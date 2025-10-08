Στον ίδιο χώρο, θα βρεθούν σήμερα, μετά από πολύ καιρό, Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Οι τρεις θα βρεθούν στην εκδήλωση για την παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», σε επιμέλεια του «καραμανλικού» βουλευτή Ροδόπης Ευρυπίδη Στυλιανίδη, που θα πραγματοποιηθεί στις 18.30 στο Ωδείο Αθηνών.

Η τελευταία φορά που ο νυν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί βρέθηκαν και οι τρεις μαζί, ήταν στην εκδήλωση του «Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής» για τα 50 χρόνια από τη Μεταπολίτευση, πέρυσι τον Νοέμβριο. Τότε η αμηχανία ήταν εμφανής και λίγες εβδομάδες μετά ήρθε η διαγραφή Σαμαρά.

Η σχέση του κ. Μητσοτάκη με τον Κώστα Καραμανλή, εξάλλου δεν είναι η καλύτερη. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει μιλήσει σε έντονα κριτικό ύφος για την εξωτερική πολιτική και η απάντηση από την πλευρά Μητσοτάκη, δόθηκε με αναφορά σε «μακάρια ακινησία» κατά την περίοδο 2004 – 2009, κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από την κυβέρνηση Καραμανλή.

Στον ίδιο χώρο Μητσοτάκης, Σαμαράς, Καραμανλής – Η συγκυρία

Η τρέχουσα συγκυρία κάνει την κοινή παρουσία των τριών πολιτικών στη σημερινή εκδήλωση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αν και κανείς από τους τρεις δεν πρόκειται να μιλήσει. Και αυτό έχει την σημασία του καθώς πληθαίνουν τα σενάρια για την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά με την σιωπηλή αποδοχή των Καραμανλικών που υπάρχουν στην ΝΔ.

Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που το Μαξίμου να μιλά για ανάγκη ενότητας, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η πολιτική σταθερότητα στη χώρα, κι ενώ πληθαίνουν οι φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ, που τάσσονται υπέρ της επαναπροσέγγισης και επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά. Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά του, ωστόσο, όπως αφήνεται να εννοηθεί από συνεργάτες του, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι προετοιμασίες για τη δημιουργία κόμματος.