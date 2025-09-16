Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως

Μπορεί το μέγαρο Μαξίμου να θέλει να εμφανίσει προς τα έξω μια εικόνα νηνεμίας στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα και μπορεί κάποιοι στη ΝΔ να μιλούν για βελτίωση του εσωκομματικού κλίματος μετά τη ΔΕΘ, όμως όχι μόνο η εσωκομματική γκρίνια -όπως το in είναι σε θέση να γνωρίζει- καλά κρατεί, αλλά «γαλάζιες» φωνές, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, επιμένουν ότι τίποτα στο εσωτερικό του κόμματος δεν έχει αλλάξει.

Οι ίδιες φωνές τονίζουν ότι η πίεση και η δυσαρέσκεια που υπάρχει στη βάση της ΝΔ και στις εκλογικές περιφέρειες των βουλευτών, εξακολουθεί να μεταφέρεται και εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος και ότι θα συνεχίσει να εκφράζεται από «γαλάζιους» βουλευτές με τη διατύπωση εσωκομματικής κριτικής.

Με βάση λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις, οι φωνές αυτές δικαιώνονται.

Νέα ομαδική ερώτηση

Ήδη από πριν το καλοκαίρι περιμέναμε ότι από Φθινόπωρο η εσωκομματική κριτική και η κατάθεση ομαδικών ερωτήσεων από βουλευτές της ΝΔ θα επανέλθει και να που αυτό συνέβη ήδη. Μόλις την περασμένη Παρασκευή οι ομαδικές ερωτήσεις ξαναξεκίνησαν με την κατάθεση νέας ερώτησης που αυτή τη φορά υπογράφεται από 8 «γαλάζιους» βουλευτές και απευθύνεται στην υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, με θέμα: «Αναγκαία η αναπροσαρμογή και η αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ».

Την ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές της ΝΔ: Γιώργος Καρασμάνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Βασίλης Γιόγιακας, Αθανάσιος Καββαδάς, Γεώργιος Κοτρωνιάς, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Φίλιππος Φόρτωμας και Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Οι 8 βουλευτές (με αρκετούς εξ αυτών να είναι στους υπογράφοντες και παλαιότερων ομαδικών ερωτήσεων) τονίζουν, λοιπόν, ζητώντας την αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ, ότι «δημιουργούνται σοβαρές ανισότητες και αδικίες σε αυτούς τους συνταξιούχους που οι περισσότεροι είναι ευάλωτοι», ότι «αυτός ο διαχωρισμός δημιουργεί την αίσθηση πολιτών δύο ταχυτήτων, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας» και πως «οι ανάγκες και συνθήκες διαβίωσης των επιζώντων είναι οι ίδιες για όλους και δεν εξαρτώνται από την ημερομηνία θανάτου των συζύγων».

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ρωτούν την υπουργό Εργασίας:

«Πόσοι είναι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας του πρώην ΟΓΑ για θανάτους που επήλθαν πριν από την 13/5/2016; Ποιο θα ήταν το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος αν αυτές οι περιπτώσεις ενταχθούν στις διατάξεις ν.4387/2016;» και αν «προτίθεται το υπουργείο να προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αδικίας και την εξίσωση των παλαιών και νέων συντάξεων χηρείας».

Και ατομικές ερωτήσεις

Aκόμα, όμως, και ατομικές ερωτήσεις «γαλάζιων» βουλευτών το τελευταίο διάστημα μεταφέρουν στο πεδίο του κοινοβουλευτικού ελέγχου «εύφλεκτη πολιτική ύλη», με χαρακτηριστικό παράδειγμα ερώτηση της Φωτεινής Αραμπατζή, αναφορικά με καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπέρβαση των χρονοδιαγραμμάτων, όπου επισημαίνεται με νόημα ότι «δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το χρόνο πληρωμής, καθώς τα γεγονότα, που συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν ανατρέψει κάθε κανονικότητα».

Η συνεδρίαση της Κ.Ο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρωθυπουργός, βλέπει ως ορόσημο για τα εσωκομματικά της ΝΔ, την επικείμενη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις 19 Σεπτεμβρίου, η οποία πρόκειται να εκλέξει νέο γραμματέα της Κ.Ο. μετά την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Επιχειρώντας, τώρα, να ρίξει γέφυρες προς τους βουλευτές που κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση, ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει προτείνει για τη θέση αυτή τον βουλευτή Λάρισας Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο οποίος έχει ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση, ενώ ήταν στην «ομάδα των 11» και στους υπογράφοντες ερωτήσεις, όπως για τα «κόκκινα» δάνεια, τις «αγορές ακινήτων και επιχειρήσεων στις ακριτικές περιοχές από τουρκικά κεφάλαια» και την «ανάγκη αύξησης των θέσεων απασχόλησης ανέργων 55+ετών».

Σημειώνεται ότι, όπως πληροφορείται το in, η επιλογή του κ. Χαρακόπουλου για τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. ήταν πρόταση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Νότη Μηταράκη.

Τώρα ο πρωθυπουργός, βλέπει την επικείμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ως μια ευκαιρία να απευθυνθεί στους βουλευτές του σε μια προσπάθεια τόνωσης του κομματικού τους ηθικού και ελπίζει να λειτουργήσει συσπειρωτικά. Ωστόσο μένει να φανεί ποια θα είναι η επόμενη εσωκομματική έκφραση δυσαρέσκειας.