Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά

Στα λάθη της κυβέρνησης όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για το «κόμμα» Τσίπρα καθώς και τις κινήσεις του Αντώνη Σαμάρα, μίλησε το πρωί στο MEGA η Ντόρα Μπακογιάννη.

«O κόσμος είναι κουρασμένος, βγαίνουμε από μία δεκαετή τεράστια ταλαιπωρία. Περιμένει να δει όλες τις αλλαγές πολύ γρήγορα. Θα το ήθελε πιο αποτελεσματικά. Θαύματα δε γίνονται» σημείωσε η κ. Μπακογιάννη για να προσθέσει ότι «έχουμε φτάσει σε ένα 22% βελτίωση του εισοδήματος – βγάζοντας το θέμα της ακρίβειας – αλλά ο κόσμος θέλει να δει περισσότερα, και νομίζω θα τα δει τα περισσότερα».

Αναφορικά με το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, έκανε λόγο για σημαντική απόφαση της κ. Κεραμέως να φέρει στο τραπέζι τις συλλογικές συμβάσεις.

«Είναι ένα σημαντικό θέμα. Είναι μια μεγάλη της επιτυχία, πήρε 8 μήνες να συμφωνήσουν οι εταίροι».

Παραδοχή για λάθη στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κ. Μπακογιάννη σε άλλο σημείο παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη. «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας και και το «πληρώνουμε» τώρα και μπορεί να το πληρώσουμε και στην κάλπη».

Σήμερα, πρόσθεσε, γίνεται μία τεράστια προσπάθεια να φέρει ο κ. Χατζηδάκης τα πράγματα σε μία σειρά, να βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Είναι διαρθρωτικό το πρόβλημα μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ» .

Ερωτηθείσα για τον «Φραπέ» και αν η οικογένειά της έχει κουμπαριά με τον Ξυλούρη σημείωσε:

«Υπάρχει κουμπαριά. Ο πατέρας μου είχε παντρέψει κάποιον ξάδερφο ή αδερφό. Στην Κρήτη αποκαλούμε ο ένας τον άλλο σύντεκνο κτλ. αλλά να φτάνει τώρα ο κ. Ανδρουλάκης να λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κουμπάρος με τον συγκεκριμένο άνθρωπο είναι τρέλα και πόσω μάλλον από έναν Κρητικό. Οι Κρητικοί ξέρουν πως λειτουργούν αυτά τα πράγματα, οι μισοί είναι κουμπάροι των άλλων μισών. Να φέρω τον πατέρα μου κατηγορούμενο; Μακάρι να ζούσε και να τον φέρναμε, δεν θα είχα καμία αντίρρηση».

«Ο Τσίπρας φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό»

Αναφορικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα καθώς και για τη συζήτηση που υπάρχει γύρω από τη δημιουργία κόμματος η κ. Μπακογιάννη τόνισε:

«Φαίνεται να θέλει να καλύψει το «κενό» ο κ. Τσίπρας. Αυτό θα φανεί. Άλλο θέλω, άλλο μπορώ, και άλλο τελικώς γίνεται. Όσοι από εμάς που είμαστε στην «πολιτική κουζίνα» ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζονταν στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι διάφορες τάσεις, ομπρέλες κτλ. αυτό είναι σαφές ότι δημιούργησε πρόβλημα στον Τσίπρα άρα δεν έχω αμφιβολία ότι θα κάνει ένα αρχηγικό κόμμα. και από εκεί και πέρα θα διεκδικήσει τον χώρο της Κεντροαριστεράς, θα προσπαθήσει να μπει και στο κέντρο και στο ΠΑΣΟΚ».

Σε άλλο σημείο πάντως ανέφερε ότι «τα ακούω βερεσέ και αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι «δεν θα μας αγγίξει» κτλ. δεν ξέρουμε θα δούμε. Ο Τσίπρας έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος, αυτό της διακυβέρνησής του και της πορείας του. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να πείσει τον ελληνικό λαό, ότι ενώ τα έκανε όπως τα έκανε – με το δημοψήφισμα που θεωρώ ότι ήταν ό,τι χειρότερο έχει συμβεί στη Μεταπολίτευση, και έβλεπα την Ελλάδα εκτός ευρώ, Ευρώπης κτλ. -, αν μπορεί να το ξεχάσει. Μας θύμισε αυτή την περίοδο με αυτά που γράφει».

