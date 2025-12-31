Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»
Αιχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει εκ νέου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο μήνυμά του για τη νέα χρονιά - «Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη» αναφέρει
Με αιχμές κατά της κυβέρνησης συνόδευσε ο Αντώνης Σαμαράς το μήνυμά του για την νέα χρονιά.
«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός και προσθέτει:
«Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί.
Ζητούμενο η ευθύνη!
Οχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας.
Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας.
Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε.
2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη.
Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων!
Για την Ελλάδα της ελπίδας!»
