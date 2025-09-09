Οξύνει το εσωκομματικό μέτωπο αντί να το αμβλύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Όχι μόνο δεν αμβλύνει, αλλά οξύνει ακόμα περισσότερο το εσωκομματικό μέτωπο στη ΝΔ, η όψιμη αναδίπλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρα.

Θυμίζουμε ότι την περασμένη Κυριακή, στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός θέλησε να αποφύγει να πει οτιδήποτε που θα ερμηνευτεί ως επίθεση στους δύο πρώην πρωθυπουργούς κι έτσι για τον μεν κ. Σαμαρά αρκέστηκε να μιλήσει για το βαρύ πένθος του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσει στην πολιτική ερώτηση που του ετέθη, ενώ για τον κ. Καραμανλή δεν θέλησε να πει ουσιαστικά τίποτα.

Όμως αυτά που εντέλει επέλεξε να πει, καθόλου δεν προσλαμβάνονται στο εσωτερικό της ΝΔ ως διάθεση του πρωθυπουργού να κάνει πραγματικό και ειλικρινές άνοιγμα στους πρώην πρωθυπουργούς, όσο και αν ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης προσπάθησε να το εμφανίσει ως τέτοιο.

«Μοναχική δουλειά»

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός είπε ότι «η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά και οι πρώην πρωθυπουργοί γνωρίζουν καλύτερα το πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή», μίλησε για «διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν εκατέρωθεν», ενώ προσπάθησε να εμφανιστεί ενωτικός, λέγοντας ότι «η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μιας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας και η μόνη δύναμη, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς». Για να καταλήξει: «Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από αυτό».

«Γαλάζια» στελέχη, λοιπόν, δεν είδαν καμία διάθεση του πρωθυπουργού να ρίξει γέφυρες στους κ. Καραμανλή και Σαμαρά. Αντιθέτως, είδαν τον Κυρ. Μητσοτάκη να επιμένει στη δική του γραμμή και στα όσα έχει πει εναντίον των δύο πρώην πρωθυπουργών, αλλά και να στέλνει το μήνυμα ότι πορεύεται μόνος του, χωρίς αυτούς και χωρίς οποιονδήποτε έχει άλλες απόψεις από τον ίδιο («η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά»).

Απειλητικό μήνυμα

Όσο για τα περί της «παράταξης» που είναι «σήμερα η μόνη δύναμη σταθερότητας» με τον πρωθυπουργό να καταλήγει, λέγοντας πως πιστεύει ότι «τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει», φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ τα εκλαμβάνουν ως ένα απειλητικό μήνυμα του Κυρ. Μητσοτάκη προς τους προκατόχους του, ότι θα πρέπει να κάτσουν «φρόνιμα», αλλιώς θα τους φορτώσει την κατηγορία ότι η κριτική και οι διαφωνίες που διατυπώνουν θέτουν σε κίνδυνο την παράταξη.

Οι ίδιες «γαλάζιες» φωνές θεωρούν ότι με αυτή του τη στάση ο Κυρ. Μητσοτάκης, επιδίδεται σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων, επιχειρώντας να παρουσιαστεί ο ίδιος ως κυρίαρχος και να ρίξει το μπαλάκι στους πρώην πρωθυπουργούς, προσπαθώντας να τους εμφανίσει ότι εκείνοι είναι που έχουν το θέμα και όχι ο ίδιος.

Βέβαια όσο και αν τώρα επιχειρεί να εμφανιστεί ενωτικός, είναι ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης που πρόσφατα επέλεξε να εξαπολύσει ευθεία επίθεση στον Κ. Καραμανλή, επιχειρώντας να απαξιώσει συνολικά την περίοδο διακυβέρνησής του σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ είναι βέβαια ο ίδιος που έχει διαγράψει τον Αντ. Σαμαρά.

Η αναδίπλωση

Απλώς αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργός αναγκάζεται να αναδιπλωθεί γιατί αντιλαμβάνεται ότι το βαθύ ρήγμα που ο ίδιος δημιούργησε με τον κ. Καραμανλή και η οριστική ρήξη του με τον κ. Σαμαρά, θέτουν τεράστια εμπόδια στην αγωνιώδη προσπάθειά του να συσπειρώσει το δικό του χώρο, σε μια περίοδο που η αυτοδυναμία φαντάζει άπιαστο όνειρο και που μόλις έπαιξε τα ρέστα του στη ΔΕΘ, αναζητώντας την προσέγγιση με κοινωνικά στρώματα που γυρνούν την πλάτη στην κυβέρνηση.

Ωστόσο «γαλάζια» στελέχη επισημαίνουν πως από την ιστορία έχει φανεί ότι οι παροχές (που τώρα ήταν και λίγες σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί) δεν λύνουν το πρόβλημα των κυβερνήσεων.

Επιπλέον φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ γνωρίζουν ότι το όποιο όφελος του πρωθυπουργού από τις εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη, μπορεί πολύ εύκολα να εξανεμιστεί με μια νέα δικογραφία, η οποία -σκέφτονται ότι- εάν εμπλέκει και μεγάλο αριθμό βουλευτών θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, ακόμα και να θέσει σε αμφισβήτηση τη δεδηλωμένη.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, για τον Αντ. Σαμαρά, με δεδομένο το βαρύ πένθος που βιώνει, είναι λογικό ότι θα απέχει από κάθε πολιτική δραστηριότητα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και επομένως οι όποιες αποφάσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος έχουν μετατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, την ώρα που πληροφορίες αναφέρουν ότι του ζητείται να το κάνει.

Ο Κ. Καραμανλής, όπως έγκαιρα έχει γράψει το in, στις 8 Οκτωβρίου αναμένεται να παραστεί στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του βουλευτή της ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου δεν θα μιλήσει, ενώ για την επόμενη ομιλία του εξετάζει διαφορετικές προτάσεις που του έχουν γίνει και αφορούν εκδηλώσεις που προσδιορίζονται χρονικά στα μέσα Οκτωβρίου.

Η απάντηση Καραμανλή

Εκεί, εφόσον κλειδώσει η επόμενη δημόσια παρέμβασή του, βέβαιο θεωρείται ότι θα δώσει τη δική του απάντηση, με το δικό του τρόπο, στην επίθεση που δέχτηκε από τον πρωθυπουργό. Φυσικά, όσοι γνωρίζουν πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί ο πρώην πρωθυπουργός, δεν περιμένουν να αναφερθεί ονομαστικά στον Κυρ. Μητσοτάκη. Όμως είναι βέβαιοι ότι θα υπερασπιστεί με σαφή τρόπο τη δική του περίοδο διακυβέρνησης, απέναντι στην κατηγορία περί «ακινησίας» και τη γενικότερη πρωθυπουργική προσπάθεια απαξίωσής της.

Αυτήν την απάντηση του κ. Καραμανλή φοβάται άλλωστε ο Κυρ. Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει την τακτική που είδαμε στη Θεσσαλονίκη.