Επίθεση με drones στο Ντουμπάι – Ισχυρή έκρηξη

Εικόνες από την έκρηξη που προκλήθηκε από επίθεση με drones στο Ντουμπάι. Από νωρίς, υπήρξαν συναγερμοί ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν:

Νωρίτερα, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώση συντριμμιών, μετά την αναχαίτιση drones από συστήματα αεράμυνας στο Άμπου Ντάμπι.

Προειδοποιήσεις στάλθηκαν μέσω κινητών τηλεφώνων και στα τρία εμιράτα περίπου στις 8 μ.μ. Οι αρχές είχαν νωρίτερα καλέσει τους κατοίκους του Άμπου Ντάμπι να βρουν καταφύγιο περίπου στις 7.15 μ.μ., καθώς τα συστήματα αεράμυνας ανταποκρίθηκαν σε περαιτέρω επιθέσεις.

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κρίσεων Έκτακτης Ανάγκης και Καταστροφών (Ncema) κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή τοποθεσία και να ακολουθούν τα επίσημα κανάλια για ενημερώσεις.

Επιστροφή ταξιδιωτών

Καθώς τα ΗΑΕ είναι στο στόχαστρο επιθέσεων από το Ιράν, 91 Έλληνες πολίτες που βρίσκονταν στη χώρα επέστρεψαν στην Αθήνα με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 19:27 το βράδυ στην 112 Πτέρυγα Μάχης της Ελευσίνας.

Συνολικά έχουν επαναπατριστεί μέχρι στιγμής 162 Έλληνες πολίτες, ενώ έχουν ανακοινωθεί περισσότερες πτήσεις επαναπατρισμού: