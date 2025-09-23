newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»
23 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:30

Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»

Οι φόβοι στην κυβερνητική πλευρά από ένα κόμμα Σαμαρά, εν όψει και των εσωκομματικών εκλογών στη ΝΔ. Πληθαίνουν οι τοποθετήσεις «γαλάζιων» βουλευτών που θέλουν επαναπροσέγγιση με τον πρώην πρωθυπουργό. Αμηχανία στο Μαξίμου που φαίνεται ότι επενδύει στο blame game.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Όσο φουντώνουν τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τόσο μεγαλώνει και η αναστάτωση που προκαλούν στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της ΝΔ.

Η ανησυχία είναι έκδηλη στο κυβερνητικό στρατόπεδο, όπου πολλοί φοβούνται ότι ένα κόμμα Σαμαρά μπορεί να επιφέρει σημαντική ζημιά στο κυβερνών κόμμα, τα ποσοστά του οποίου ήδη καταγράφονται χαμηλά στις δημοσκοπήσεις, έχοντας κάνει άπιαστη την αυτοδυναμία και φέρνοντάς το, στην πρόθεση ψήφου, κάτω από το 25% που απαιτείται για μπόνους εδρών.

Οι εσωκομματικές εκλογές

Ταυτόχρονα «γαλάζιες» φωνές, που βλέπουν πρόσωπα να ενεργοποιούνται στο παρασκήνιο υπέρ μιας τέτοιας κίνησης για τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, εκφράζουν ανησυχία και εν όψει των επικείμενων εσωκομματικών εκλογών, στις 23 Νοεμβρίου (και αν χρειαστεί και στις 30 Νοεμβρίου), για τις κομματικές οργανώσεις της ΝΔ (ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ) και την εκλογή συνέδρων.

Και αυτό γιατί θεωρούν ότι οι εσωκομματικές εκλογές παράγουν δυσαρεστημένα στελέχη και ανησυχούν ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης για τέτοια δυσαρεστημένα στελέχη, τα οποία θα μπορούσαν να προσχωρήσουν σε αυτό.

Άλλωστε, όπως έχει γράψει το in, ήδη υπάρχουν ακόμα και βουλευτές της ΝΔ που, πέραν των ιδεολογικών συγκλίσεων, κάνουν υπολογισμούς σε σχέση με το πόσο πιθανό είναι να επανεκλεγούν με τα σημερινά χαμηλά ποσοστά της ΝΔ ή με την προσχώρησή τους σε ένα κόμμα Σαμαρά. Την ώρα που «γαλάζια» στελέχη θεωρούν κρίσιμο για τον ίδιο τον κ. Σαμαρά το να μην πάρει εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ, για να μην κατηγορηθεί ότι πάει να ρίξει την κυβέρνηση και επομένως αν υπάρξουν βουλευτές που θα επιλέξουν να στοιχηθούν πίσω του σε ένα νέο κόμμα, να παραιτηθούν πρώτα από τις έδρες τους ή να ανακοινώσουν την προσχώρησή τους στο τέλος της θητείας τους.

Θέλουν επαναπροσέγγιση

Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, πυκνώνουν και οι δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της ΝΔ που τάσσονται υπέρ της επαναπροσέγγισης μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά και της επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στη ΝΔ. Πολύ πρόσφατα, υπέρ της επαναπροσέγγισης αυτής τάχθηκαν με δηλώσεις τους στα Παραπολιτικά, 8 «γαλάζιοι» βουλευτές και συγκεκριμένα οι Χριστόδουλος Στεφανάδης, Δηµήτρης Μαρκόπουλος, Στράτος Σιµόπουλος, Ζέττα Μακρή, Θόδωρος Καράογλου, Τάσος Μπαρτζώκας, Περικλής Μαντάς και Γιώργος Καρασμάνης.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο νεοεκλεγείς γραμματέας της Κ.Ο. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος σημείωσε (Παραπολιτικά 90.1) ότι «πρώην πρωθυπουργοί με την πολύτιμη εμπειρία της διακυβέρνησης της χώρας είναι πάντοτε χρήσιμοι στον τόπο πρωτίστως και φυσικά στην παράταξη», επισημαίνοντας με νόημα ότι «όσο λιγότερο μιλούμε δημόσια για αυτό το ζήτημα τόσο δυσκολότερη καθιστούμε την προσπάθεια επαναπροσέγγισης στην αναγκαιότητα της οποίας προσωπικά πιστεύω».

