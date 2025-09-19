Μασάζ Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές και φροντιστήριο για τα μέτρα της ΔΕΘ

Σε μασάζ και… φροντιστήριο για τα μέτρα της ΔΕΘ εξελίχθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή.

Η ΚΟ της ΝΔ συνεδριάζει για την εκλογή του νέου της γραμματέα μετά την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, για τον οποίο ο πρωθυπουργός είπε ότι υπήρξε παράδειγμα για όλους.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι αυτός που προτείνεται από τον κ. Μητσοτάκη για να αναλάβει τη θέση.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα θα αφορά πέντε άξονες, όπως ανακοινώθηκε και στη ΔΕΘ:

Έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης

Διαρκείς μειώσεις φόρων

Μέτρα που εξισορροπούν με τις δημοσιονομικές οδηγίες

Μέτρα για την ασφάλεια

Χτίσιμο ισχυρής Ελλάδας, με τη φύλαξη των συνόρων και ενίσχυση της άμυνας

«Οτιδήποτε πάνω από το ποσό των 1,76 δισ. θα μας έβαζε σε περιπέτειες»

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να απαντήσει στις κριτικές και τις αντιπροτάσεις της αντιπολίτευσης σε σχέση με τα κυβερνητικά μέτρα, τονίζοντας ότι «οτιδήποτε πάνω από το ποσό των 1,76 δισ. θα μας έβαζε σε περιπέτειες».

«Αυτή η παράταξη δεν θα θέσει ποτέ σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», τόνισε και έφερε ως αντιπαράδειγμα τι συμβαίνει στη Γαλλία.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την επιστροφή του 13ου μισθού που προτείνεται από την αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι μόνο αυτό το μέτρο θα κόστιζε 1,3 δισ., δηλαδή το 80% του δημοσιονομικού χώρου που υπάρχει.

«Ο πραγματικός μισθός αυξάνεται με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης», υποστήριξε.

Επέμεινε για τον «μύθο του 13ωρου»

Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε και πάλι το εργασιακό νομοσχέδιο και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «μύθο των 13 ωρών εργασίας».

Μάλιστα, επανέλαβε και πάλι ότι είναι «επιλογή» του εργαζόμενου να δουλεύει τόσες ώρες σε δύο εργοδότες, ενώ τώρα θα μπορεί να το κάνει σε έναν.

Εμείς φέραμε τις «πατριωτικές φοροαπαλλαγές», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

«Επί δικών μας ημερών δημιουργήθηκαν 500 χιλιάδες θέσεις εργασίας και μειώθηκαν 83 φόροι», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ στη συνέχεια μίλησε για την αξία του gov.gr και την εισαγωγή εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Επιτυχία το ενδιαφέρον της Chevron

O Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «επιτυχίες» της κυβέρνησης στην εθνική και εξωτερική πολιτική όπου έκανε ιδιαίτερη αναφορά «στο ενδιαφέρον της Chevron στον διαγωνισμό για τα τέσσερα θαλάσσια μπλοκ, τα δύο από τα οποία βρίσκονται νοτίως της Κρήτης».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και πάλι για διαχρονικές παθογένειες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είπε ότι είναι ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης να το λύσει.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να αλλάξει όπως και ο ΕΦΚΑ», ενώ το ίδιο πρέπει να γίνει και για τις Πολεοδομίες.

«Ας μην ξεχνάμε πως η κοινωνία μπορεί να κατανοήσει μία αστοχία. Όμως, δεν συγχωρεί ποτέ την έπαρση και την αυθαιρεσία», σημείωσε.

Για τις εσωκομματικές διαδικασίες και τις εκλογές

«Εκλογές θα έχουμε στην άνοιξη του 2027», «είναι πολύς καιρός ή και λίγος αν πατήσουμε το φρένο, αλλά εμείς δεν έχουμε σκοπό να το κάνουμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Να έχουμε δυναμικές εσωκομματικές εκλογές», είπε ο πρωθυπουργός εν όψει του συνεδρίου της ΝΔ το 2026 που θα είναι η τελευταία μεγάλη εσωκομματική διαδικασία πριν από τις εκλογές του 2027.

«Κάναμε πράξη τη διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή για ένα κόμμα πέρα από τις ετικέτες», είπε ο πρωθυπουργός.

