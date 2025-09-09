newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οξύνει το εσωκομματικό μέτωπο αντί να το αμβλύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:05

Οξύνει το εσωκομματικό μέτωπο αντί να το αμβλύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η όψιμη αναδίπλωση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, καθόλου δεν προσλαμβάνεται στο εσωτερικό της ΝΔ ως διάθεση του πρωθυπουργού να κάνει πραγματικό και ειλικρινές άνοιγμα, όσο και αν ο ίδιος προσπάθησε να το εμφανίσει ως τέτοιο.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Spotlight

Όχι μόνο δεν αμβλύνει, αλλά οξύνει ακόμα περισσότερο το εσωκομματικό μέτωπο στη ΝΔ, η όψιμη αναδίπλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρα.

Θυμίζουμε ότι την περασμένη Κυριακή, στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός θέλησε να αποφύγει να πει οτιδήποτε που θα ερμηνευτεί ως επίθεση στους δύο πρώην πρωθυπουργούς κι έτσι για τον μεν κ. Σαμαρά αρκέστηκε να μιλήσει για το βαρύ πένθος του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσει στην πολιτική ερώτηση που του ετέθη, ενώ για τον κ. Καραμανλή δεν θέλησε να πει ουσιαστικά τίποτα.

Όμως αυτά που εντέλει επέλεξε να πει, καθόλου δεν προσλαμβάνονται στο εσωτερικό της ΝΔ ως διάθεση του πρωθυπουργού να κάνει πραγματικό και ειλικρινές άνοιγμα στους πρώην πρωθυπουργούς, όσο και αν ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης προσπάθησε να το εμφανίσει ως τέτοιο.

«Μοναχική δουλειά»

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός είπε ότι «η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά και οι πρώην πρωθυπουργοί γνωρίζουν καλύτερα το πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή», μίλησε για «διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν εκατέρωθεν», ενώ προσπάθησε να εμφανιστεί ενωτικός, λέγοντας ότι «η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μιας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας και η μόνη δύναμη, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς». Για να καταλήξει: «Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από αυτό».

«Γαλάζια» στελέχη, λοιπόν, δεν είδαν καμία διάθεση του πρωθυπουργού να ρίξει γέφυρες στους κ. Καραμανλή και Σαμαρά. Αντιθέτως, είδαν τον Κυρ. Μητσοτάκη να επιμένει στη δική του γραμμή και στα όσα έχει πει εναντίον των δύο πρώην πρωθυπουργών, αλλά και να στέλνει το μήνυμα ότι πορεύεται μόνος του, χωρίς αυτούς και χωρίς οποιονδήποτε έχει άλλες απόψεις από τον ίδιο («η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά»).

Απειλητικό μήνυμα

Όσο για τα περί της «παράταξης» που είναι «σήμερα η μόνη δύναμη σταθερότητας» με τον πρωθυπουργό να καταλήγει, λέγοντας πως πιστεύει ότι «τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει», φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ τα εκλαμβάνουν ως ένα απειλητικό μήνυμα του Κυρ. Μητσοτάκη προς τους προκατόχους του, ότι θα πρέπει να κάτσουν «φρόνιμα», αλλιώς θα τους φορτώσει την κατηγορία ότι η κριτική και οι διαφωνίες που διατυπώνουν θέτουν σε κίνδυνο την παράταξη.

Οι ίδιες «γαλάζιες» φωνές θεωρούν ότι με αυτή του τη στάση ο Κυρ. Μητσοτάκης, επιδίδεται σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων, επιχειρώντας να παρουσιαστεί ο ίδιος ως κυρίαρχος και να ρίξει το μπαλάκι στους πρώην πρωθυπουργούς, προσπαθώντας να τους εμφανίσει ότι εκείνοι είναι που έχουν το θέμα και όχι ο ίδιος.

Βέβαια όσο και αν τώρα επιχειρεί να εμφανιστεί ενωτικός, είναι ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης που πρόσφατα επέλεξε να εξαπολύσει ευθεία επίθεση στον Κ. Καραμανλή, επιχειρώντας να απαξιώσει συνολικά την περίοδο διακυβέρνησής του σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ είναι βέβαια ο ίδιος που έχει διαγράψει τον Αντ. Σαμαρά.

Η αναδίπλωση

Απλώς αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργός αναγκάζεται να αναδιπλωθεί γιατί αντιλαμβάνεται ότι το βαθύ ρήγμα που ο ίδιος δημιούργησε με τον κ. Καραμανλή και η οριστική ρήξη του με τον κ. Σαμαρά, θέτουν τεράστια εμπόδια στην αγωνιώδη προσπάθειά του να συσπειρώσει το δικό του χώρο, σε μια περίοδο που η αυτοδυναμία φαντάζει άπιαστο όνειρο και που μόλις έπαιξε τα ρέστα του στη ΔΕΘ, αναζητώντας την προσέγγιση με κοινωνικά στρώματα που γυρνούν την πλάτη στην κυβέρνηση.

