Μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος Σαμαρά παραδέχεται ο Πέτσας

Μεγαλύτερο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία θα προκληθεί από τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, παρά από ένα ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, τόνισε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής με τη ΝΔ, Στέλιος Πέτσας.

«Δεν έχουμε υποτιμήσει κανένα νέο μόρφωμα που μπορεί να πάρει μορφή ενός κόμματος που θα κατέβει στις εκλογές. Βάζω και τον Αλέξη Τσίπρα, φάνηκε να το καθυστερεί, αλλά πιστεύω ότι θα κατέβει τελικά», τόνισε ο κ. Πέτσας, μιλώντας στο MEGA.

«Αν θα μας δημιουργούσε κάποιο μεγάλο πρόβλημα κάτι, θα ήταν η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά στα Δεξιά μας, με ένα συγκροτημένο λόγο και όχι με αυτά που ακούμε τελευταία από την κ. Καρυστιανού, τα οποία τσαλαβουτούν πότε στο αριστερό ακροατήριο, πότε στο δεξιό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα καθαρό στίγμα. Περιμένουμε τις πολιτικές της θέσεις. Η μία που ακούστηκε ήταν σκοταδιστική, δεν έχει σχέση με αυτά που θέλει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Δεν υποτιμούμε κανέναν, αλλά θέλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια αποτελεσματικότητας», συμπλήρωσε.

Σε σχέση με το αν πρέπει να απευθυνθεί προσκλητήριο από το κυβερνών κόμμα προς τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Πέτσας τόνισε πως «πιστεύω στη ΝΔ του 40%, τους θέλω όλους κοντά ακόμη και τον πρώην πρωθυπουργό», διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι θα το κρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Να μην δημιουργείται πολιτική εσωστρέφεια χωρίς λόγο»

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για μία προσπάθεια διεύρυνσης της βάσης και συνεργασιών με όμορους χώρους και προσωπικότητες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η πολιτική αυτονομία του κόμματος.

«Είναι μία προσπάθεια διεύρυνσης, η οποία έχει να κάνει με τους άλλους και όμορους χώρους, είτε χώρους είτε προσωπικότητες, χωρίς αυτό να διαμορφώνει πρόβλημα στην πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Και σε αυτό συμφώνησαν όλοι, γιατί η απόφαση η οποία βγήκε μέσω του Πολιτικού Συμβουλίου είναι κοινή», είπε ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνας.

«Θεωρώ ότι είναι μία συνεπής στάση σε σχέση με αυτό που θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ, ώστε να παίξει τον κεντρικό ρόλο σε αυτό που λέγεται προοδευτικός χώρος. Από εκεί και πέρα, πάντοτε υπήρχαν, ξέρετε καλά, διαφορετικές σχολές σκέψης στην παράταξή μας. Αυτές όμως είναι καλό να ακούγονται μέσα στα πολιτικά όργανα και να μην διαμορφώνουν από ένα σημείο και μετά μία πολιτική εσωστρέφεια χωρίς λόγο», υπογράμμισε.

«Μένουν σημεία αφώτιστα στο κόμμα Καρυστιανού»

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, έκανε λόγο για ένα αίτημα της κοινωνίας για αλλαγή, η οποία θα πρέπει να γίνει πράξη.

«Η δική μας στάση είναι απολύτως καθαρή. Όλο το προηγούμενο διάστημα μιλάμε για αναγκαιότητα συνεργασίας και σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει και πολύς χρόνος. Η συζήτηση που έχει ανοίξει στα κόμματα του προοδευτικού χώρου είναι θετικές, αναμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθούν», επισήμανε.

Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, υπογράμμισε ότι μένουν πολλά σημεία αφώτιστα. Όπως είπε, «μέχρι στιγμής αυτά που έχει πει στο δημόσιο διάλογο δεν την καθιστούν να μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτό τον χώρο (σ.σ.: τον προοδευτικό). Μένουν πολλά σημεία αφώτιστα. Όσο αυτή τοποθετείται με πιο ξεκάθαρο τρόπο για τα ζητήματα της δημόσιας ατζέντας, θα παίρνει πιο σαφή θέση στον πολιτικό χάρτη στη διάκριση μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς».

«Ριζικά διαφορετική είναι η πρόταση του ΚΚΕ, είναι διαφορετική αλλά και δύσκολη»

Τέλος, η βουλεύτρια Β’1 Βορείου Τομέα Αθηνών με το ΚΚΕ, Αφροδίτη Κτένα, σχολίασε το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα. Όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό επισήμανε πως «έχει λειτουργήσει για να ξεπλύνει τις αμαρτίες του συστήματος».

Σύμφωνα με την ίδια, «το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό και τα κόμματα προσπαθούν να σταθούν. Αυτό δείχνει πόσο ριζικά διαφορετική είναι η πρόταση του ΚΚΕ, είναι διαφορετική αλλά και δύσκολη».

Τέλος, ανέφερε πως «το ρεύμα αμφισβήτησης που αποτυπώνεται στα δημοσκοπικά ποσοστά του ΚΚΕ πολλούς μήνες τώρα δείχνει ακριβώς ότι ένα μεγάλο μέρους του λαού έχει καταλάβει ότι η πρότασή μας είναι η μόνη που μπορεί αν δώσει διέξοδο, όχι έξω από το γνωστό πλαίσιο δικομματικής εναλλαγής που με αγωνία προσπαθούν να ξαναστήσουν τα υπόλοιπα κόμματα».

