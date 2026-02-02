Στην Καλαμάτα βρέθηκαν σήμερα οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, καθώς ο πρώτος κατάγεται από τη μεσσηνιακή πόλη και ο δεύτερος ανακηρύσσεται σήμερα, ανήμερα της γιορτής της Υπαπαντής, επίτιμος δημότης.

Ο κ. Σαμαράς σε δήλωσή του on camera καλωσόρισε τον κ. Καραμανλή στην Καλαμάτα ενώ ευχόμενος χρόνια πολλά, καθώς η πόλη γιορτάζει την ημέρα της Υπαπαντής, δήλωσε ότι «ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί!».

Δήλωση Σαμαρά

«Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, υπό την ευλογία της Παναγιάς της Υπαπαντής.

Η πόλη έχει επίσης σήμερα την χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή. Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρους, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε:

Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί!

Χρόνια πολλά !»