Καρφί Σαμαρά σε Μητσοτάκη για τη δήλωση για τη Βενεζουέλα με αναφορά στο Κυπριακό

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς τη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμάρας ζήτησε σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και υπενθύμισε το Κυπριακό, καθώς και τις τουρκικές απειλές σε Θράκη και Αιγαίο.

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι επιλεκτικές και δεν επικαλούμαστε όποτε μας βολεύει ή με χρονική καθυστέρηση», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Σαμαράς σε ανάρτησή του στα social media.

Παράλληλα, ο Αντώνης Σαμαράς πρόσθεσε πως: «Αυτή η απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια θα έπρεπε καθημερινά να του υπενθυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας, η Θράκη μας και η εθνική κυριαρχία μας στο Αιγαίο».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα δραματικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στη Βενεζουέλα προκάλεσε θύελλα πολιτικών αντιδράσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα δήλωσε:

«Ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών.

Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση.

Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».