«Γαλάζιοι» βουλευτές που τάσσονται υπέρ της επιστροφής Σαμαρά στη ΝΔ, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις κάνουν λόγο για μια ύστατη προσπάθεια, σε επίπεδο βουλευτών, με στόχο να λειανθεί το έδαφος μεταξύ του μεγάρου Μαξίμου και της σαμαρικής πλευράς, παρότι βλέπουν ότι τα πράγματα έχουν ήδη πάρει άλλους δρόμους, ενώ πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι η όποια προσπάθεια επαναπροσέγγισης απαιτεί συγκεκριμένες κινήσεις σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή κινήσεις από το μέγαρο Μαξίμου.

Αμηχανία

Βέβαια το ίδιο το Μαξίμου υποδέχεται τις τοποθετήσεις αυτές των στελεχών του με εμφανή αμηχανία, όπως φάνηκε και από τη σχετική απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για τις δηλώσεις «γαλάζιων» βουλευτών υπέρ της επιστροφής Σαμαρά στη ΝΔ και απάντησε ότι «δεν επιδιώξαμε αυτήν την εξέλιξη, ούτε υπάρχει άνθρωπος που να χαίρεται, όταν ένας πρώην πρόεδρος ενός κόμματος, που έφθασε στο σημείο να κυβερνήσει τη χώρα, να είναι ο πρωθυπουργός, να βρίσκεται εκτός κόμματος. Είναι γνωστά αυτά. Άρα, είναι νομίζω μια λογική απάντηση, που κάθε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας θα δώσει και πολύ καλά κάναν και την έδωσαν και οι βουλευτές, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός δεν επεδίωξε αυτήν την εξέλιξη. Τώρα, εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την πολιτική μας, με επιχειρήματα και ταπεινότητα, απευθυνόμενοι στους πολίτες και το ξανά λέω δεν υπάρχει κανείς που να πιστεύει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο μου είπατε».

Με άλλα λόγια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη μία επέλεξε να επιδοκιμάσει τις τοποθετήσεις των βουλευτών της ΝΔ, αλλά από την άλλη χωρίς ο ίδιος να μιλάει ρητά για οποιαδήποτε προσπάθεια επαναπροσέγγισης με τον πρώην πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα επιχείρησε να αποποιηθεί εκ μέρους του Κυρ. Μητσοτάκη την ευθύνη για την επιλογή της διαγραφής του κ. Σαμαρά (και επομένως να την μεταθέσει στον τελευταίο), ενώ θέλησε να προσθέσει και πως από την κυβέρνηση θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την πολιτική τους (προφανώς απέναντι στην κριτική και του Αντ. Σαμαρά), δείχνοντας έτσι, για άλλη μια φορά, ότι το Μαξίμου επιμένει στη δική του γραμμή, έναντι των όσων ο πρώην πρωθυπουργός του καταλογίζει.

Η τακτική Μαξίμου

Στην πραγματικότητα το μέγαρο Μαξίμου απλώς επιλέγει αυτή τη στιγμή να εξακολουθεί να κινείται στη γραμμή των χαμηλών τόνων απέναντι στους Αντ. Σαμαρά και Κ. Καραμανλή, την οποία έθεσε πρώτη φορά σε εφαρμογή ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όταν αποφάσισε να αναδιπλωθεί απέναντι στις προγενέστερες επιθέσεις του στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, γιατί αντιλήφθηκε ότι το βαθύ ρήγμα που ο ίδιος δημιούργησε με τον κ. Καραμανλή και η οριστική ρήξη του με τον κ. Σαμαρά, θέτουν τεράστια εμπόδια στην αγωνιώδη προσπάθειά του να συσπειρώσει το δικό του χώρο.

Blame Game

Μάλιστα αρκετοί στο εσωτερικό της ΝΔ εξακολουθούν να βλέπουν το λεγόμενο «άνοιγμα» που ο Κυρ. Μητσοτάκης εμφανίζεται να κάνει προς τους δύο προκατόχους του, ως ένα πρωθυπουργικό blame game. Μία προσπάθεια δηλαδή να εμφανιστεί ο ίδιος ως ήπιος απέναντί τους, ούτως ώστε να κατηγορήσει εκείνους, εφόσον δώσουν συνέχεια στην κριτική και τις διαφωνίες τους, ότι θέτουν σε κίνδυνο την παράταξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σαφές ότι και η πλευρά Σαμαρά δεν βλέπει κάποιο ειλικρινές και πραγματικό άνοιγμα από την πλευρά Μητσοτάκη, ενώ ο κ. Σαμαράς φαίνεται ότι έχει πάρει πλέον τις αποφάσεις του σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις που τον αφορούν.

World
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

