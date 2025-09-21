Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν καταφέρνει να αποκομίσει τα κέρδη που ανέμενε από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, με τη γκρίνια στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης -αν και σε αυτή τη φάση υπόκωφη- να παραμένει αμείωτη, και με ένα κόμμα Σαμαρά να φαντάζει όλο και πιο κοντά μετά την εμφατική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στις πολιτικές παρεμβάσεις, με αναφορά μάλιστα στα Τέμπη, ο Κυρ. Μητσοτάκης, με την παρουσία του στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, επιχείρησε να μαζέψει το κόμμα του, να κάνει «μασάζ» στους βουλευτές του και να τους ζητήσει ουσιαστικά να βάλουν πλάτη, ούτως ώστε να σωθεί η παρτίδα που φαίνεται τόσο χαμένη όσο η αυτοδυναμία στις μετρήσεις κοινής γνώμης.

Και το τυράκι που ο πρωθυπουργός πετάει στους βουλευτές του, προκειμένου να βάλουν την πλάτη που ζητά, είναι ότι εφόσον σωθεί η παρτίδα, θα μπορέσουν και να επανεκλεγούν όσοι ανησυχούν για τη βουλευτική τους έδρα, λόγω της απώλειας των εδρών που προοιωνίζονται τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ.

Εξ ού και θέλησε να πει στους βουλευτές του ότι «είμαι πρωθυπουργός γιατί είμαι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αντλώ τη δύναμή μου από εσάς, τα συμφέροντά μας είναι απολύτως ταυτισμένα και ευθυγραμμισμένα» και ότι «όταν εσείς είστε ισχυροί, εγώ είμαι ισχυρός και αντίστροφα».

Θέλησε να τους διαμηνύσει ότι «πάντα απαιτείται εσωτερικός διάλογος» αλλά «απαιτείται και εξωτερική πειθαρχία, απαιτείται ένας πλουραλιστικός προβληματισμός αλλά απαιτείται και κοινή στάση».

«Μασάζ»

Στο ίδιο πλαίσιο τους είπε ότι «θα πρέπει να πορευτούμε όλοι μαζί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η οποία έχει αποδώσει στο παρελθόν εκλογικά, έτσι ώστε να μπορούμε σήμερα να έχουμε την τιμή να κυβερνούμε αυτοδύναμα τη χώρα», ενώ ανέφερε ότι «η κοινοβουλευτική μας δουλειά πρέπει να συνδυαστεί με ένα δυναμικό άνοιγμα στις Περιφέρειες» και ζήτησε από τους βουλευτές του να συνδράμουν στην προβολή των εξαγγελιών που έκανε στη ΔΕΘ, προς τους πολίτες (οι οποίοι δεν επεφύλαξαν στα μέτρα θερμή υποδοχή), λέγοντας ότι «έχει ξεχωριστή σημασία […] να εξηγούμε πώς οι λιγότεροι φόροι μεταφράζονται σε διαθέσιμο εισόδημα».

«Μασάζ» προς τα στελέχη που ανήκουν στο παραδοσιακό κομμάτι της ΝΔ, στο οποίο υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια, επιχείρησε να κάνει ο Κυρ. Μητσοτάκης, με αναφορές, όπως περί κυβερνητικών επιλογών «ταυτοτικών της ιδεολογικής και πολιτικής φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας».

Σαφές μήνυμα και σε όσους στη ΝΔ, μετά και την τελευταία προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου, δεν κρύβουν την εδώ και καιρό μεγάλη ενόχλησή τους για την συνεχιζόμενη αξιοποίηση στελεχών που προέρχονται από το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ. «Κάναμε πράξη αυτή τη διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ότι είμαστε η παράταξη που πηγαίνει πέρα από τις «ετικέτες» του κέντρου, της δεξιάς, της αριστεράς», είπε με νόημα ο Μητσοτάκης, για να υποστηρίξει ότι «αυτή η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έκανε πράξη αυτή την επιταγή της ιδρυτικής μας διακήρυξης, γι’ αυτό φτάσαμε και σε αυτά τα ποσοστά».

Η τακτική

Αλλά ο πρωθυπουργός έδειξε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας και την τακτική με την οποία θα πορευτεί στο δρόμο προς τις εκλογές. Πρόκειται για την ίδια, έως τώρα τακτική, η οποία περιλαμβάνει επιθέσεις στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγορεί για «λεφτόδεντρα» και για «πλεόνασμα λαϊκισμού», σε μια προσπάθεια να προωθήσει το αφήγημα ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική διακυβέρνησης.