Ωστόσο «γαλάζια» στελέχη επισημαίνουν πως από την ιστορία έχει φανεί ότι οι παροχές (που τώρα ήταν και λίγες σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί) δεν λύνουν το πρόβλημα των κυβερνήσεων.

Επιπλέον φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ γνωρίζουν ότι το όποιο όφελος του πρωθυπουργού από τις εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη, μπορεί πολύ εύκολα να εξανεμιστεί με μια νέα δικογραφία, η οποία -σκέφτονται ότι- εάν εμπλέκει και μεγάλο αριθμό βουλευτών θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, ακόμα και να θέσει σε αμφισβήτηση τη δεδηλωμένη.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, για τον Αντ. Σαμαρά, με δεδομένο το βαρύ πένθος που βιώνει, είναι λογικό ότι θα απέχει από κάθε πολιτική δραστηριότητα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και επομένως οι όποιες αποφάσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος έχουν μετατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, την ώρα που πληροφορίες αναφέρουν ότι του ζητείται να το κάνει.

Ο Κ. Καραμανλής, όπως έγκαιρα έχει γράψει το in, στις 8 Οκτωβρίου αναμένεται να παραστεί στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του βουλευτή της ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου δεν θα μιλήσει, ενώ για την επόμενη ομιλία του εξετάζει διαφορετικές προτάσεις που του έχουν γίνει και αφορούν εκδηλώσεις που προσδιορίζονται χρονικά στα μέσα Οκτωβρίου.

Η απάντηση Καραμανλή

Εκεί, εφόσον κλειδώσει η επόμενη δημόσια παρέμβασή του, βέβαιο θεωρείται ότι θα δώσει τη δική του απάντηση, με το δικό του τρόπο, στην επίθεση που δέχτηκε από τον πρωθυπουργό. Φυσικά, όσοι γνωρίζουν πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί ο πρώην πρωθυπουργός, δεν περιμένουν να αναφερθεί ονομαστικά στον Κυρ. Μητσοτάκη. Όμως είναι βέβαιοι ότι θα υπερασπιστεί με σαφή τρόπο τη δική του περίοδο διακυβέρνησης, απέναντι στην κατηγορία περί «ακινησίας» και τη γενικότερη πρωθυπουργική προσπάθεια απαξίωσής της.

Αυτήν την απάντηση του κ. Καραμανλή φοβάται άλλωστε ο Κυρ. Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει την τακτική που είδαμε στη Θεσσαλονίκη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Metlen: Με λονδρέζικο αέρα γράφει ιστορικές επιδόσεις στο α΄ εξάμηνο

Metlen: Με λονδρέζικο αέρα γράφει ιστορικές επιδόσεις στο α΄ εξάμηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Τι είπε στη συνάντηση με Τασούλα
Παράλληλο σύμπαν 09.09.25

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Τι είπε στη συνάντηση με Τασούλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε θριαμβολογίες περί «τολμηρής φορολογικής μεταρρύθμισης» και ισχυρισμούς «για μείωση φόρων και αύξηση μισθών με άλλο τρόπο»

Σύνταξη
Αναβάλλεται για τους πολλούς το ταξίδι στη γη της επαγγελίας μετά τις εξηγήσεις της εξαγγελίας, τώρα επιστρέφουμε στο «μη γίνει της Γαλλίας»
in Confidential 09.09.25

Αναβάλλεται για τους πολλούς το ταξίδι στη γη της επαγγελίας μετά τις εξηγήσεις της εξαγγελίας, τώρα επιστρέφουμε στο «μη γίνει της Γαλλίας»

Με χαρτί και με μολύβι οι πολλοί ψάχνουν με το το κυάλι στο τέλος τι θα μείνει από τις φοροαπαλλαγές με τις μέρες του μήνα να εξακολουθούν να είναι... πολλές για αυτόν τον μισθό και το ράφι του σούπερ μάρκετ εχθρικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο
Εργασιακό «τερατούργημα» 08.09.25

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο

«Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που συμμετείχε στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για το 13ωρο

Σύνταξη
Μάντζος: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση» – Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τη ΔΕΘ ως «μεγάλο παζάρι»
ΔΕΘ 08.09.25

Μάντζος: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση» – Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τη ΔΕΘ ως «μεγάλο παζάρι»

«Διατυπώνουμε το δικό μας εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα απέναντι στη φιλοσοφία πελατειακής λογικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη», λέει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναρμόδιος να απαντήσει δηλώνει ο Γιώργος Μυλωνάκης για την ομολογία Μπουκώρου και τον ρόλο του Μαξίμου αναφορικά με τις παρακολουθήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δεν απαντά στην Ερώτηση Κωνσταντοπούλου, την κατηγορεί ότι «κατασκευάζει κατηγορητήρια με μικροπολιτική σκοπιμότητα»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ – Η δήλωση της Κομισιόν
Αναπάντητο ερώτημα 08.09.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει δήλωση της Κομισιόν: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός δήλωσε άγνοια στη ΔΕΘ για τη μη ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά τον ΦΠΑ, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζει ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει καλά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ

Σύνταξη
Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση
Πολιτική 08.09.25

Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση

«Ο κ. Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, νόμισε ότι μπορεί να ξεγελάσει ξανά τους ανθρώπους της υπαίθρου με φθηνές υποσχέσεις» τόνισε ο ο βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν

Σε αφιέρωμά της, η ισπανική εφημερίδα AS χαρακτηρίζει τον Εργκίν Αταμάν ως «Μουρίνιο του μπάσκετ», την ώρα που ο Τούρκος είναι πρώτος και στις προτιμήσεις του κοινού ανάμεσα στους προπονητές του Eurobasket.

Σύνταξη
Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά από τις αιματηρές διαδηλώσεις
Εξέγερση 09.09.25

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις αιματηρές κινητοποιήσεις - Διαδηλωτές πολιορκούν την κατοικία του προέδρου

Οι διαδηλωτές στο Νεπάλ συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη για τους 19 νεκρούς από την κρατική καταστολή - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός για να εκτονωθεί η κατάσταση

Σύνταξη
Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη
Live in Style 09.09.25

Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη

Η Μαρία Αντουανέτα επανεκτιμάται ως μια από τις πιο ισχυρές επιρροές στη μόδα και τη διακόσμηση, με τον Μανόλο Μπλάνικ και νέες ιστορικές προσεγγίσεις να φωτίζουν τη διαχρονική της κληρονομιά

Σύνταξη
Από το YouTube στις sold out εμφανίσεις: Ο APON μπήκε «κατά λάθος» στη μουσική για να γίνει viral
Next big thing 09.09.25

Από το YouTube στις sold out εμφανίσεις: Ο APON μπήκε «κατά λάθος» στη μουσική για να γίνει viral

Ο νεαρός καλλιτέχνης APON θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο hot ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, δίνοντας τη μια sold out συναυλία μετά την άλλη σε όλη την Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γαλλία: Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την πτώση Μπαϊρού – Η στάση των Σοσιαλιστών και οι «πρόθυμοι να αναλάβουν»
«Αποχαιρετιστήρια πάρτι» 09.09.25

Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την πτώση Μπαϊρού - Η στάση των Σοσιαλιστών και οι «πρόθυμοι να αναλάβουν»

Αναζητείται ο πέμπτος πρωθυπουργός σε δύο χρόνια - Η Γαλλία σε κρίση, ο Μακρόν ψάχνει σωσίβιο - Με «αποχαιρετιστήρια πάρτι» γιόρτασαν οι Γάλλοι την πτώση του Μπαϊρού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Τι είπε στη συνάντηση με Τασούλα
Παράλληλο σύμπαν 09.09.25

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Τι είπε στη συνάντηση με Τασούλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε θριαμβολογίες περί «τολμηρής φορολογικής μεταρρύθμισης» και ισχυρισμούς «για μείωση φόρων και αύξηση μισθών με άλλο τρόπο»

Σύνταξη
Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο
Μοίρασμα αγάπης 09.09.25

Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο

H Tate Modern θα φιλοξενήσει την μεγαλύτερη έκθεση της Τρέισι Έμιν την επόμενη άνοιξη. Το A Second Life θα παρουσιάσει το έργο My Bed και πρωτότυπα έργα που αντανακλούν την εμπειρία της Βρετανίδας καλλιτέχνιδας με τον καρκίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς
Ελλάδα 09.09.25

Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς

Η κυρία έρευνα για την εμβληματική αυτή υπόθεση στα Τέμπη ολοκληρώθηκε από τον εφέτη ειδικό ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη ο οποίος απέστειλε το φάκελο για τους πρώην γενικούς γραμματείς  στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΚΕΔΕ: Οι πολεοδομίες πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των Δήμων
Τα ζητούμενα 09.09.25

ΚΕΔΕ: Οι πολεοδομίες πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των Δήμων

Η ΚΕΔΕ με ανακοίνωση της πήρε θέση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στα πλαίσια της ΔΕΘ. Φάνηκε σύμφωνη σε σημεία των εξαγγελιών αλλά και αντίθετη σε άλλες με κύρια την αφαίρεση της αρμοδιότητας των ΥΔΟΜ.

Σύνταξη
Τηλεθέαση-ρεκόρ, θρίαμβος του streaming: MrBeast και IShowSpeed φέρνουν το NFL στο YouTube – Νέα εποχή
Go Fun 09.09.25

Τηλεθέαση-ρεκόρ, θρίαμβος του streaming: MrBeast και IShowSpeed φέρνουν το NFL στο YouTube – Νέα εποχή

Το YouTube έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο στον κόσμο του NFL, μεταδίδοντας τον πρώτο του αποκλειστικό αγώνα και επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον της τηλεόρασης βρίσκεται πλέον στο streaming

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο