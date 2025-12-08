Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ

«Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ», δήλωσε σήμερα (8/12) ο Αντώνης Σαμαράς, προσερχόμενος στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία»:

Πρόκειται για μια σαφή αιχμή εκ μέρους του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος με αυτό το σχόλιο καυτηρίασε την αντίθεση μεταξύ ερευνώμενων για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ που δηλώνουν αγροτοκτηνοτρόφοι και των οποίων οι οικογένειες «τυγχάνει» να έχουν κερδίσει κάμποσες φορές σε διάφορα τυχερά παιχνίδια, και των αγροτοκτηνοτρόφων που έχουν κινητοποιηθεί διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά τους.

Χθες, ο Αντώνης Σαμαράς άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, της οποίας τη διαχείριση της αγροτικής κρίσης χαρακτήρισε ως λανθασμένη. Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε αναδιάρθρωση της αγροτικής πολιτικής.

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα.

Διαμαρτύρονται, κυρίως, για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους, δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας, δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες!

Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι, να τα κάνει χειρότερα και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης.

Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας…

Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη.

Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας και όχι… αφανισμός των παραγωγών μας!», δήλωσε γραπτώς ο Αντώνης Σαμαράς.