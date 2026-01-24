newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος Σαμαρά παραδέχεται ο Πέτσας
Πολιτική Γραμματεία 24 Ιανουαρίου 2026, 14:15

Μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος Σαμαρά παραδέχεται ο Πέτσας

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, εκτίμησε ότι το κυβερνών κόμμα θα έχει μεγάλα προβλήματα σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά - Χαρακτήρισε σκοταδιστική την άποψη της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Σύνταξη
Spotlight

Μεγαλύτερο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία θα προκληθεί από τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, παρά από ένα ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, τόνισε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής με τη ΝΔ, Στέλιος Πέτσας.

«Δεν έχουμε υποτιμήσει κανένα νέο μόρφωμα που μπορεί να πάρει μορφή ενός κόμματος που θα κατέβει στις εκλογές. Βάζω και τον Αλέξη Τσίπρα, φάνηκε να το καθυστερεί, αλλά πιστεύω ότι θα κατέβει τελικά», τόνισε ο κ. Πέτσας, μιλώντας στο MEGA.

«Αν θα μας δημιουργούσε κάποιο μεγάλο πρόβλημα κάτι, θα ήταν η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά στα Δεξιά μας, με ένα συγκροτημένο λόγο και όχι με αυτά που ακούμε τελευταία από την κ. Καρυστιανού, τα οποία τσαλαβουτούν πότε στο αριστερό ακροατήριο, πότε στο δεξιό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα καθαρό στίγμα. Περιμένουμε τις πολιτικές της θέσεις. Η μία που ακούστηκε ήταν σκοταδιστική, δεν έχει σχέση με αυτά που θέλει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Δεν υποτιμούμε κανέναν, αλλά θέλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια αποτελεσματικότητας», συμπλήρωσε.

Σε σχέση με το αν πρέπει να απευθυνθεί προσκλητήριο από το κυβερνών κόμμα προς τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Πέτσας τόνισε πως «πιστεύω στη ΝΔ του 40%, τους θέλω όλους κοντά ακόμη και τον πρώην πρωθυπουργό», διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι θα το κρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Να μην δημιουργείται πολιτική εσωστρέφεια χωρίς λόγο»

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για μία προσπάθεια διεύρυνσης της βάσης και συνεργασιών με όμορους χώρους και προσωπικότητες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η πολιτική αυτονομία του κόμματος.

«Είναι μία προσπάθεια διεύρυνσης, η οποία έχει να κάνει με τους άλλους και όμορους χώρους, είτε χώρους είτε προσωπικότητες, χωρίς αυτό να διαμορφώνει πρόβλημα στην πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Και σε αυτό συμφώνησαν όλοι, γιατί η απόφαση η οποία βγήκε μέσω του Πολιτικού Συμβουλίου είναι κοινή», είπε ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνας.

«Θεωρώ ότι είναι μία συνεπής στάση σε σχέση με αυτό που θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ, ώστε να παίξει τον κεντρικό ρόλο σε αυτό που λέγεται προοδευτικός χώρος. Από εκεί και πέρα, πάντοτε υπήρχαν, ξέρετε καλά, διαφορετικές σχολές σκέψης στην παράταξή μας. Αυτές όμως είναι καλό να ακούγονται μέσα στα πολιτικά όργανα και να μην διαμορφώνουν από ένα σημείο και μετά μία πολιτική εσωστρέφεια χωρίς λόγο», υπογράμμισε.

«Μένουν σημεία αφώτιστα στο κόμμα Καρυστιανού»

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, έκανε λόγο για ένα αίτημα της κοινωνίας για αλλαγή, η οποία θα πρέπει να γίνει πράξη.

«Η δική μας στάση είναι απολύτως καθαρή. Όλο το προηγούμενο διάστημα μιλάμε για αναγκαιότητα συνεργασίας και σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει και πολύς χρόνος. Η συζήτηση που έχει ανοίξει στα κόμματα του προοδευτικού χώρου είναι θετικές, αναμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθούν», επισήμανε.

Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, υπογράμμισε ότι μένουν πολλά σημεία αφώτιστα. Όπως είπε, «μέχρι στιγμής αυτά που έχει πει στο δημόσιο διάλογο δεν την καθιστούν να μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτό τον χώρο (σ.σ.: τον προοδευτικό). Μένουν πολλά σημεία αφώτιστα. Όσο αυτή τοποθετείται με πιο ξεκάθαρο τρόπο για τα ζητήματα της δημόσιας ατζέντας, θα παίρνει πιο σαφή θέση στον πολιτικό χάρτη στη διάκριση μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς».

«Ριζικά διαφορετική είναι η πρόταση του ΚΚΕ, είναι διαφορετική αλλά και δύσκολη»

Τέλος, η βουλεύτρια Β’1 Βορείου Τομέα Αθηνών με το ΚΚΕ, Αφροδίτη Κτένα, σχολίασε το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα. Όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό επισήμανε πως «έχει λειτουργήσει για να ξεπλύνει τις αμαρτίες του συστήματος».

Σύμφωνα με την ίδια, «το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό και τα κόμματα προσπαθούν να σταθούν. Αυτό δείχνει πόσο ριζικά διαφορετική είναι η πρόταση του ΚΚΕ, είναι διαφορετική αλλά και δύσκολη».

Τέλος, ανέφερε πως «το ρεύμα αμφισβήτησης που αποτυπώνεται στα δημοσκοπικά ποσοστά του ΚΚΕ πολλούς μήνες τώρα δείχνει ακριβώς ότι ένα μεγάλο μέρους του λαού έχει καταλάβει ότι η πρότασή μας είναι η μόνη που μπορεί αν δώσει διέξοδο, όχι έξω από το γνωστό πλαίσιο δικομματικής εναλλαγής που με αγωνία προσπαθούν να ξαναστήσουν τα υπόλοιπα κόμματα».

Δείτε την πολιτική αντιπαράθεση στο MEGA:

Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»
Δήλωση Χρηστίδη 24.01.26

Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»

Ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών Παύλος Χρηστίδης επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ έβαλε και θα ξαναβάλει όλα αυτά τα ερωτήματα στη Βουλή, περιμένοντας απαντήσεις από την κυβέρνηση».

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός

Πώς, με έκδηλη την προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κυρ. Μητσοτάκης απέφυγε να εμφανιστεί στο Νταβός, για να παρουσιαστεί στη συνέχεια στις Βρυξέλλες με πιο προωθημένες προς την πλευρά του Τραμπ θέσεις, αναφορικά με το Συμβούλιο Ειρήνης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης
«Συνέχεια του κράτους» 24.01.26

«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης

Το in φέρνει στο φως τρία πρόσωπα που εμφανίζονται μέσω επισυνδέσεων στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνες χωρίς να έχουν ελεγχθεί πειθαρχικά

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση

Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «φωτογραφική τροπολογία» για την συνεπιμέλεια τέκνων, έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη - Τι εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυράκη
Νέα «καρφιά» 23.01.26

Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυράκη

«Ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν», είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του

Σύνταξη
Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο
Γροιλανδία 23.01.26

Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο

«Απαιτείται η Ευρώπη να διατυπώσει έναν ισχυρό λόγο για ειρήνη, ασφάλεια, ενοποίηση εξωτερικής πολιτικής και υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in: Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία – Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία - Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in

«Μετά τις νέες αποκαλύψεις του in.gr, προτίθεται το Προεδρείο της Βουλής να διασώσει το θεσμικό κύρος της Βουλής;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX διετούς διάρκειας – Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών
Διπλωματία 23.01.26

NAVTEX διετούς διάρκειας εξέδωσε η Τουρκία - Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών

Συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία και, μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, παρά το υποτιθέμενο «καλό κλίμα» στις σχέσεις με την Ελλάδα

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in
Ζητούνται απαντήσεις 23.01.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει» - Μύδροι της Νέας Αριστεράς κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in που έφερε στο φως ποιοι βουλευτές της ΝΔ εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η Νέα Αριστερά απαιτεί την απόδοση ευθυνών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές – «Πόση ακόμη δυσωδία…»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές - «Πόση ακόμη δυσωδία...»

«Πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα του in;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου
Στην εξεταστική 23.01.26

Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου

To in αποκαλύπτει τις «στημένες» -όπως κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης- ερωτήσεις από τη ΝΔ στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, με κανένα βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος να μην έχει αντιδράσει μετά την κατάθεσή του εδώ και δύο μήνες. Το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου, Σωτήρη Ντάλλα στον Τρίμπαλη.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Μητσοτάκης: «Και ναι και όχι» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα – Συνέντευξη στο Euronews
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews

Μεσοβέζικη στάση φαίνεται να κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ένταση ανάμεσε σε ΕΕ και Τραμπ - Τι είπε για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Σύνταξη
«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» – Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας
Από την Ακαδημία Αθηνών 23.01.26

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» - Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας

Το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες» εστιάζει σε σειρά θεσμικών και πολιτειακών ζητημάτων αλλά και στη χρήση της AI στη Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία
in Confidential 23.01.26

Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία

Ευτυχώς που δεν πήγε ο πρωθυπουργός στο Νταβός γιατί μπορεί να είχαμε ντράβαλα με τον Τραμπ, καθώς εσχάτως ο Κυριάκος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ο κακός χαμός με την κακοκαιρία, αλλά ήχησε το 112...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Σύνταξη
Αλ. Χαρίτσης: Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες – Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού
Συνέδριο Νέας Αριστεράς 22.01.26

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες από Χαρίτση - Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού

Αυλαία για τις εργασίες του Διαρκούς Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς. Μηνύματα στην εσωκομματική πλειοψηφία αλλά και στην Αμαλίας, έστειλε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Ολόκληρη η δήλωση 22.01.26

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Σέρρες: «Θα σε κάνω μούμια» απειλούσε τον 13χρονο η καθηγήτρια που τον φίμωσε
Τι λέει η μητέρα 24.01.26

«Θα σε κάνω μούμια» απειλούσε τον 13χρονο η καθηγήτρια που τον φίμωσε - Και άλλες καταγγελίες εναντίον της

Για την 60χρονη διευθύντρια του σχολείου στις Σέρρες υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από γονείς - «Τον απείλησε την επομένη ότι θα φέρει μεγαλύτερη ταινία να τον δέσει πιο σφιχτά» καταγγέλλει η μητέρα

Σύνταξη
Μινεσότα: Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους την ημέρα της απεργίας απέναντι στην ICE – 100 συλλήψεις ιερέων
Απεργία 24.01.26

Γέμισαν με διαδηλωτές οι δρόμοι στη Μινεσότα ενάντια στην ICE - 100 συλλήψεις ιερέων που εμπόδιζαν τις απελάσεις

Εκατοντάδες επιχειρήσεις έκλεισαν, σχολεία δεν λειτούργησαν και χιλιάδες Αμερικανοί κατέβηκαν στους δρόμους στη Μινεσότα για να «απελάσουν την ICE» που κυνηγά μετανάστες

Σύνταξη
Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»
Δήλωση Χρηστίδη 24.01.26

Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»

Ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών Παύλος Χρηστίδης επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ έβαλε και θα ξαναβάλει όλα αυτά τα ερωτήματα στη Βουλή, περιμένοντας απαντήσεις από την κυβέρνηση».

Σύνταξη
Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»

Στο στόχαστρο της Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ωστόσο οι Βεστφαλοί θα πρέπει να πληρώσουν ακριβά για να κάνουν δικό τους τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό που αποθεώνεται από τον γερμανικό Τύπο.

Σύνταξη
TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban
English edition 24.01.26

TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban

ByteDance finalizes a majority American-owned venture to secure U.S. user data, clearing a key hurdle in a long-running national security dispute and allowing TikTok to continue operating in the United States

Σύνταξη
Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της
Ντάμα κούπα 24.01.26

Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της

Το σούπερ μοντέλο, Μπέλα Χαντίντ, ολοκλήρωσε το λουκ με μια δαντελένια μάσκα για τα μάτια και χρυσά κοσμήματα, ενώ δίπλα της είχε τη στιλίστριά της και πόζαραν για φωτό μαζί ανεβάζοντάς τες στο Instagram.

Σύνταξη
Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη
Ελλάδα 24.01.26

Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη

Η αδερφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια, κατέθεσε μήνυση στους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός σε ανταλλαγή πυρών

Σύνταξη
Ηράκλειο: Γάτα κατάπιε 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Κρήτη 24.01.26

Άτακτη γάτα κατάπιε... 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Τα 11 λαστιχάκια είχαν εγκλωβιστεί στο στομάχι, δημιουργώντας κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών - Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η γάτα αναρρώνει υπό την επίβλεψη των κτηνιάτρων

Σύνταξη
Ακίνητα: Πώς αλλάζει ο χάρτης το 2026 – Ακριβά ακίνητα, χαμηλή διαθεσιμότητα και επενδύσεις υψηλού ρίσκου
Υποδομές και βιωσιμότητα 24.01.26

Πώς αλλάζει ο χάρτης της κατοικίας το 2026 - Ακριβά ακίνητα, χαμηλή διαθεσιμότητα και επενδύσεις υψηλού ρίσκου

Με την άνοδο των τιμών στα ακίνητα, τα αυξημένα μισθώματα και τη σταθερά περιορισμένη προσφορά νέων σπιτιών, οι αντοχές της ελληνικής αγοράς αναμένεται να δοκιμαστούν

Σύνταξη
Καφέ: Οι Έλληνες που στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό
Οικονομία 24.01.26

Ο freddo πάει στο εξωτερικό

Υπό την πίεση της εσωτερικής αγοράς, αλυσίδες όπως οι Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel εστιάζουν στο εξωτερικό

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ
Euroleague 24.01.26

Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ και έβαλε ακόμη έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο» στον Γιώργο Μπαρτζώκα – Τα δεδομένα για το ελληνικό πρωτάθλημα, οι 6+2 ξένοι και αυτοί που θα μείνουν εκτός…

Σύνταξη
Αυτοί είναι οι νέοι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας – Κρίθηκαν και οι υποστράτηγοι
Νέες τοποθετήσεις 24.01.26

Αυτοί είναι οι νέοι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας – Κρίθηκαν και οι υποστράτηγοι

Έπειτα από απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, τοποθετήθηκαν οι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύνταξη
Γρίπη: Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές – Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
Ελλάδα 24.01.26

Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της

Το παιδί νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Παίδων με εγκεφαλίτιδα μετά από επιπλοκή της γρίπης - «Είναι ραγδαία η αύξηση των παιδιών με γρίπη και RSV που έρχονται στα νοσοκομεία», τονίζει ο Μιχάλης Γιαννακός

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο: Από την αναζήτηση τοποθεσιών μέχρι τη συγγραφή σεναρίων
ΑΙ 24.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο: Από την αναζήτηση τοποθεσιών μέχρι τη συγγραφή σεναρίων

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες πραγματικότητες που δημιουργεί στο σινεμά ήταν η κυρίαρχη θεματική σε μια σειρά εκδηλώσεων της κινηματογραφικής διοργάνωσης «When East Meets West»

Σύνταξη