Υποστήριξε ακόμη πως «δεν ξέρω αν είναι rebranding. Το «τι έγινε» είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει, το «τι θα κάνεις» παίζει ρόλο και δη όταν είναι αξιόπιστο. Είναι πιθανό να τον δω αντίπαλο του Μητσοτάκη. Δεν βλέπω πιθανό να κερδίζει από τον Κ. Μητσοτάκη ο κ. Τσίπρας. Έχει χάσει από τον κ. Μητσοτάκη όλες τις φορές και άμα είναι θα ξαναχάσει από τον Μητσοτάκη, και θα χάσει γιατί ο ένας σε όλη του τη διαδρομή έχει τηρήσει τον λόγο του, και ο άλλος διεμήνυε για το «ένα νόμο και ένα άρθρο» και το δημοψήφισμα του «όχι-ναι».

Βεβαίως – όπως είπε – προέκυψαν υποθέσεις όπως υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελπίζουμε να μην προκύψουν άλλα.

Όσο για τον Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε πως «είναι δύσκολο να «κόψει» ο κ. Σαμαράς από την ΝΔ ψήφους. Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Τα κόμματα γίνονται για να δώσουν μια προοπτική στον κόσμο. δεν γίνονται από γινάτι τα κόμματα. Προσπαθούσε να μας πείσει ότι δεν είχε γινάτι στην συνέντευξή του», τόνισε για τον Αντώνη Σαμαρά.

Το Πάσχα το βιβλίο της Μπακογιάννη

Για το βιβλίο της που όπως αποκάλυψε αναμένεται το Πάσχα: «Δεν θα κάνω κανένα κόμμα. θα είναι ένα βιβλίο που θα παρουσιάζει την περίοδο της Ελλάδος από την Δικτατορία μέχρι σήμερα, όπως την έζησα εγώ. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς κάθε κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, με άγγιζε στην προσωπική μου ζωή, πχ εξορία, τρομοκρατία και άλλα. Το βιβλίο θα είναι τα δικά μου βιώματα, απόψεις με πολλές αποτυχίες και επιτυχίες».

Για την εξωτερική πολιτική

Αναφορικά με την εξωτερική πολιτική, το θέμα της Ενέργειας και τα ελληνοτουρκικά η κ. Μπακογιάννη υπογράμμισε: «Για τα ενεργειακά, νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, ουσιαστικά μέσα σε μια βδομάδα παρουσιάστηκε μία συνολική πολιτική, η οποία επιτρέπει στην Ελλάδα να μπει στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, και στον ευρωπαϊκό. Αυτό έγινε με μία μακροχρόνια διαδικασία δεν έγινε «χθες». Θα είναι μεγάλη υπόθεση να είναι η Ελλάδα παραγωγός ενέργειας».

Η Τουρκία μετά βεβαιότητος – όπως είπε – ενοχλείται, αλλά μέχρι εκεί. «Δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια να αντιδράσει διαφορετικά. Η Τουρκία έχει δικά της προβλήματα, και εσωτερικά και γεωπολιτικά γιατί έχει πλακώσει πολύ τον «τραχανά». Έχει μεγάλο άγχος για το τι συμβαίνει στη Συρία, έχει επιδεινώσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ο πιο ισχυρός παίκτης στην περιοχή και εμποδίζει πολλά στην Τουρκία πχ να στείλει στρατό στη Γάζα.

Έχουμε μια εύθραυστη μεταβαλλόμενη κατάσταση στην περιοχή. Η Ελλάδα παρακολουθεί και παρεμβαίνει από μία θέση ειλικρινούς διαμεσολαβητή σε ό,τι αφορά στην Μέση Ανατολή και χαίρει σεβασμού και αποδοχής από όλους τους «παίκτες». Για το θέμα της Ουκρανίας το ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή η ειρήνη. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Ουκρανία. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει μία συμφιλίωση Ουκρανίας και Ρωσίας, με το δεδομένο του να μπει η Ρωσία σε λογικές οι οποίες να είναι αποδεκτές από την Ευρώπη».