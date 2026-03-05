newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επίθεση με drones στο Ντουμπάι – Ισχυρή έκρηξη
Κόσμος 05 Μαρτίου 2026, 22:28

Επίθεση με drones στο Ντουμπάι – Ισχυρή έκρηξη

Διαρκείς συναγερμοί ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Spotlight

Εικόνες από την έκρηξη που προκλήθηκε από επίθεση με drones στο Ντουμπάι. Από νωρίς, υπήρξαν συναγερμοί ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν:

Νωρίτερα, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώση συντριμμιών, μετά την αναχαίτιση drones από συστήματα αεράμυνας στο Άμπου Ντάμπι.

Προειδοποιήσεις στάλθηκαν μέσω κινητών τηλεφώνων και στα τρία εμιράτα περίπου στις 8 μ.μ. Οι αρχές είχαν νωρίτερα καλέσει τους κατοίκους του Άμπου Ντάμπι να βρουν καταφύγιο περίπου στις 7.15 μ.μ., καθώς τα συστήματα αεράμυνας ανταποκρίθηκαν σε περαιτέρω επιθέσεις.

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κρίσεων Έκτακτης Ανάγκης και Καταστροφών (Ncema) κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή τοποθεσία και να ακολουθούν τα επίσημα κανάλια για ενημερώσεις.

Επιστροφή ταξιδιωτών

Καθώς τα ΗΑΕ είναι στο στόχαστρο επιθέσεων από το Ιράν, 91 Έλληνες πολίτες που βρίσκονταν στη χώρα επέστρεψαν στην Αθήνα με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 19:27 το βράδυ στην 112 Πτέρυγα Μάχης της Ελευσίνας.

Συνολικά έχουν επαναπατριστεί μέχρι στιγμής 162 Έλληνες πολίτες, ενώ έχουν ανακοινωθεί περισσότερες πτήσεις επαναπατρισμού:

  • 93 Έλληνες πολίτες και συγγενικά τους πρόσωπα επέστρεψαν από το Ομάν με ειδική πτήση της Aegean Airlines, που οργανώθηκε με τη συνδρομή των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και στο Άμπου Ντάμπι.
  • 42 Έλληνες πολίτες μεταφέρθηκαν από τη Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο οδικώς, με τη συνοδεία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα.
  • 27 μέλη της ομάδας νέων του Άρη Θεσσαλονίκης ταξίδεψαν αεροπορικώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια μετέβησαν οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με τη μέριμνα του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Κόσμος
Οι Χούθι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν

Οι Χούθι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».

Σύνταξη
Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
Όχι ό,τι ο Τραμπ 05.03.26

Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ειρωνική σύγκριση: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!» - Ας υποθέσουμε, λοιπόν, τις ενέργειες του ιστορικού Βρετανού ηγέτη αν ήταν ακόμα εδώ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
Κόσμος 05.03.26

Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Για ακόμα μια φορά, η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, γνωστοί και ως Χούθι, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει έτοιμη να μπει στον πόλεμο, αυτή την φορά στο πλευρό του Ιράν και του Λιβάνου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου
Κόσμος 05.03.26

Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου

Τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο διαχείρισης πολεμικών καταστάσεων, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.

Σύνταξη
Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση
Κόσμος 05.03.26

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, και οι πρόσφατες απειλές Τραμπ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 05.03.26

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν η Χεζμπολάχ. Επίσης, στέλνει βοήθεια για τους πολίτες που εκτοπίστηκαν λόγω ισραηλινών επιθέσεων.

Σύνταξη
Ιράν: Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία – Ο πόλεμος των ΗΠΑ χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού
Μέση Ανατολή 05.03.26

Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία - Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού

Η ιστορική καταγραφή των πολεμικών εκστρατειών των ΗΠΑ με στόχο την αλλαγή καθεστώτος, όπως υποστηρίζουν για το Ιράν, δείχνει ότι το χάσμα μεταξύ των δύο - το σημείο στο οποίο οι εκστρατείες στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη σταμάτησαν - είναι εκεί όπου οι πόλεμοι πεθαίνουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Και η Φινλανδία στον χορό των πυρηνικών – Θα άρει πλήρως την απαγόρευση εγκατάστασής τους στο έδαφός της
Πυρηνική αποτροπή 05.03.26

Και η Φινλανδία στον χορό των πυρηνικών – Θα άρει πλήρως την απαγόρευση εγκατάστασής τους στο έδαφός της

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας στη Φινλανδία, Άντι Χάκανεν, η νομοθεσία «είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η στρατιωτική άμυνα της χώρας ως μέρος του ΝΑΤΟ και να αξιοποιηθεί πλήρως η αποτροπή».

