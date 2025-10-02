H κινητικότητα για κόμμα Σαμαρά και η ανοιχτή πληγή για Μαξίμου

Η ρήξη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά είναι πλέον όχι μόνο οριστική αλλά και αμετάκλητη.

Η τακτική του πρωθυπουργού -παρότι τον διέγραψε- να εμφανιστεί ότι επιχειρεί άνοιγμα προς την πλευρά του κ. Σαμαρά (γιατί αντιλήφθηκε ότι η ρήξη μαζί του, θέτει μεγάλα εμπόδια στην προσπάθειά του να συσπειρώσει το δικό του χώρο) ναυάγησε πολύ γρήγορα και πλέον έχει κυριαρχήσει η μάχη χαρακωμάτων μεταξύ των δύο πλευρών.

Κόμμα Σαμαρά «εν κινήσει»

Οι χειρισμοί του Κυρ. Μητσοτάκη απέναντι στον Αντ. Σαμαρά, όχι μόνο δεν του βγήκαν, αλλά τον έχουν οδηγήσει σε απόλυτο αδιέξοδο και τον υποχρεώνουν να πορευτεί από εδώ και πέρα με μια ανοιχτή πληγή που όλο και θα μεγαλώνει.

Ειδικά από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να προχωρά στις κινήσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος, ενώ και όλες οι τελευταίες πληροφορίες του in, συγκλίνουν στο ότι τα πράγματα, για ένα κόμμα Σαμαρά, κινούνται και οι σχετικές διεργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Το blame game

Είναι γεγονός ότι η τακτική του λεγόμενου ανοίγματος του Κυρ. Μητσοτάκη προς τον Αντ. Σαμαρά (αλλά και προς τον Κ. Καραμανλή) που εγκαινιάστηκε στη ΔΕΘ, εξαρχής εκλήφθη στο εσωτερικό της ΝΔ ως ένα μη ειλικρινές και μη πραγματικό άνοιγμα που στόχο είχε όχι την επαναπροσέγγιση, αλλά το blame game.

Δηλαδή η προσπάθεια να εμφανιστεί ο νυν πρωθυπουργός ως ήπιος απέναντί στους προκατόχους του, ούτως ώστε να κατηγορήσει εκείνους, εφόσον δώσουν συνέχεια στην κριτική και τις διαφωνίες τους (ή στην περίπτωση του κ. Σαμαρά εφόσον προχωρήσουν σε νέο κόμμα), ότι θέτουν σε κίνδυνο την παράταξη.

Με καμία συμπάθεια

Και είναι δεδομένο ότι και ο ίδιος ο Αντ. Σαμαράς δεν είδε με καμία συμπάθεια τα «ανοίγματα» αυτά. Είναι σαφές ότι τα είδε ως προσχηματικά.

Και είναι εξίσου σαφές πως, για τη σαμαρική πλευρά, από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός αποφάσισε να διαγράψει τον πρώην πρωθυπουργό, η άρση της διαγραφής θα έπρεπε να συνεπάγεται έκφραση «συγγνώμης» και να ισοδυναμεί με αποδοχή της κριτικής του πρώην πρωθυπουργού και επομένως με παραδοχή λάθους σε επίπεδο πολιτικής.

Αποποίηση ευθυνών

Αντιθέτως όμως, το μέγαρο Μαξίμου περιορίστηκε να επιχειρεί να αποποιηθεί εκ μέρους του Κυρ. Μητσοτάκη την ευθύνη για την επιλογή της διαγραφής του κ. Σαμαρά (και επομένως να προσπαθεί να την μεταθέσει στον τελευταίο) και να δηλώνει ότι από την κυβέρνηση θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την πολιτική τους, εξακολουθώντας έτσι να δείχνει στο εσωτερικό της ΝΔ ότι το Μαξίμου επιμένει στη δική του γραμμή έναντι των όσων ο πρώην πρωθυπουργός του καταλογίζει.

Με άλλα λόγια το λεγόμενο «άνοιγμα», απλώς περιορίστηκε σε χαμήλωμα των τόνων απέναντι στον Αντ. Σαμαρά, την ώρα που δημιουργήθηκε και ένα κύμα «γαλάζιων» βουλευτών που άρχισαν να τάσσονται δημοσίως υπέρ της επαναπροσέγγισης Μητσοτάκη – Σαμαρά, και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις κάποιοι να πιέζουν για σχετική ανάληψη πρωτοβουλίας από το ίδιο το Μαξίμου.

Η απάντηση

Και κάπως έτσι φτάσαμε στην απάντηση της σαμαρικής πλευράς που ήρθε μέσω του άρθρου στα «ΝΕΑ», ενός από τους πιο στενούς συνεργάτες (και συμβούλου) του Αντ. Σαμαρά, του Χρύσανθου Λαζαρίδη, το οποίο ήρθε να ταράξει με μεγάλη ορμή τα «γαλάζια» νερά.

Ο κ. Λαζαρίδης εξαπέλυσε κατά μέτωπο επίθεση προσωπικά στον Κυρ. Μητσοτάκη, κυρίως για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής (με επίκεντρο την «υπογραφή ‘φιλίας’ με την Τουρκία», κατηγορώντας την κυβέρνηση για «ξέπλυμα της Τουρκίας», ενώ έκανε λόγο για «φιάσκο της Νέας Υόρκης»), αλλά και για μια σειρά από άλλα θέματα, καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό ότι «έχει αποτύχει πλήρως» και ουσιαστικά δείχνοντάς του την πόρτα της εξόδου από την εξουσία, σημειώνοντας ότι δεν είναι η «μοναδική λύση κυβερνησιμότητας», όπως «παρουσιάζεται σήμερα», αλλά «το πιο σοβαρό πρόβλημα».

Σε δύσκολη θέση το Μαξίμου

Η δύσκολη θέση του μεγάρου Μαξίμου φάνηκε από την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα, προσπαθώντας να παρουσιάσει τον εξαιρετικά στενό συνεργάτη του Αντ. Σαμαρά ως απλό «πολίτη», λέγοντας: «Αλίμονο, εάν σχολίαζα το άρθρο κάθε πολίτη».

Στη συνέχεια βέβαια επέλεξε να μπει στην ουσία του θέματος και να πει ότι «τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον έκριναν οι πολίτες το 2023, του έδωσαν ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας» και πως «ως προς την εξωτερική πολιτική και το τι έχει πετύχει και το τι δεν έχει πετύχει η χώρα έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές, ότι εμείς επιλέγουμε, να πολιτευόμαστε με απτά αποτελέσματα, που μεγαλώνουν ουσιαστικά, ψηλώνουν ουσιαστικά τη χώρα».

Για να καταλήξει με αιχμές προς τη σαμαρική πλευρά, χρησιμοποιώντας τη λέξη «θεωρίες»: «Προτιμούμε εμείς, να απαντάμε με αυτά κι όχι με θεωρίες. Ο κόσμος όλα αυτά τα βάζει στο ζύγι, δημοκρατία έχουμε και όταν έρχεται η ώρα των βουλευτικών εκλογών, θεωρώ ότι οι πολίτες με αυτά θα αποφασίσουν και όχι με θεωρίες και λόγια».

Απηχεί τις απόψεις

Φυσικά ο Χρύσανθος Λαζαρίδης δεν είναι ακριβώς ένας απλός «πολίτης». Πέραν του ότι στο ίδιο το άρθρο, εκείνος υπογράφει με την ιδιότητα του συμβούλου του Αντώνη Σαμαρά, είναι απολύτως σαφές ότι το περιεχόμενο του άρθρου του απηχεί πλήρως, μέχρι και την τελευταία λέξη, τις απόψεις του πρώην πρωθυπουργού.

Κάτι που πάντως ουσιαστικά αναγνώρισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, επιλέγοντας να εξαπολύσει ευθεία επίθεση στον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας (Real FM) ότι «έχει ρίξει μια κυβέρνηση ο κ. Αντ. Σαμαράς, δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ φρόνιμο να δημιουργήσει εκ νέου θέματα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί κιόλας να την ρίξει. Μια παράταξη που τον τίμησε κάνοντάς τον αρχηγό, όταν κάποια στιγμή έλεγε ότι ‘εγώ δεν θα γυρίσω ούτε κι αν με καλέσουν στη ΝΔ’», ενώ χαρακτήρισε το άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη «απαράδεκτο, προκλητικό και θα έλεγα και προσβλητικό απέναντι συνολικά στην παράταξη, όχι μόνον στον πρωθυπουργό».

Ενταφιασμός της τακτικής

Με τον τρόπο αυτό ενταφιάστηκε από την κυβερνητική πλευρά, για τα καλά, και η όλη πρωθυπουργική τακτική περί «ανοίγματος» προς την πλευρά του κ. Σαμαρά, δείχνοντας και τη σύγκρουση που προμηνύεται στο μέλλον.

Από εκεί και πέρα ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης έδειξε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ποια θα είναι η γραμμή άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στην κριτική που δέχεται για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και την πίεση που αισθάνεται το μέγαρο Μαξίμου από την κριτική αυτή. Ειδικότερα αναφερόμενος στα θέματα της Άμυνας και λέγοντας ότι «προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική, ποιοτική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλα τα πεδία», θέλησε να πει ότι αυτό «αξίζει να αναδεικνύεται από όλους μας, σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα για το πόσο ισχυρή πραγματικά είναι η πατρίδα μας».

Οι κινήσεις Σαμαρά

Στο μεταξύ δεδομένο είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα συνεχίσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του για ζητήματα της επικαιρότητας και επομένως και την κριτική του προς την κυβέρνηση.

Όσον αφορά τις όποιες εξελίξεις από την πλευρά του κ. Σαμαρά, δεδομένο είναι επίσης ότι οι κινήσεις στις οποίες προχωρά γίνονται και με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, που αυτή τη στιγμή αποτυπώνουν ένα ποσοστό 28% αναποφάσιστων που δηλώνουν ότι αυτοπροσδιορίζονται ως «Κεντροδεξιοί» και ένα ποσοστό 6% αναποφάσιστων που δηλώνουν ότι αυτοπροσδιορίζονται ως «Δεξιοί» (ALCO).