουμε με όλη την ισχύ μας», τόνισε ο Νετανιάχου σε σύντομη ομιλία του, που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, κάνοντας τον απολογισμό της επίθεσης που εξαπέλυσε στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με τις ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Όσο για τη συνέχεια των επιχειρήσεων, έχουμε ένα μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να εξαλείψουμε το καθεστώς και να επιτρέψουμε την αλλαγή. Έχουμε πολλούς άλλους στόχους, στις λεπτομέρειες των οποίων δεν θα αναφερθώ εδώ», πρόσθεσε.

«Ο Τραμπ κατάλαβε τον κίνδυνο για τις ΗΠΑ και τον κόσμο»

«Χάρη στους θαρραλέους πιλότους μας και στους Αμερικανούς πιλότους, έχουμε τον σχεδόν πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου πάνω από την Τεχεράνη», υποστήριξε.

Όπως ανέφερε ο Νετανιάχου, «ο Τραμπ κατάλαβε το μέγεθος του κινδύνου για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο. Δράσαμε για να αντιμετωπίσουμε την απειλή και να επιτρέψουμε στον ιρανικό λαό να πάρει στα χέρια το πεπρωμένο του».

«Από την πρώτη εβδομάδα, εξαλείψαμε τον δικτάτορα Χαμενεΐ. Καταστρέψαμε κυβερνητικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια όπλων και εκατοντάδες εκτοξευτήρες βαλλιστικών πυραύλων χάρη στους πιλότους μας και στους Αμερικανούς πιλότους», σημείωσε, επίσης.

«Η απελευθέρωση του Ιράν εναπόκειται στον θαρραλέο ιρανικό λαό»

Απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό, σημείωσε: «Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, διότι δεν επιδιώκουμε να διχάσουμε το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσουμε από το ζυγό της τυραννίας και να ζήσουμε ειρηνικά μαζί του. Η απελευθέρωση αυτή εναπόκειται σ’ εσάς, στον θαρραλέο ιρανικό λαό.

Όποιος «καταθέσει τα όπλα δεν θα πειραχτεί· όποιος αρνηθεί θα υποστεί τις συνέπειες», προειδοποίησε, υποστηρίζοντας ότι στο μέλλον «οι λαοί του Ισραήλ και του Ιράν θα ξαναγίνουν φίλοι».

Νέες απειλές στον Λίβανο για την Χεζμπολάχ

«Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν επιτέθηκε σε 12 γειτονικές χώρες. Τις υποστηρίζουμε. Πολυάριθμες είναι οι χώρες που στρέφονται πλέον προς εμάς για να συνεργασθούν», ανέφερε επίσης ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ όπως ισχυρίσθηκε: «Μεταμορφώσαμε τη Μέση Ανατολή, τροποποιήσαμε την ισορρροπία δυνάμεων. Το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη που αποτρέπει τους γείτονές μας και τους εχθρούς μας. Ο τολμών νικά».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναφέρθηκε και στον Λίβανο, λέγοντας: «Επαναλαμβάνω προς την κυβέρνηση του Λιβάνου: η ευθύνη σας είναι να επιβάλλετε την κατάπαυση του πυρός. Η ευθύνη σας είναι να αφοπλίσετε τη Χεζμπολάχ. Εάν δεν το κάνετε, η επιθετικότητα της Χεζμπολάχ θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον Λίβανο».