Η παρέμβαση Σαμαρά

Την ίδια ώρα βέβαια, οι πονοκέφαλοι που έχει να αντιμετωπίσει ο Κυρ. Μητσοτάκης εντείνονται. Και σίγουρα μετά την εμφατική επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στις πολιτικές παρεμβάσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός, σε μια παρέμβαση που ήρθε να ταράξει τα «γαλάζια» εσωκομματικά νερά, λίγο πριν την ομιλία Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα, αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, επιλέγοντας να δηλώσει ότι παρεμβαίνει «ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της» και τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους».

Πιο κοντά ένα κόμμα Σαμαρά

Πρόκειται για την πρώτη πολιτική παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού μετά την τραγωδία που βίωσε με το θάνατο της κόρης του και από εδώ και πέρα αναμένεται να πυκνώσει τις παρεμβάσεις του. Μάλιστα η παρέμβαση αυτή δίνει την αίσθηση σε έμπειρους παρατηρητές στο εσωτερικό της ΝΔ, ότι ο κ. Σαμαράς έχει πλέον πάρει τις αποφάσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος και ότι κάτι τέτοιο έρχεται πλέον πιο κοντά.

Μάλιστα μέσα στη ΝΔ έχει φουντώσει και η συζήτηση για το ποιοι θα ακολουθούσαν τον πρώην πρωθυπουργό σε ένα τέτοιο εγχείρημα. «Γαλάζια» στελέχη θεωρούν κρίσιμο για τον ίδιο τον κ. Σαμαρά το να μην πάρει εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ, για να μην κατηγορηθεί ότι πάει να ρίξει την κυβέρνηση και επομένως αν υπάρξουν βουλευτές που θα επιλέξουν να στοιχηθούν πίσω του σε ένα νέο κόμμα, να παραιτηθούν πρώτα από τις έδρες τους ή να ανακοινώσουν την προσχώρησή τους στο τέλος της θητείας τους.

Υπολογισμοί

Και είναι δεδομένο ότι, πέραν των ιδεολογικών συγκλίσεων, ήδη υπάρχουν βουλευτές που κάνουν υπολογισμούς σε σχέση με το πόσο πιθανό είναι να επενακλεγούν με τα σημερινά χαμηλά ποσοστά της ΝΔ ή με την προσχώρησή τους τους σε ένα κόμμα Σαμαρά.

Σε κάθε περίπτωση, το άνοιγμα που προσπάθησε να εμφανιστεί ο Κυρ. Μητσοτάκης ότι κάνει στη ΔΕΘ προς τους Κώστα Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά, όπως σημείωνε το in, καθόλου δεν εισπράχθηκε στο εσωτερικό της ΝΔ ως ειλικρινής κίνηση προς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Αντιθέτως έγινε ορατό ως επιμονή του Κυρ. Μητσοτάκη στη δική του γραμμή και στα όσα έχει πει εναντίον των δύο πρώην πρωθυπουργών και ως ένα απειλητικό μήνυμα προς τους προκατόχους του, ότι θα πρέπει να κάτσουν «φρόνιμα», αλλιώς θα τους φορτώσει την κατηγορία ότι η κριτική και οι διαφωνίες που διατυπώνουν θέτουν σε κίνδυνο την παράταξη.

Και, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι σαφές ότι ούτε η πλευρά Σαμαρά είδε το άνοιγμα του κ. Μητσοτάκη ως ειλικρινές και πραγματικό.

Η 8η Οκτωβρίου

Και όσο και αν η πλευρά Μητσοτάκη επιχειρήσει να αξιοποιήσει την 8η Οκτωβρίου και την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη, για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του για την Τεχνητή Νοημοσύνη (όπου Κώστας Καραμανλής και Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παραστούν, ενώ πιθανό είναι και για τον Αντ. Σαμαρά) προκειμένου να παρουσιάσει εκ νέου μια εικόνα ανοίγματος στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, το ρήγμα με τον κ. Καραμανλή φαίνεται αγεφύρωτο, ενώ η ρήξη του με τον κ. Σαμαρά είναι απολύτως σαφές ότι είναι οριστική.