Σύνταξη
Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς

Σάντσεθ-Μακρόν κατήγγειλαν ως παράνομο τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, μετά από ένα τηλεφώνημα Τραμπ, η Γαλλία δίνει τις βάσεις της για αμυντικούς σκοπούς. Και ο Μερτς αποφεύγει να στενοχωρήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα
Αριστερά 05.03.26

Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα

Ο Άλκης Ρήγος, επισημαίνει η Νέα Αριστερά, υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να συμμετέχει, να συζητά, να αγωνιά. Και όλα αυτά με μία σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα.

Σύνταξη
Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)
Μπάσκετ 05.03.26

Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)

Μαλλιά κουβάρια έγιναν οι παίκτες στο παιχνίδι των Σάουθ Αλαμπάμα με την ομάδα της Κόσταλ Καρολάινα γυναικών στην Πενσακόλα της Φλόριντα, με αποκορύφωμα ότι μια διαιτητής έχασε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
Νέο σκάνδαλο 05.03.26

Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει τα Meta Ray-Ban ως το μέλλον της επικοινωνίας, εκατοντάδες «αναλυτές δεδομένων» στην άλλη πλευρά του κόσμου παρακολουθούν και αποθηκεύουν τις ιδιωτικές στιγμές όλων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 05.03.26

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Expla-in 05.03.26

Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
Όχι ό,τι ο Τραμπ 05.03.26

Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ειρωνική σύγκριση: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!» - Ας υποθέσουμε, λοιπόν, τις ενέργειες του ιστορικού Βρετανού ηγέτη αν ήταν ακόμα εδώ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
Κόσμος 05.03.26

Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Για ακόμα μια φορά, η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, γνωστοί και ως Χούθι, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει έτοιμη να μπει στον πόλεμο, αυτή την φορά στο πλευρό του Ιράν και του Λιβάνου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου
Κόσμος 05.03.26

Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου

Τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο διαχείρισης πολεμικών καταστάσεων, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.

Σύνταξη
Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση
Κόσμος 05.03.26

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, και οι πρόσφατες απειλές Τραμπ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 05.03.26

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν η Χεζμπολάχ. Επίσης, στέλνει βοήθεια για τους πολίτες που εκτοπίστηκαν λόγω ισραηλινών επιθέσεων.

Σύνταξη
Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ
Culture Live 05.03.26

Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του When Harry Met Sally, οι Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στα Όσκαρ για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο σκηνοθέτη της ταινίας Ρομπ Ράινερ

Σύνταξη
Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές
On Field 05.03.26

Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές

«Βρέξει-χιονίσει» οι διαιτητές της Super League ορίζονται σερί και μπορείτε να δείτε πόσο αμείβονται ανάλογα με τον ρόλο (διαιτητής, 4ος, VAR , ή AVAR) που επιλέγονται

Βάιος Μπαλάφας
Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα

Οι δημοτικές επιτροπές ενέκριναν το σχέδιο σκοπιμότητας – Το έργο για το νέο γήπεδο της Ρόμα προχωρά προς την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου της Ρώμης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;
Spoiler Alert 05.03.26

Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;

Στο Bugonia ο Γιώργος Λάνθιμος συνδυάζει συνωμοσίες, εταιρική εξουσία και επιστημονική φαντασία, με την Έμα Στόουν σε έναν ακραίο ρόλο που μετατρέπει μια παράξενη απαγωγή σε σκοτεινή αλληγορία για την ανθρωπότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας
Συνέδριο Economist: 05.03.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας

«Η Ελλάδα δεν θα μένει αμέτοχη παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιθέτως, θα αποτελεί μέρος των λύσεων στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο

«Το ήθος, η προσφορά, το έργο και οι αγώνες του αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για όσους συνεχίζουν να μάχονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο