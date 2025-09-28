Μήνυμα Σαμαρά προς Μητσοτάκη: «Απέτυχες, φύγε»

Την πρώτη δημόσια απάντηση από την πλευρά Σαμαρά ουσιαστικά εισέπραξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη νέα τακτική που εγκαινίασε στη ΔΕΘ και κατά την οποία επιχειρεί να εμφανιστεί ότι κάνει άνοιγμα προς τον πρώην πρωθυπουργό, έχοντας πλέον αντιληφθεί ότι η ρήξη του μαζί του, θέτει μεγάλα εμπόδια στην προσπάθειά του να συσπειρώσει το δικό του χώρο.

Μετωπική σε Μητσοτάκη

Με άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, ο οποίος είναι σύμβουλος και από τους πιο βασικούς συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά, (στο πλευρό του οποίου βρίσκεται τόσο πριν τη θητεία του ως πρωθυπουργός, όσο κατά τη διάρκειά της και βέβαια και σήμερα), εξαπολύει κατά μέτωπο επίθεση, όχι στη ΝΔ, αλλά στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά.

Ο κ. Λαζαρίδης καταλογίζει στον Κυρ. Μητσοτάκη ότι έχει «αποτύχει πλήρως» και ουσιαστικά του δείχνει την πόρτα της εξόδου από την εξουσία, αναφέροντας ότι δεν είναι η «μοναδική λύση κυβερνησιμότητας», όπως «παρουσιάζεται σήμερα», αλλά «το πιο σοβαρό πρόβλημα».

«Πλήρως αποτυχημένη»

Ειδικότερα, ο σύμβουλος του Αντ. Σαμαρά, ξεκινά το άρθρο του ρωτώντας: «Πότε αποτυγχάνει μια Πολιτική; Όταν στηρίζεται σε λάθος υποθέσεις, όταν επιδιώκει ανέφικτα αποτελέσματα, όταν δεν έχει διαβάσει καλά τον αντίπαλο ή όταν δεν υπάρχει «εναλλακτική», αν όλα πάνε στραβά» και σημειώνει ότι «η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη αποδείχθηκε πλήρως αποτυχημένη, γιατί συνέβησαν ΟΛΑ τα παραπάνω μαζί! Κι έτσι φτάσαμε στο φιάσκο της Νέας Υόρκης».

Ο Χρ. Λαζαρίδης ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «η Ελλάδα υπέγραψε ‘φιλία’ με την Τουρκία, χωρίς εκείνη να παίρνει πίσω κανένα από τα τετελεσμένα που είχε δημιουργήσει σε βάρος μας (εισβολή στην Κύπρο, casus belli, γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, τουρκολιβυκό μνημόνιο). Έτσι στέλναμε μήνυμα σε φίλους, εχθρούς, συμμάχους και δυνητικούς συμμάχους, ότι οι διαφορές μας με την Τουρκία δεν είναι, τάχα, σοβαρές. Άρα κανείς τρίτος δεν χρειάζεται να τις παίρνει στα σοβαρά. Μόνοι μας ‘ξεπλέναμε’ την Τουρκία!».

«Στο περιθώριο»

Σημειώνει ακόμα ότι «Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να πείσει καμία χώρα να μη στηρίξει την Τουρκία, αφού η ίδια είχε ήδη ανακηρύξει την Αγκυρα… ‘φίλη’ της!», ενώ προσθέτει ότι «οι χώρες, συνήθως, πρώτα λύνουν τα προβλήματά τους με έναν απειλητικό γείτονα και μετά υπογράφουν «φιλία» μαζί του. Εμείς κάναμε το αντίθετο – και το πληρώνουμε τώρα. Κι έτσι η «φίλη» Τουρκία, ενώ εξακολουθεί να μας απειλεί, βρίσκεται η ίδια στο κέντρο των εξελίξεων – κι εμείς στο περιθώριο».

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρει πως «όταν μόνος σου υποβαθμίζεις τις απειλές που δέχεσαι, όταν μόνος σου διακηρύσσεις τη φιλία σου προς εκείνον που πρωτίστως σε απειλεί, κανείς δεν σε υπολογίζει στους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς του».

Ο Χρ. Λαζαρίδης, αναφερόμενος στην Τουρκία, επισημαίνει ακόμα πως «όσα πέτυχε σε βάρος μας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είναι ακόμα αντιστρέψιμα… Αλλά για να αντιστραφούν, χρειάζεται άμεση και ριζική αναθεώρηση Πολιτικής. Γιατί η Πολιτική μας έχει πλήρως αποτύχει. Και η αποτυχία ΔΕΝ αφορά μόνον τα ελληνοτουρκικά…».

«Η «λύση» και το πρόβλημα»

Αναφέρει επίσης ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εγκαίρως προειδοποιηθεί! Για όλα: και για την αποτυχία της κατευναστικής πολιτικής προς την Τουρκία και για την καταστροφική βιασύνη στην ‘πράσινη μετάβαση’, και για τον ανεξέλεγκτο δικαιωματισμό, και για τη δράση των διακινητών στο Μεταναστευτικό».

Και καταλήγει, τονίζοντας ότι «δεν έσφαλλε επειδή δεν μπορούσε να φανταστεί τις συνέπειες. Έσφαλλε παρότι τον είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως! Κι όμως, παρουσιάζεται σήμερα ως η ‘μοναδική λύση κυβερνησιμότητας’. Όταν έχεις αποτύχει πλήρως, ενώ σε είχαν προειδοποιήσει κατ’ επανάληψιν, δεν είσαι η ‘λύση’. Είσαι το πιο σοβαρό ΠΡΟΒΛΗΜΑ».

Με άλλα λόγια, εν μέσω των έντονων σεναρίων για νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Λαζαρίδης βγάζει «κόκκινη κάρτα» στον νυν πρωθυπουργό, καθιστώντας έτσι σαφές πως η ρήξη μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά είναι οριστική και πως η μόνη περίπτωση επαναπροσέγγισης του πρώην πρωθυπουργού με τη ΝΔ, είναι με άλλο αρχηγό.