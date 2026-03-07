Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»
Μια εβδομάδα από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ - Ισραήλ και η Μέση Ανατολή «φλέγεται». 100 Έλληνες υπολογίζεται πως ζουν σήμερα στο Ιράν. Χωρίς internet και με περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνιών, όμως αρνούνται να φύγουν.
Στη δεύτερη εβδομάδα εισέρχονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν το σφυροκόπημα με τον πρόεδρο Τραμπ να απειλεί με «πολύ σκληρά χτυπήματα» τις επόμενες ώρες.
100 Έλληνες υπολογίζεται πως ζουν σήμερα στο Ιράν
Στις «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε η Γεωργία, κόρη Ελλήνων που ζουν στο Ιράν. Τα όσα περιγράφει είναι γροθιά στο στομάχι για την φρίκη του πολέμου.
«Μας βομβαρδίζουν»
«Παραδόξως χθες (μιλήσαμε), κάλεσε στο σταθερό ένας φίλος. Με έχει ταράξει όλη αυτή η κατάσταση, κακά τα ψέματα. Μου λέει ‘που είστε;’, λέω ‘είμαστε στην Αθήνα, όλα καλά, εσείς;’, μου λέει ‘μας βομβαρδίζουν’, αλλά ‘είστε καλά;’ Μου λέει ‘ναι’, δεν μπορεί αυτός να φύγει από την Τεχεράνη. Και μου λέει ΟΚ πες του (του πατέρα μου) ότι πήρα, ‘αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω μεθαύριο’ και σοκαρίστηκα εκείνη την ώρα, δεν πρόλαβα να ρωτήσω τι κάνουν, ήταν τόσο το σοκ, πραγματικά δεν πρόλαβα να ρωτήσω τι κάνουν συγγενείς, τι κάνουν οι υπόλοιποι φίλοι. Έχουμε ανθρώπους που μένουν δίπλα στα στρατόπεδα κυριολεκτικά, πιστεύω έχουν φύγει από εκεί».
«Είναι όλοι στόχοι»
Η Γεωργία εξηγεί πως κάθε Ιρανός είναι αυτήν την στιγμή στόχος και άρα και οι δικοί της άνθρωποι. «Πέφτουν οι βόμβες δίπλα τους γιατί στις πόλεις του Ιράν τα περισσότερα στρατόπεδα είναι μέσα στις πόλεις και συνήθως χτυπάνε στρατόπεδα. Οπότε ο κόσμος είναι σε πανικό, αρκετοί έχουν φύγει, αρκετοί έχουν πάει σε χωριά».
Ο πόλεμος σκορπά τον θάνατο και τα μεγάλα θύματα πάντα είναι οι άμαχοι, οι αθώοι, οι απλοί πολίτες.
