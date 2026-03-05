Σε πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή προχωρά κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Εξωτερικών η AEGEAN, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της.

Πέραν της χθεσινής πρώτης ειδικής πτήσης από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ στο Ομάν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», η AEGEAN, θα πραγματοποιήσει ακόμα δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου από το Ντουμπάι και αύριο, 6 Μαρτίου, από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

«Διευκρινίζεται ότι, καθώς οι συγκεκριμένες πτήσεις πραγματοποιούνται για λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών, δεν είναι δυνατή η κράτηση μέσω της AEGEAN. Οι Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή θα πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες Πρεσβείες και στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας και να δηλώνουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εγγραφής Ελλήνων Πολιτών. Οι ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, αλλά και όποιες αντίστοιχες πτήσεις προγραμματιστούν τις επόμενες ημέρες, πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες ασφαλείας και κατόπιν αδειοδότησης από τις Αρμόδιες Αρχές», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η AEGEAN.