19.09.2025 | 15:56
Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West - Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο
Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη
Παρασκήνιο 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:55

Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη

Σε μια κίνηση συμβολικού περισσότερο περιεχομένου προχώρησε ο Γιώργος Βλάχος στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, θέτοντας ζήτημα εκλογής του νέου γραμματέα με κάλπη και όχι δια βοής. Τα μηνύματα και ο έντονος διάλογος με Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Να στηθεί κάλπη για την εκλογή του νέου γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ζήτησε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Γιώργος Βλάχος και να μην γίνει δια βοής, με το αίτημα να γίνει σεβαστός ο κανονισμός.

Η κίνηση αυτή, που δεν υποκρύπτει κάποια αντίθεση ως προς την επιλογή του προσώπου του Μάξιμου Χαρακόπουλου (τον οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Βλάχος θα ψήφιζε), ερμηνεύεται στους «γαλάζιους» διαδρόμους ως μια υπενθύμιση της παρουσίας βουλευτών που κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση.

Ως ένα μήνυμα, δηλαδή, ότι η εκλογή του κ. Χαρακόπουλου, που προέρχεται από το παραδοσιακό κομμάτι της ΝΔ και τους «γαλάζιους» αντάρτες, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η εσωκομματική κριτική και η έκφραση δυσαρέσκειας από βουλευτές της ΝΔ.

Η σιωπή «γαλάζιων» διαφωνούντων

Άλλωστε, υπάρχουν πολλοί βουλευτές της ΝΔ που, υπό κανονικές συνθήκες, θα ήθελαν να τοποθετηθούν προκειμένου να εκφράσουν αυτήν τους τη δυσαρέσκεια, αλλά επέλεξαν να μην το κάνουν στην τωρινή συνεδρίαση, είτε γιατί θέλησαν να δώσουν πίστωση χρόνου στον Κυρ. Μητσοτάκη μετά τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ, είτε γιατί αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι και ότι και να τοποθετηθούν δεν εισακούονται.

Εξαίρεση στο γενικότερο κλίμα σιωπής «γαλάζιων» διαφωνούντων αποτέλεσε η τοποθέτηση του Γ. Βλάχου, ο οποίος είχε έναν έντονο διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Έντονος διάλογος με Μητσοτάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βλάχος άφησε αιχμές και για την κυβερνητική μεθόδευση με τις επιστολικές ψήφους στην ψηφοφόρία για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατά τις ίδιες πληροφορίες ο διάλογος έχει ως εξής:

Κυρ. Μητσοτάκης: Σας παρακαλώ δια εγέρσεως να προχωρήσουμε στην εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου για την θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ.

Γ. Βλάχος: Αυτό δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό. Να στηθεί κάλπη.

Κυρ. Μητσοτάκης: Θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;

Γ. Βλάχος: Μα μου προτείνατε και αρνήθηκα. Να τηρηθεί ο Κανονισμός.

Κυρ. Μητσοτάκης: Αφού έχουμε έναν υποψήφιο. Αυτό που κάνετε δεν συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας

Γ. Βλάχος: Ζητάω να μπει κάλπη για να μην επαναληφθούν όσα έγιναν στην μυστική ψηφοφορία του καλοκαιριού (σ.σ. στην ψηφοφορία για τη σύσταση Προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ)

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας που διεξήχθη δια εγέρσεως, ο νέος γραμματέας της Κ.Ο. Μάξιμος Χαρακόπουλος σχολίασε ότι «περίμενα να υπάρξει ομοφωνία».

‘Ελεγχος

Την ίδια ώρα «γαλάζιοι» βουλευτές θα εξακολουθήσουν να εκφράζουν τις διαφωνίες τους και να δείχνουν ότι επιδιώκουν να ασκούν έλεγχο στην κυβέρνηση, φέρνοντας το μέγαρο Μαξίμου ενίοτε σε δύσκολη θέση.

Άλλωστε οι δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά μπορούν να λειτουργήσουν, με αρκετούς βουλευτές της ΝΔ, αν επιβεβαιωθούν τα ποσοστά που καταγράφονται, να ανησυχούν για την εξασφάλιση της επανεκλογή τους. Οπότε η επισήμανση των κακώς κειμένων και η διαφοροποίησή τους από επιλογές που «πληγώνουν» σημαντικό μέρος του κόσμου της παράταξης είναι και ένα μέσο για την πολιτική επιβίωσή τους.

Εσωκομματική κριτική

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βλάχος, με τη διατύπωση της διαφωνίας του ως προς το οργανωτικό, την ακολουθούμενη διαδικασία και το αίτημά του για τήρηση του κανονισμού, θέλησε να εκφράσει και κάποιους ακόμα βουλευτές. Η διατύπωση δε της ένστασης ως προς τη διαδικασία από τον κ. Βλάχο έχει σημασία, έρχεται να προστεθεί σε παλιότερες παρεμβάσεις του όπου έχει ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Ο κ. Βλάχος, ο οποίος μετέχει στην «ομάδα των 11», η οποία έχει διατυπώσει σειρά επικριτικών ερωτήσεων, στα τέλη Ιουλίου, με ερώτησή του για το «Εξοικονομώ 2025» έχει εκτοξεύσει εσωκομματικά βέλη, ενώ έντονη κριτική έχει ασκήσει και για το ζήτημα της ακρίβειας.

Ενδεικτική πάντως ότι τίποτα δεν αλλάζει στο εσωτερικό της ΝΔ σε σχέση με τις επόμενες κινήσεις βουλευτών που θα περιέχουν εσωκομματική κριτική προς την κυβέρνηση, είναι και η πρόσφατη κατάθεση ερώτησης 8 γαλάζιων βουλευτών στην υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, λίγες μόλις μέρες πριν τη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

