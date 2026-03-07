Το Ιράν ζητά συγγνώμη από τις γείτονες χώρες – «Δεν θα αποτελούν πλέον στόχο»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζέσκιάν, δήλωσε ότι οι γειτονικές χώρες δεν θα αποτελούν πλέον στόχο, εκτός εάν η επίθεση προέρχεται από εκεί, καθώς ο πόλεμος που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ο οποίος προκάλεσε συνεχή αντίποινα από την Τεχεράνη σε ολόκληρο τον Κόλπο και πέραν αυτού, εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα.

Το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας του Ιράν ενέκρινε την πρόταση την Παρασκευή, δήλωσε ο Πεζέσκιάν το Σάββατο.

Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος ζήτησε επίσης συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες για τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν, όλες χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), έχουν αποτελέσει στόχο λόγω της παρουσίας αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων εντός και γύρω από τα σύνορά τους. Το Ιράκ, η Ιορδανία, το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία έχουν επίσης βρεθεί στο στόχαστρο.

Στον Κόλπο, έχουν σημειωθεί θάνατοι, ζημιές και σημαντικές διαταραχές στις πτήσεις, το κλείσιμο του εναέριου χώρου και σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, με αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ενεργειακή κρίση

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σααντ αλ-Καάμπι, δήλωσε ότι οι εξαγωγές από την περιοχή του Κόλπου θα μπορούσαν να σταματήσουν «μέσα σε λίγες εβδομάδες» εάν ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίσει να κλιμακώνεται, προκαλώντας αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Ο αλ-Καάμπι δήλωσε στην εφημερίδα Financial Times (FT) σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί για εβδομάδες, «η αύξηση του ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστεί».

«Οι τιμές της ενέργειας θα αυξηθούν για όλους. Θα υπάρξει έλλειψη ορισμένων προϊόντων και θα προκληθεί αλυσιδωτή αντίδραση σε εργοστάσια που δεν θα μπορούν να προμηθεύσουν», ανέφερε ο αλ-Κάαμπι.

Οι μόνες αμερικανικές απώλειες στον πόλεμο μέχρι στιγμής σημειώθηκαν όταν το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στο Κουβέιτ, σκοτώνοντας έξι άτομα.

Περισσότεροι από 1.200 Ιρανοί έχουν σκοτωθεί σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου.

Νέα επίθεση

Παρά την ανακοίνωση του Ιρανού προέδρου, λίγα λεπτά μετά τη δήλωση, ακούστηκε μια άλλη έκρηξη στον ουρανό πάνω από τη Ντόχα και χτύπησε συναγερμός ασφαλείας, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera στο Κατάρ.

Αυτό που ακούστηκ ήταν πιθανώς ο ήχος μιας αναχαίτιση ενώ είναι σαφές αν υπήρξε καθυστέρηση στην επικοινωνία μεταξύ του ιρανικού στρατού και της απόφασης της ιρανικής κυβέρνησης.

.Ωστόσο, το γεγονός παραμένει ότι σίγουρα μετά από αυτή την ανακοίνωση, ακούστηκε άλλη μια έκρηξη αναχαίτισης.